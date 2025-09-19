Jediné Ferrari Testarossa Targa je z Holandska. S koupí ale bude problém
Projekt Guida Touring Sport ukazuje, jak mohla testarossa vypadat, kdyby Ferrari v osmdesátých letech vyrábělo i verzi Targa. Navazuje tak na slavný Spider pro Gianniho Agnelliho a raritní zakázkové konverze.
Ferrari Testarossa se vyráběla jako vrcholný model v letech 1984 až 1991, ovšem pouze jako kupé. Kdo chtěl nebe nad hlavou, musel sáhnout po 308 GTS (targa), nebo Mondialu, který byl plnohodnotným kabrioletem.
Takto otevřené Ferrari Testarossa se do sériové výroby nikdy nedostala, ale přesto vzniklo několik kusů mimo oficiální produkci. V roce 1986 si tehdejší šéf koncernu Fiat Gianni Agnelli nechal u Pininfariny postavit jediný oficiální exemplář s plátěnou střechou. Testarossa Spider pro něj dostala zesílenou strukturu karoserie a speciálně navrženou skládací střechu. Karoserie nesla stříbrný lak Argento s bílým interiérem Magnolia, doplněným tmavě modrými detaily a bílým soft topem. Agnelliho automobil navíc nesl unikátní převodový systém Valeo, který umožňoval jízdu bez použití spojkového pedálu – řešení vyvinuté s ohledem na jeho zdravotní omezení.
Tento exemplář zůstal jediným oficiálním kabrioletem testarossa a Ferrari nepokračovalo v jeho výrobě. Přesto se na trhu objevilo několik dalších kabrioletů, které ale vznikly až díky nezávislým karosářům, například Stramanovi, Pavesimu nebo dalším úpravcům. Tyto přestavby se sice vizuálně přiblížily originálu, avšak z hlediska autenticity a hodnoty se nemohly měřit s původním spiderem vytvořeným pro Gianniho Agnelliho.
Nyní tyto speciální kusy doplnil projekt holandské dílny Niels van Roij Design, který se poprvé ukázal minulý týden na Concours d'Elegance v panství Mariënwaerdt. Expozici doplnila výstava složená z uměleckých grafik, fotogalerie a videosekvence z průběhu stavby. Postup mohli nadšenci sledovat i na sociálních sítích.
Že jde o testarossu, je na první pohled patrné, přesto karosárna dárcovské auto vůbec nezmiňuje. Oficiálně se dílo jmenuje Guida Touring Sport a jako jediné svého druhu prezentuje testarossu z roku 1987 v provedení Targa.
Stavba začala kompletním zesílením šasi v oblasti prahů dveří, sekce za předními sedadly, pod palubní deskou a centrálního tunelu. Tyto úpravy byly provedeny tak citlivě, že nejsou zvenčí vůbec vidět. Celá stavba, která zabrala 3000 hodin práce, klade mimořádný důraz na zachování originality materiálů a postupů. Targa svým provedením kopíruje dobové zpracování a vypadá, jako kdyby ji vyrobila automobilka v osmdesátých letech.
Cit pro detaily je patrný na nově zhotovených dveřích, palubní desce i prolisech usazení střechy včetně kotvicích spon. Interiér se nese v duchu černé kůže sladěné s červenými koberci. Protože se práce zaměřily především na modelaci karoserie a originalitu, nebylo třeba původní dvanáctiválec upravovat.
Bohužel, auto má již svého majitele a po výstavě putovalo ihned zpět do Andorry.
