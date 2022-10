Po Barrandovském mostě projíždělo během oprav o 17 % aut méně než obvykle

Po pražském Barrandovském mostě projíždělo od května do října během rekonstrukci ve směru od Strakonické ulice k Jižní spojce v průměru 59.300 aut denně, což je oproti běžnému stavu o 17 procent méně.

Důvodem byla oprava na mostě a zbouraná nájezdová rampa ze Strakonické ulice. Ve směru na Prahu 5 počet vozů klesl o šest procent na 67.500 aut. Aut ubylo rovněž na některých silnicích v okolí, například na Strakonické nebo Modřanské. Naopak přibyla na Nuselském či Jiráskově mostě a na Pražském okruhu. Vyplývá to z analýzy Technické správy komunikací (TSK), kterou má ČTK k dispozici.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Jeho vůbec první oprava začala letos 16. května. Původně měly práce skončit 2. září. Kvůli vynuceným úpravám projektu se v létě dokončení oprav posunulo do 29. září a následně pak podruhé o další více než dva týdny do 17. října.

Výraznější pokles počtu aut ve směru od Strakonické do Braníku byl podle dokumentu způsoben pravděpodobně tím, že dělníci zbourali a budovali novou nájezdovou rampu ze Strakonické na most.

U okolních komunikací byl nejvyšší pokles aut oproti běžnému stavu na Strakonické v úseku od Mezichuchelské k Barrandovskému mostu, kde klesl počet aut o 33 procent na 20.800 vozů denně. V opačném směru pak projelo průměrně 25.900 aut, což je o 20 procent méně. Na Modřanské mezi Branickou a Podolským nábřežím pak ubylo 22 procent aut, když jich denně projelo 11.900. Významně ubyla auta také na mostu Závodu míru.

"Naopak větší nárůst intenzit automobilové dopravy byl zaznamenán na Nuselském mostě v úseku od 5. května k Legerově, tedy ve směru do centra metropole," píše se v dokumentu. Počet aut vzrostl z běžných 32.600 aut na 38.500. Nepatrně přibylo vozů i v opačném směru. O pět, respektive šest procent se zvýšil provoz v obou směrech také na Jiráskově mostě a aut přibylo i na Pražském okruhu a v Komořanské.

Přímo na Barrandovském mostě klesl počet nehod, kdy se tam letos podle materiálu staly dvě, což je polovina oproti loňsku i předloňsku. Méně nehod bylo také na většině komunikací v okolí mostu. Nejčastější příčinou nehody bylo na sledovaných úsecích od června do srpna 2022 nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Cestovní doba byla během září průměrně 41 minut na celé objízdné trase, což je v porovnání s dobou před rekonstrukcí přibližně o 17 minut více. "Tento nárůst byl způsoben zejména výrazným zhoršením dopravy na úseku dálnice D1 ve směru do centra," píše se v dokumentu.

Rekonstrukce Barrandovského mostu je rozložena do několika let a potrvá vždy jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.