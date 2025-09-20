Plug-in hybrid není pro 911 správnou cestou. Manuál drží v nabídce Amerika
Elektrifikace Porsche 911 je obtížná, cokoliv nad standardní hybrid by znamenalo úpravy karoserie. Problém je také hmotnost. Po stránce manuálních převodovek však automobilka pořád hledá cesty.
Porsche 911 je rozhodně jednou z ikon spalovacích aut, nejen proto, že to je navzdory svému nevhodně umístěnému motoru jeden z nejlepších sporťáků planety. V poslední době však i ono čelí tlakům proti ryzím spalovacím motorům, s čímž se pojí mimo jiné i exodus manuálních převodovek.
Právě proti němu bojuje Michael Rösler, šéf produktové řady 911. Vyzpovídal ho magazín Evo a dozvěděl se, že základní verze Carrera T je právě jeho dílem. Prosadil ji – s manuálem, považte – v reakci na zprávu, že verze Carrera, Carrera S a Carrera GTS po modernizaci do fáze 992.2 nedostanou manuální převodovku.
Ona totiž v Evropě u řady Carrera nedává moc smysl. „Podívali jsme se podrobně na evropský trh a manuál si objednávají dvě tři procenta zákazníků řady Carrera,“ vysvětlil Rösler. „To znamená problémy se subdodavateli, protože oni potřebují dodat určitý počet součástek. Ve Spojených státech je to úplně jiný příběh, minulé GTS tam mělo 50 % zákazníků, kteří chtěli manuál,“ dodal.
„Pro Porsche jsou manuální převodovky ve Spojených státech a Velké Británii velmi zajímavý trh. Sledujeme ho a je to důvod, proč jsme postavili Carreru T s manuálem – to bylo jedno z mých časných rozhodnutí. Chtěli jsme ji udělat ostřejší, inspirovali jsme se vedením lanek na GT3,“ pokračoval Rösler a dodal, že značka přemýšlí „nad všemi možnostmi, jak zákazníkům nabídnout manuál“.
U plug-in hybridu, který by mohl být cestou k jistému nasycení vlka za zachování celistvosti kozy po stránce nucené elektrifikace, je to ale naopak. „Plug-in hybrid by vyžadoval velké změny karoserie. Kam dáte baterii? Místo zadních sedaček, což ale zhorší praktičnost? To taky znamená příliš hmotnosti na zadní nápravě. Je určitý bod, od kterého auto působí příliš těžké, bod, od kterého není snadné hmotnost vykompenzovat. Něco se dělat dá, třeba širší pneumatiky, ale to znamená další nárůst hmotnosti a jste ve spirále – více výkonu, více hmotnosti. Vysokonapěťová baterie není něco, co může být malé a lehké do sporťáku,“ rozhovořil se Rösler.
991 skončila příliš brzy
Pokud jste měli dojem, že generace 991 byla nahrazena novou 992 příliš brzy, nejste sami. Druhá fáze, označená 991.2, se vyráběla od roku 2015, ale už v roce 2018 se začaly představovat první verze generace 992.1.
„Co jsme se naučili z druhé generace 991, je, že jsme ji zařízli příliš brzo. Na konci výrobního cyklu přišla spousta zajímavých aut, např. Speedster, a řadu dalších nápadů jsme nestihli. Je to jedna z věcí, o které v Porsche mluvíme – jaká je nejlepší délka životního cyklu,“ vysvětlil Rösler.
„Máme v plánu nějaké změny, které udrží modely čerstvé, např. v infotainmentu. U pohonných ústrojí se však snažíme je obrnit proti budoucnosti,“ pokračuje manažer. Takovou verzí je T-hybrid, tedy provedení se 400V baterií o kapacitě 1,9 kWh, 40kW elektromotorem coby součást osmistupňového automatu a turbodmychadlem s elektrickou dopomocí.
Jeho trik je, že mezi turbínou a kompresorem pracuje malý elektromotor, který dokáže hřídel turba roztočit téměř okamžitě – výrazně rychleji, než to stihnou výfukové plyny, a turbolag je tak neznatelný. Stejná turba využívá čerstvě představené Turbo S gen. 992.2.
„Je pár věcí, které možná bude v Evropě potřeba změnit za dva roky s nástupem normy Euro 7, ale je obrněná proti budoucnosti do té míry, do jaké to lze předvídat. Je těžké vidět vše dopředu, mít dobrou křišťálovou kouli,“ dodává Rösler.
zdroj: Evo | zdroj foto, videa: Porsche