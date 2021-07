S odborníkem o sběratelských autíčkách: Hlavně modely z limitek stojí velké peníze!

Před osmi lety se model třiačtyřicetkrát zmenšené služební Škody 1203 v barvách Spojů prodával za 459 korun, dnes za něj sběratelé dávají i dvacet tisíc. Za totéž se prodává dioráma s postavičkou prezidenta Zemana z Pražského hradu.

Zkrátka do krabiček s autíčky lze výhodně investovat a některé omezené série modelů jsou tak vzácné, že je nemá ve své sbírce ani sám ředitel společnosti Abrex Jan Mizera. Autíčka sbíral odmala a toužil po modelu bílé Škody 105 „užovky“, jejíž výrobou si sen splnil.

Některé nápady ve společnosti zakládající si na československých předlohách prý zrají celé roky. Ale třeba velorex s polepy Svět motorů odstartoval aprílový žertík na facebooku a do týdne byla na trhu série 98 kusů. Tedy jen 97, protože první a poslední exemplář limitovaných edicí zůstává v podnikovém archivu.

Proč stojí maličká autíčka takové tisíce? Jako laici to nechápeme…

Děláme klasické kovové modely, žádné resiny ani 3D tisk. Má to historickou hodnotu, protože se tak modely vyráběly už v minulosti. Musíte ale investovat vysokou částku do formy a vyrobit nějakou sérii, do čehož se každý nepustí. Kromě toho limitované edice přinášejí nějaký nápad nebo netradiční ztvárnění. A někdy cenu zdvihá jen to, že už nikdy žádný další stejný model nevyrobíme.

Stává se, že věříte nějakému produktu, ale u zákazníků nemá očekávaný úspěch?

Na jednu stranu jsem sám sběratel, na druhou ředitel společnosti a čísla musejí šlapat. V poslední době jsme hodně věřili modelům kupé, ale prodejní výsledky jsou slabší. Mimochodem dlouho jsem se domníval, že si koupíte model auta, které nemůžete mít v reálu. Ale takhle to nefunguje. Lidé naopak chtějí to, co měli nebo mají doma.

Přesto se před časem prakticky okamžitě vyprodala limitovaná edice vozu ÚVMV GT, kterou měl v reálu asi málokdo…

Tam jsme ale ani nikdy větší sérii dělat nechtěli. Modelem jsme si testovali, jestli jsme schopni obstát proti resinovým modelům s limitovanou malosérií kovového autíčka, které už je kvůli vysokým nákladům logicky cenově někde jinde než běžné modely. A ukázalo se, že ano. Mimochodem překvapilo mě, kolik lidí z mého okolí to auto zná.

Ceny některých limitovaných sérií vystoupaly během let do desetinásobků. Nemáte chuť vyrobit ji znovu a prodávat za větší cenu?

Určitě nebudeme nikdy dělat reedice, abychom tím záměrně degradovali ten první originál. Občas se ale nevyhnete podobnosti. Třeba když vydáme červenou škodovku a za tři roky znovu. Jenže každá edice je odlišná, máte tam opotřebení formy, nepodaří se trefit odstín laku. Nebo se snažíme sérii ozvláštnit třeba vylepšenými detaily. Takže se naopak stává, že po vydání reedice roste cena první série.

Svět motorů 26-27

Musíte bojovat proti padělkům, které se na vaší značce přiživují?

Často, proto přidáváme třeba kovový podvozek, protože ten je těžký vyrobit a každý to nezvládne. Dáváme certifikát autenticity, hologram a další ochranné prvky.

Jak vznikají nápady na limitované edice?

Baví nás to, takže nad tím neustále přemýšlíme a budujeme databázi podnětů. Spolupracujeme s muzei, různými badatelskými subjekty a zájmovými skupinami. Když jedu po ulici a vidím zajímavý potisk, automaticky ho vyfotím. Ale působí na nás také životní události, jako je současná politika nebo historie, jako bylo výročí revoluce. Když vidím film, už si říkám, že by z toho bylo dobré dioráma. A pak musíme nápady konzultovat s lidmi, kteří s tím nemají nic společného, jestli budou fungovat.

Vyprodají se takové drahé modely hned?

Trefit množství je velmi složité. Někdy se vykoupí během hodiny. A třeba když jsme udělali model k výročí sametové revoluce, neměl zpočátku velký úspěch. Ale po čase o něj byl zájem a za tři roky jsme ho prodali víc než diorámat s inaugurací prezidenta Zemana. Nám to nevadí, protože modely zrají. Tak je uschováme a vyjedeme s nimi za pár let.

Kdo vlastně kupuje taková historická diorámata?

Speciálně diorámata kupují často lidé, které modely vůbec nezajímají. Ale zaujala je situace, kterou ztvárňuje. Bohužel se z toho stal i byznys a objevila se řada lidí, kteří modely vysloveně pořizují na překup. Tomu se snažíme zabránit a zavedli jsme opatření, aby se dostaly přímo ke sběratelům. Například osobní prodej na akcích. Nebo se prodávají jen na registraci po jediném kusu. Zabránit se tomu ale nedá, protože vynalézavost je různá.

Mohou si děti s vašimi autíčky ještě vůbec hrát, pokud jim je rodiče koupí?

Našim autům se pochopitelně pořád točí kola a jako kovová jsou odolnější než resinová nebo plastová. Ale vždy jde o věrně ztvárněný sběratelský model, a tak to nikdy nebude stoprocentně odolná hračka. Jakmile má model třeba leptané stěrače, pochopitelně už ani není určen k hraní.

Víte, že…

… nejvíc se vyrobilo a prodalo modelů Škoda Octavia II?

… současným bestsellerem je Škoda 1203 – už díky tomu, že existuje hodně barevných a podnikových verzí?