Mototest Harley-Davidson Street Bob – Rebelem snadno a rychle
Vysoká řídítka, nízké sedlo, nohy natažené dopředu. To jsou hlavní znaky Harley- Davidsonu Street Bob. Aktuální generace drsného bobberu dostala nový motor a další technické lahůdky. A jde o nejlevnější harley s dvouválcem Milwaukee-Eight 117.
Model Street Bob je symbol nezdolné americké svobody a rebelie, který navazuje na bohatou historii značky. Charakterizují ho dlouhé vidlice, vysoká a úzká řídítka, na nichž jsou zavěšeny směrové blikače, nebo nízko ukotvené sedadlo. Malý bobek pro spolujezdce přináší jen minimum pohodlí, a tak je tahle motorka s tradičním rámem a plnotučným motorem určena hlavně „vlkům samotářům“. Je to zkrátka rebel. Ale i ti se časem vyvíjejí a přicházejí s různými inovacemi.
Aktuální provedení, které dorazilo letos na jaře, se proti předchozímu proto výrazně proměnilo. Vypadá vlastně pořád stejně, ale dostalo nový motor a také řadu elektronických pomocníků.
Výrazné vylepšení
Přestože se rám a rozměry stroje nezměnily, jsou změny na motorce na první pohled viditelné. Místo dvou nad sebe situovaných koncovek výfuku má nyní Street Bob jen jednu. Nové jsou diodové směrovky, které stejně jako dřív vzadu vykonávají i funkci koncových světel. Na štíhlé nádrži se objevil legendární medailon s „protaženým diamantem“ inspirovaný designem Willieho G. z roku 1966. Všímáme si i nových bezdušových vyplétaných kol s monitorováním tlaku a také přístrojů. Dříve měl tento model jen takový podivný podlouhlý displej na úchytech řídítek. Nyní dostal tradiční kulatý budík s ručičkovým ukazatelem rychlosti. Jeho součástí je i malý monochromatický displej s palivoměrem a palubním počítačem, na němž lze navolit i otáčkoměr. Stylově je čistý a nenápadný, tedy přesně takový, jaký u podobně koncipovaného stroje očekáváme. A také se na něm zobrazuje, jaký jízdní mód máte zvolený. I takto syrová motorka totiž nově dostala bohatou paletu elektronických pomocníků. Nutností je náklonový ABS a potěší i kontrola trakce a možnost vybrat jednoho ze tří režimů: Standard, Sport, Rain. S tím se samozřejmě změnily i ovladače na rukojetích. Vlevo se jednoduše listuje palubním počítačem a nastavuje tempomat, vpravo volí jízdní módy, i když společné tlačítko se směrovým blikačem není ideální řešení. Dokonce jsme vlevo pod nádrží objevili USB konektor.
Dva litry radosti
Další a možná zásadnější novinkou je instalace nového motoru. Napříč uložený vidlicový dvouválec Milwaukee- Eight 117 vychází z předchozí stočtrnáctky, ale vrtání se zvětšilo ze 102 na 103,5 mm. Zdvihový objem tak stoupl na 1923 cm³, tedy 117 krychlových palců. Kromě toho má inovované kapalinou chlazené hlavy válců, centrálně umístěný chladič nebo přepracované výfukové svody.
V nejsilnějších modelech mívá Milwaukee- Eight 117 výkon až 86 kW a je mnohem silnější než předchozí agregáty, jenže u Street Boba šli Američané opačnou cestou. V něm má dvouválec největší výkon 68 kW, což je dokonce o 2 kW méně než u předchozí 114. Ani točivý moment není nikterak závratný. Udávaných 156 Nm je samozřejmě na motocykl strašně moc, ale na druhou stranu, je to nárůst jen o jeden newtonmetr. Bonusem tedy hlavně je, že vrchol točivého momentu přichází už při 2750 min-1 – 114 nejlépe táhla při 3250 min-1.
