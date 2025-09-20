Škoda vyrobila přes 4.000.000 SUV. Průkopník se stále drží v popředí
Mladoboleslavská automobilka do segmentu SUV vstoupila poměrně pozdě. Přesto aktuálně platí, že právě tahle kategorie je tou celkově nejoblíbenější.
Dlouhodobě nejprodávanější škodou je kompaktní octavia, jedno z nejoblíbenějších a nejuniverzálnějších aut na evropském trhu. Hned za ní se ovšem štosuje řada modelů spadajících do stále populárnější kategorie SUV. Zkratka sice původně odkazuje na termín sportovně-užitkový vůz, se sportem či užitkovým segmentem má ovšem často pramálo společného.
U lidí si ale „esúvéčka“ získala oblibu zejména kvůli vyšší stavbě karoserie, díky níž se do vozu lépe nastupuje, je z něj většinou lepší výhled a potěší i lepší průchodnost mimo zpevněné povrchy, ačkoliv většina takových aut prodaných v Evropě stejně spoléhá na pohon jedné nápravy.
Když nepočítáme Škodu Trekka z 60. let minulého století pro novozélandský trh, vstoupila mladoboleslavská automobilka do tohoto nesmírně perspektivního segmentu až v roce 2009 s modelem Yeti, který se z hlediska vyrobených aut stále drží mezi nejlepšími v rámci značky. Svým způsobem přelomový vůz s atraktivním designem s dvojicí kulatých předních mlhovek a hranatou karoserií umetl cestu pokračovatelům.
Prvním z nich byla v roce 2016 vrcholná Škoda Kodiaq, kterou o rok později doplnil o třídu menší karoq. K trojici se následně přidal subkompaktní model Kamiq (2019). Dalším zlomem bylo představení elektrického SUV Enyaq v roce 2020, na které loni navázala menší Škoda Elroq. Dvojici bezemisních modelů brzy doplní nejmenší epiq a až sedmimístná sériová verze konceptu Vision 7S.
Vedle zmíněných evropských SUV Škoda vyrábí také regionální modely Kylaq a Kushaq, jež jsou určené primárně (avšak ne výhradně) pro slibně se rozvíjející indický trh.
Současné portfolio značky Škoda čítá 12 modelových řad, z toho historicky rekordně vysoký počet 7 tvoří právě SUV. I díky tomu se na dodávkách zákazníků podílí již z více než 55 %.
Za první pololetí letošního roku se SUV zařadila mezi nejžádanější modely značky Škoda: Kodiaq byl s 64.800 dodanými vozy absolutně druhý, hned za ním se umístil kompaktní model Kamiq s 64.100 exempláři. Některá SUV byla uvedena na trh nedávno, a proto se zájem o ně v prodejních statistikách zatím nemohl projevit naplno.
|Přehled modelů SUV od Škody
|Model
|Výroba
|Celkový počet vyrobených kusů
|Škoda Yeti
|2009-2018
|684.500
|Škoda Kodiaq I. a II. generace
|od roku 2016
|1.077.200
|Škoda Karoq
|od roku 2017
|917.000
|Škoda Kamiq
|od roku 2019
|789.800
|Škoda Enyaq/Enyaq Coupé
|od roku 2020
|326.000
|Škoda Kushaq
|od roku 2021
|99.000
|Škoda Elroq
|od roku 2024
|71.000
|Škoda Kylaq
|od roku 2024
|35.500
|Zdroj: Škoda
Elektrický elroq je na trhu necelý rok a již šplhá na přední příčky v prodeji elektromobilů napříč Evropou. Stal se vůbec nejprodávanějším elektromobilem v dubnu a červenci a do konce srpna si jej objednalo více než 100 tisíc zákazníků. Spolu s omlazeným enyaqem Škoda zákazníkům v Evropě jen za první pololetí dodala 72.000 plně elektrických SUV.
Zdroj: Škoda, video: Škoda, foto, auto.cz a Škoda