Rolls-Royce Spectre odhalen, elektrické kupé má odstartovat novou éru značky

Automobilka Rolls-Royce dnes konečně představila svůj první plně elektrický model, který dostal již dlouho známé označení Spectre - tedy v překladu přízrak. Automobilka tak s tímto modelem ohlašuje začátek plně elektrické éry společnosti Rolls-Royce Motor Cars, současně však dodává, že Spectre je v první řadě Rolls-Royce, až v druhé řadě se jedná o elektrický automobil.

Nový Rolls-Royce Spectre, který je podle automobilky prvním ultra luxusním elektrickým kupé na světě, by měl svými vlastnostmi navázat na tradici automobilů značky Rolls-Royce, vyráběných od roku 1904. Současně se však stává také symbolem budoucnosti, neboť do roku 2030 plánuje značka elektrifikaci celého portfolia modelů.

Vraťme se ale k aktuální elektrické novince, jejíž design měl být inspirován koncepty moderních jachet. Automobilka zmiňuje především důraz na čistotu a přesnou definici linií, využití efektu přirozeného odrazu světla, atd. Vůz přitom svými rozměry odpovídá silniční jachtě. Na délku totiž měří 5453 mm, na šířku 2080 mm a na výšku 1559 mm. Rozvor má hodnotu 3210 mm, hmotnost pak dosahuje na dvoudveřové kupé závratných 2975 kilogramů.

Navzdory svému elektrickému pohonu přitom Rolls-Royce Spectre nepřišel o svou ikonickou masku chladiče ve tvaru antického Pantheonu, která je naopak nejširší, jakou kdy vůz této značky dostal. Maska i jednotlivé lamely přitom prošly aerodynamickým tvarováním, které zajišťuje snazší obtékání vzduchu kolem přídě. Součinitel čelního odporu vzduchu se tak podařilo dostat na cx 0,25, což z modelu Spectre dělá nejaerodynamičtější model v historii značky. Ostatně aerodynamice byla uzpůsobena i soška Spirit of Ecstasy, která strávila 830 hodin v aerodynamickém tunelu.

Kromě skvělé aerodynamiky by však příď měla vytvářet i působivý dojem. Z toho důvodu je maska osazena 22 diodami, které osvětlují zadní stranu každé lamely. Výsledkem by měla být jemná záře a decentní trojrozměrný světelný podpis. Výrazné dělené světlomety by pak měly být odkazem na vůz Rolls-Royce Phantom Coupé, který je označován za duchovního předchůdce modelu Spectre.

Z bočního pohledu se snaží Spectre zaujmout protáhlou linií předních partií, zatímco vzadu přitahují pozornost jednolité boky. Schopností odrážet silnici pod sebou by přitom vůz měl vytvářet dojem pohybu, který vytváří i již zmiňované jachty.

Karoserie typu fastback se splývavou zádí zaujme také hladkým napojením panelů karoserie a prosklení, což přispívá k co nejnižšímu koeficientu aerodynamického odporu. Koncové světlomety jsou zasazeny do největšího jednodílného bočního panelu karoserie, jaký byl kdy pro Rolls-Royce vyroben – sahá totiž od předního sloupku až po zavazadlový prostor. Za zmínku stojí také 23“ kola.

Uvnitř kabiny by měl Spectre nabídnout technologicky nejpokročilejší funkce z programu individualizace Bespoke, které čerpají inspiraci z nadčasové mystiky a noční oblohy. Kromě tradiční osvětlené stropnice nabízí Spectre jako první model také dveře Starlight Doors, které obsahují 5876 jemně osvětlených hvězd. Alternativou ale mohou být vnitřní výplně s velkoformátovými dřevěnými obklady Canadel, pojmenovanými podle zátoky na jihu Francie. Dalších 5500 zářících hvězd se objevuje na palubní desce, kde lemují nápis Spectre před spolujezdcem. Vývoj nové palubní desky přitom údajně trval až 10.000 hodin a hvězdy před spolujezdcem se rozsvěcí pouze v momentě, kdy je vůz připraven k jízdě.

Technickým základem modelu Spectre je platforma Architecture of Luxury, která má u modelu Spectre až o 30 % vyšší tuhost, než jakýkoliv předchozí vůz značky. Toho bylo dosaženo jak extrudovanými hliníkovými profily, tak i zabudováním trakčního akumulátoru do prostorového rámu mezi nápravami. Mezi baterií a rovnou podlahou kabiny se přitom podařilo vytvořit prostor, kterým jsou vedeny chladicí kanály a kabeláž. Baterie v podlaze by měla napomáhat tlumení hluku, její hmotnost ovšem dosahuje téměř 700 kilogramů.

Díky Systému decentralizované inteligence, který dokáže přijímat a zpracovávat bezprecedentní množství signálů z celého vozu spojených s dosud nevídaným počtem funkcí, by Rolls-Royce Spectre měl nabídnout velmi specifický zážitek z řízení. Ostatně na jeho vyladění pracující technici i v této době, kdy je vůz na cestě najet 2,5milionu testovacích kilometrů.

Vůz by měl nabídnout neobyčejnou rychlost a přesnost reakcí na velmi rozdílné silniční a povětrnostní podmínky, nemluvě o precizním naladění přenosu síly motoru na kola. Specialisté značky tak nový vůz popisují jako „Rolls-Royce“ ve vysokém rozlišení“.

Specifickým laděním prochází také systém pérování Planar, který by měl opět vytvářet charakteristický rys jízdy jako na „létajícím koberci“. Ostatně díky nové sadě hardwarových komponent a vysokorychlostního zpracování dat dokáže systém Planar oddělit stabilizátory modelu Spectre tak, aby každé kolo mohlo reagovat nezávisle. Tím technici zabrání nežádoucím pohybům karoserie a dochází také k eliminaci rizik vysokofrekvenčních vibrací způsobovaných menšími nedokonalostmi na silnici.

Jakmile však vůz vyhodnotí, že se blíží zatáčka, elektronický systém náklonu opět spojí komponenty stabilizátorů a přitvrdí tlumiče. Systém řízení všech kol by měl zajistit hladký průjezd zatáčkou, se kterým pomáhají také informace z 18 senzorů. Na jejich základě pak vůz při průjezdu zatáčkou upravuje parametry řízení, brzdění, distribuce výkonu nebo odpružení, díky čemuž by měl Spectre zůstat za všech okolností plně stabilním vozem.

Samotné technické parametry vozu jsou zatím předběžné, neboť vůz teprve nyní vstupuje do závěrečné fáze testování, která skončí v druhém čtvrtletí příštího roku. Podle současných očekávání by však měl Rolls-Royce Spectre nabídnout elektrické pohonné ústrojí s nejvyšším výkonem 430 kW a nejvyšším točivým momentem 900 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h by měl vůz zvládnout zhruba za 4,5 sekundy, čistě elektrický dojezd dle WLTP by se měl pohybovat okolo 520 kilometrů.

Vzhledem k probíhajícímu testování je nicméně možné, že se tyto údaje před uvedením na trh ještě změní. Rolls-Royce Spectre by přitom měl být uveden na trh až ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku, kdy by měly být zákazníkům dodány i první kusy.

Model Spectre je možné objednávat již nyní, jeho cenu ale zatím neznáme. Podle tiskové zprávy by se však cenová hladina měla pohybovat mezi modely Cullinan a Phantom.