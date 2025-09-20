Předplatné
Škoda vyrobila přes 4.000.000 SUV. Průkopník se stále drží v popředí

Ondřej Šámal
Mladoboleslavská automobilka do segmentu SUV vstoupila poměrně pozdě. Přesto aktuálně platí, že právě tahle kategorie je tou celkově nejoblíbenější.

Dlouhodobě nejprodávanější škodou je kompaktní octavia, jedno z nejoblíbenějších a nejuniverzálnějších aut na evropském trhu. Hned za ní se ovšem štosuje řada modelů spadajících do stále populárnější kategorie SUV. Zkratka sice původně odkazuje na termín sportovně-užitkový vůz, se sportem či užitkovým segmentem má ovšem často pramálo společného.

U lidí si ale „esúvéčka“ získala oblibu zejména kvůli vyšší stavbě karoserie, díky níž se do vozu lépe nastupuje, je z něj většinou lepší výhled a potěší i lepší průchodnost mimo zpevněné povrchy, ačkoliv většina takových aut prodaných v Evropě stejně spoléhá na pohon jedné nápravy.

Když nepočítáme Škodu Trekka z 60. let minulého století pro novozélandský trh, vstoupila mladoboleslavská automobilka do tohoto nesmírně perspektivního segmentu až v roce 2009 s modelem Yeti, který se z hlediska vyrobených aut stále drží mezi nejlepšími v rámci značky. Svým způsobem přelomový vůz s atraktivním designem s dvojicí kulatých předních mlhovek a hranatou karoserií umetl cestu pokračovatelům.

Prvním z nich byla v roce 2016 vrcholná Škoda Kodiaq, kterou o rok později doplnil o třídu menší karoq. K trojici se následně přidal subkompaktní model Kamiq (2019). Dalším zlomem bylo představení elektrického SUV Enyaq v roce 2020, na které loni navázala menší Škoda Elroq. Dvojici bezemisních modelů brzy doplní nejmenší epiq a až sedmimístná sériová verze konceptu Vision 7S.

Vedle zmíněných evropských SUV Škoda vyrábí také regionální modely Kylaq a Kushaq, jež jsou určené primárně (avšak ne výhradně) pro slibně se rozvíjející indický trh.

Škoda Kylaq • Zdroj: Škoda

Současné portfolio značky Škoda čítá 12 modelových řad, z toho historicky rekordně vysoký počet 7 tvoří právě SUV. I díky tomu se na dodávkách zákazníků podílí již z více než 55 %.

Za první pololetí letošního roku se SUV zařadila mezi nejžádanější modely značky Škoda: Kodiaq byl s 64.800 dodanými vozy absolutně druhý, hned za ním se umístil kompaktní model Kamiq s 64.100 exempláři. Některá SUV byla uvedena na trh nedávno, a proto se zájem o ně v prodejních statistikách zatím nemohl projevit naplno.

Přehled modelů SUV od Škody
ModelVýrobaCelkový počet vyrobených kusů
Škoda Yeti2009-2018684.500
Škoda Kodiaq I. a II. generaceod roku 20161.077.200
Škoda Karoqod roku 2017917.000
Škoda Kamiqod roku 2019789.800
Škoda Enyaq/Enyaq Coupéod roku 2020326.000
Škoda Kushaqod roku 202199.000
Škoda Elroqod roku 202471.000
Škoda Kylaqod roku 202435.500
Zdroj: Škoda 

Elektrický elroq je na trhu necelý rok a již šplhá na přední příčky v prodeji elektromobilů napříč Evropou. Stal se vůbec nejprodávanějším elektromobilem v dubnu a červenci a do konce srpna si jej objednalo více než 100 tisíc zákazníků. Spolu s omlazeným enyaqem Škoda zákazníkům v Evropě jen za první pololetí dodala 72.000 plně elektrických SUV.

Zdroj: Škoda, video: Škoda, foto, auto.cz a Škoda

