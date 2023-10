Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Informoval o tom zpravodajský server CNBC, podle nějž Müller-Ötvös proměnil stárnoucí značku v symbol úspěchu pro popové hvězdy, sportovce a mladé podnikatele. Automobilka Rolls-Royce spadá pod německou firmu BMW, od prosince ji povede Chris Brownridge (49), který nyní stojí v čele britské divize BMW.

Müller-Ötvös, který je za posledních sto let nejdéle působícím generálním ředitelem automobilky, dodal značce nový lesk. Povedlo se mu přitáhnout generaci mladých kupujících. Prodeje za jeho působení stouply z 1000 vozů v roce 2010 na 6000 aut prodaných v loňském roce. Průměrný věk kupujících klesl z 56 na 43 let. Každý pátý kupec je dnes celebritou.

V rozhovoru se CNBC Müller-Ötvös mimo jiné uvedl, že v době jeho nástupu do funkce byl Rolls-Royce elitní značnou, která však rychle stárla. Její tehdy emblematický model, čtyřdveřový Phantom, byl navržen pro starší boháče, které hladce a tiše přepravoval šofér. Müller-Ötvös posléze navštěvoval soukromé bankéře po celém světě, aby zjistil, jak se bohatí lidé rychle proměňují.

"To mi docela otevřelo oči," konstatoval. "Všechny privátní banky mi řekly, že jejich klienti jsou čím dál mladší, mnohem neformálnější a že je mezi nimi čím dál více žen. Řekli jsme si, že potřebujeme něco, čím bychom tyto mladší spotřebitele zaujali. Bylo třeba značku omladit. To se nedá udělat za pouhé dva roky. To je dlouhý, dlouhý příběh, který trvá mnoho let," rozvedl.

V roce 2013 automobilka uvedla na trh dvoudveřové kupé Wraith se silným motorem, které bylo určeno k tomu, aby ho bohatí řídili spíše než, aby se v něm nechávali vozit. O dva roky později následoval kabriolet Dawn a v roce 2019 sportovně-užitkový (SUV) Cullinan, který si oblíbili hráči NBA a další sportovci. V roce 2016 Rolls-Royce odstartoval řadu Black Badge, kterou charakterizuje vyšší výkon a provedení v černé barvě.

Video se připravuje ...

Müller-Ötvös dále zahájil personalizaci vozů, která nalákala nové zákazníky a znamenala i vyšší zisky. Program nazvaný Bespoke umožňuje kupujícím vybrat si vlastní látky, barvy laku, materiály či osvětlení interiéru. Program úprav na míru je jedním z důvodů, proč se průměrná prodejní cena vozu Rolls-Royce za vedení Müllera-Ötvöse zdvojnásobila na přibližně 500.000 eur (12,2 milionu Kč).

Dosluhující generální ředitel také automobilku uvedl do éry elektrického pohonu. Loni Rolls-Royce představil svůj první plně elektrický vůz Spectre. Dvoudveřový elektromobil s výkonem 577 koní zvládne zrychlit z nuly na 100 kilometrů za hodinu za 4,4 vteřiny.