Impozantní je již zvuk motoru, který doprovází hlubokým tónem koncovka výfuku. Na otočení plynové rukojeti reaguje dvouválec okamžitě a hned od volnoběhu ukazuje svou sílu. Brutální zátah dokáže 293 kg těžký stroj vystřelit vpřed v jakékoliv situaci. Máme co dělat se udržet vysokých řídítek. Drtivý nástup síly je návykový a užíváme si ho plnými doušky při každé příležitosti. Je to zkrátka drsný chlápek, kterého stačí lehce polechtat, aby vyskočil jako „čertík z krabičky“. Nejlépe se motor cítí ve středním pásmu, kdy běží hladce. Nad 5000 je zbytečné ho trápit, protože potom už bude jen více „nasávat“. S průměrnou spotřebou kolem 6 litrů i tak budete častým hostem u benzinky, protože 13,2litrová nádrž vydrží zhruba na 200 km.
Nízké těžiště
Sedíme téměř nad silnicí. Vysoká řídítka jsou sice od jezdce daleko a musíme se k nim natahovat, ale ani s výškou 174 cm nemáme problém na ně dosáhnout při plném rejdu. Spíš bychom ocenili stupačky ještě o něco dále vpředu. Takhle máme docela hodně skrčené nohy a s nataženým tělem dopředu se už po nějakém čase ozývají kyčle. Sedlo jen 680 mm nad zemí má ale také řadu pozitiv. Skvěle se nasedá a při manipulaci se strojem na místě nemusíme cupitat po špičkách, ale pořádně se nohama opřít.
Díky nízkému těžišti je Street Bob při jízdě velmi příjemný a čitelný. Stačí se jen lehce rozjet, a najednou působí lehce a jistě. Proklouznout kolonou aut, prokličkovat úzkými ulicemi nebo kroužit na malém kruhovém objezdu nedělá harleyi sebemenší problémy. Na okreskách při rychlejší jízdě drží výborně stopu a stabilitu. Do zatáček se ochotně sklápí a jediným limitem jsou stupačky, které každou chvíli drhnou o asfalt. Počítejte ale s tím, že zadní tlumič se zdvihem jen 43 mm příliš komfortu neposkytuje. Na větších nerovnostech tak zadní kolo často poskakuje. Zkrátka potřebuje pořádného chlapa, stejně jako brzdy. Jejich nástup je pozvolný, dobře se dávkují, ale maximální účinnost je průměrná.
Harley-Davidson Street Bob poskytuje radost z jízdy plnými doušky. A naše srdce si získal svým nezdolným charakterem.
Plusy
- Síla a zátah motoru
- Jízdní stabilita
- Charakter celého stroje
- Citlivé zabudování elektronických pomocníků
Minusy
- Méně účinné brzdy
- Nižší komfort jízdy
|Technické údaje Harley-Davidson Street Bob
|Motor
|čtyřtaktní vidlicový dvouválec SOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm3)
|1923
|Vrtání x zdvih (mm)
|103,5 x 114,3
|Kompresní poměr
|10,3:1
|Výkon (kW/min-1)
|68/5020
|Točivý moment (Nm/min-1)
|156/2750
|Převodovka
|6° manuální
|Spojka
|10lamelová mokrá
|Sekundární převod
|řemen
|Startování
|elektrické
|Brzda přední dva kotouče
|4pístková, kotouč 300 mm
|Brzda zadní jeden kotouč
|kotoučová 292 mm
|Pneumatiky P a Z
|100/90 R19 a 150/80 R16
|Délka x šířka (mm)
|2320 x 925
|Rozvor (mm)
|1630
|Výška sedla (mm)
|680
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|293
|Objem nádrže (l)
|13,2
|Spotřeba (l/100 km)
|5,5
|Základní cena
|831 483 Kč
|Testované provedení
|434 197 Kč*
|*Cena s DPH při kurzu 1 euro = 24,60 Kč
