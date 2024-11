Podcastu Za volantem: Čínský Donfeng chystá útok na Česko

Jak se mu v hlavě zrodil nápad nabízet čínské vozy? Jak je do Evropy dováží? Vybírá prodejce? Na co se lidé, kteří k Donfengu přicházejí, nejčastěji ptají? Z čeho mají největší obavy? Kdo si vlastně auta z Číny kupuje? A za jak dlouho by se mohla značka dostat do nejprodávanější desítky u nás? O to vše se zajímal David Šprincl.

„Zvětšujeme se každým měsícem,“ říká Branislav Kocper o expanzi značky Dongfeng do srdce Evropy. „Brzy budeme mít kolem šedesáti partnerů, a to rovnoměrně rozmístěných ve všech třech zemích – tedy v Česku, na Slovensku a v Maďarsku – tak, aby z jakéhokoli místa k nám, tedy do prodejny a servisu neměl člověk víc než hodinu cesty,“ slibuje. Na úvod podcastu ale především vysvětluje, cože je Dongfeng vlastně zač.

