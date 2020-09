Po těchto vzácných a drahých autech se slehla zem. Unikátní mapa ukazuje, kde se objevila naposledy

Právě na takové se zaměřila britská společnost Select Car Leasing. Vybrala dvacet známých nebo vzácných automobilů mimořádné hodnoty, které se vypařily v letech 1912 až 2014, a stvořila mapu s místy, kde se tyto vozy prokazatelně objevily naposledy. Přidala také rok jejich tajemného zmizení a odhad možné současné hodnoty.

Mimochodem, firma všech 20 vozidel dohromady ocenila na nějakých 3,4 miliardy korun.

Začněme u nás, v Evropě. Nejvěhlasnějším a nejcennějším autem, po němž se slehla zem, je určitě Bugatti Type 57 SC.

Francouzská automobilka měla ve 30. letech vyrobit pouhé čtyři exempláře, k zákazníkům se však prokazatelně dostaly jen tři. Ten čtvrtý podle jedné teorie chtěl šéf Ettore Bugatti během německé invaze do Francie ukrýt před nacisty. Proto ho poslal vlakem do města Bordeaux, kam však vůz nedorazil. Jiná legenda praví, že byl naopak ukryt tak dokonale, že už se po druhé světové válce nenašel. A jiná zase, že elegantní stroj v průběhu války prostě zmizel.

Posledním prokazatelným místem výskytu tak má být továrna Bugatti v Molsheimu. Psal se rok 1937.

Hodně drahé by dnes bylo také Ferrari 375 MM. Jeden exemplář z 26kusové série si jako nový koupil italský podnikatel a sběratel aut Enrico Wax, který vůz okamžitě uložil do garáže v Janově. Jenže v roce 1953 se z ní auto prostě ztratilo. A dodnes se prý neobjevily žádné indicie, které by alespoň naznačily, co se s ním stalo.

Zajímavý příběh se týká také otevřeného Horchu 855 Spezial, který zmizel v roce 2014 v ukrajinském Kyjevě. Vůz patřil tehdejšímu prezidentovi Ukrajiny Viktoru Janukovyčovi. Právě v roce 2014 byl Janukovyč sesazen a následně se uchýlil do exilu v Rusku. Je pravděpodobné, že jeho Horch si po jeho pádu přivlastnil někdo jiný.

Evropská část mapy zmizelých aut zahrnuje také Cord Speedster, Plymouth Fury, Amilcar CGSS a koncept BMW Garmisch Bertone.

Druhým nejhodnotnějším ztraceným vozem z naší dvacítky je podle mapy Duesenberg SJ-506 z třicátých let minulého století.

Duesenberg s kompresorem přeplňovaným osmiválcem pod kapotou se podle dostupných informací v roce 1934 představil v Paříži a poté putoval k chlapíkovi jménem Emile Beghain, který se s ním v následujícím roce zúčastnil závodu v Le Mans.

Později se oba, tedy majitel i automobil, přesunuli do Alžírska. Beghain ovšem v roce 1962 musel tuto severoafrickou zemi, která právě v roce 1962 vyhlásila nezávislost na Francii (předcházela tomu alžírská válka), opustit. A auto ponechat svému osudu. Co se s ním stalo, není jasné.

Několik hodně zajímavých vozidel se samozřejmě ztratilo také ve Spojených státech amerických. Začít můžeme u Porsche 550 Spyder, v němž se v roce 1955 při nehodě zabil slavný hollywodský herec James Dean.

Vrak koupil George Barris, který z něj prodal část dílů, zbytek vozu částečně opravil a později zapůjčil policii, která rozbité auto využívala pro bezpečnostní kampaň. Na vraku Porsche, za jehož volantem zemřel filmový idol, jednoduše ukazovala, co se může stát, když budete jezdit rychle.

Jenže v roce 1960 se "Malý parchant", jak Dean své 550 říkal, ztratil z vagónu během přepravy z Miami do Los Angeles.

Slavného vlastníka měl také ztracený Shelby GT500, konkrétně zpěváka kapely The Doors Jima Morrison. Americký sporťák se vypařil v roce 1969, podle legendy byl ukraden poté, co v něm Morrison v Los Angeles boural. Po něhodě se prý odebral do svého oblíbeného baru, podle jiných informací šel hledat nějakou pomoc. Když se pak na místo bouračky vrátil, upravený Mustang už tam nenašel.

Na východním pobřeží se zase v roce 1997 vypařil Aston Martin DB5, který si zahrál v bondovce Goldfinger. Byl prý odcizen z letištního hangáru na Floridě.

Zajímavý je také koncept Oldsmobile Golden Rocket, který ohromuje na svou dobu velice netradičním designem. Zmizel v roce 1963.

Mapa USA dále zmiňuje vozy jako Buick Wildcat, Chevrolet Waldorf Nomad, Cadillac La Espada či Bettencourt-Zupan Coupe.

A mě napadá, že bychom mohli připravit seriál, který by se těmto netradičním automobilům, po nichž se slehla zem, věnoval podrobněji. Co myslíte?

Pro úplnost ještě zbývá poznámka a o Chrysleru Norseman a Renaultu Type CB Coupe De Ville. Tyto stroje zmizely na dně Atlantského oceánu, Renault tam skončil po neštěstí zaoceánského parníku Titanic. I tato auta Britové do své mapy zakreslili, přestože jejich osud je přece jen poněkud odlišný než u vozů ostatních - nezmizela totiž tak zcela beze stopy.