Podnikatelka v nanoprůmyslu Marcela Munzarová: Jaká bude nanobudoucnost aut?

Potkáváme se pod Ještědem. Právě tady – v Liberci – vede svou firmu Nano Medical. Ta aktuálně vyrábí z nanovláken materiály, netkané textilie, ze kterých se zhotovují zdravotnické masky, v údobí covidovém tak důležité. Podnikatelka Marcela Munzarová, jež letos získala stříbro v národním kole Mezinárodní ceny inovací za medicínský „zlepšovák“ pro krytí ran, je připravená na motoristický rozhovor.

Jak v nejbližší době promluví nanoprůmysl do toho automobilového?

V budoucnu se standardně objeví nanovlákenný filtr v kabině. To znamená, že motorista bude mít uvnitř čistší vzduch. Jako příklad mohu uvést znatelné snížení prachu třeba na palubní desce.

Kam se dá hranice ještě posunout?

Máme klienta, který chce udělat navíc filtr antimikrobiální. Aby pohlcoval nejen prach, ale také hubil mikroorganismy.

Kde ještě budou hrát prim nanotechnologie v souvislosti s auty?

Stále častěji se mluví o různých typech laku, kde jsou nanočástice. Rovněž nabývají na popularitě různé čisticí prostředky, poněvadž se zachová delší doba umytí.

Přesuňme se k vám. Kdy jste poprvé řídila?

Já myslím, že až když mi bylo dvaatřicet. Udělala jsem si papíry ve třiadvaceti, pak jsem dlouho neřídila. A přiznám se, neměla jsem to ze začátku moc ráda. Časem došlo k obratu. Dokonce můžu říct, že mě to baví. Když je možnost, radši řídím sama, než abych tam pustila někoho jiného.

Co byl ten bod zlomu, kdy vás to začalo bavit?

Přestala jsem si připouštět, že by se mohlo stát něco negativního, nějaká nehoda. Nedokážu to úplně vysvětlit, ale začala jsem se v autě cítit příjemně. Až se občas nechám unést…

Jinými slovy – máte sklony k rychlejší jízdě?

Pravda, pokuty dostávám v podstatě jen za překračování povoleného tempa.

Jaká byla nejvyšší?

Tisíc korun. Ale byla jsem hodná. Přiznala jsem se, nic jsem nepopírala. Za to, jak jsem byla slušná, tak to bylo „jenom“ 1000 Kč.

Přiznáte rychlost?

Bylo to vskutku dost, ale nebudeme to rozpitvávat.

Dobrá. Myslíte, že by se měly zvednout rychlostní limity na českých silnicích?

Zkusím uvést příklad. Když jedu v Německu, kde není omezená rychlost na dálnici, nemám pocit, že by tam někdo dělal šílené věci. A přesto kolem vás proletí auto klidně rychlostí dvě stě čtyřicet kilometrů za hodinu. Jde o konkrétní chování. Pokud to situace umožňuje, proč ne. Samozřejmě nevím, jak by se chovali Češi, kdyby se tady uvolnily limity. Německo je však důkaz, že to funguje. Nicméně nechci, aby si čtenáři mysleli, že jsem fanynka divoké jízdy. Vůbec nemám za zlé, když někdo jede pomaleji. Rozumím tomu, že vyšší rychlosti nejsou pro každého. Ať to jsou starší lidé, nebo když třeba rodiče převážejí malé dítě.

Který typ chování vás dokáže vytočit?

Tradičně situace, kdy není vidět do kopce – a lidé riskantně přejíždějí. Nebo pokud mi někdo hodí myšku!

Jak jste na tom s rituály za volantem?

Musím mít s sebou vždycky něco k jídlu. Hlady za volantem tedy neumřu! To je vlastně jediné, z čeho mám při dlouhých cestách strach. Abych měla po ruce něco k snědku.

A s rouškou, respektive s nanorouškou řídíte?

Pokud jedu s někým cizím, nasadím si ji pokaždé, a přiznám se, že občas ji i zapomenu sundat, pakliže jsem v autě sama. Možná proto, že při řízení vůbec nepřekáží.

Hoďte do placu vaši nejzajímavější motoristickou příhodu.

Ocitla jsem se na prázdném parkovišti o velikosti přibližně poloviny fotbalového hřiště. Stálo tam pouze jedno vozidlo. Asi mě přitahovalo jako magnet, že jsem se mu pořád přibližovala. A co si myslíte, že se stalo? Samozřejmě jsem ho při couvání trefila!

Čím se teď vlastně vozíte?

Volvem XC40. Předtím jsem měla mercedes a porsche. Jinak jak takhle rekapituluji vozový park, vzpomněla jsem si, že mám ještě jeden rituál: s manželem dáváme autům jména. Porsche byla Obluda, mercedes Méďa a současné volvo je Traktůrek.

Mluví vám manžel do stylu jízdy?

Velmi! Zatím jsme se tedy nedostali do fáze, že bych zastavila a řekla, ať si vystoupí, přestože kolikrát k tomu nemám daleko…

