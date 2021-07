Bratři si postavili vysněnou Škodu Felicia Pickup: Extrémní výkon skončil až špitálem

Byla to výzva. Zrenovovat a vypiplat k dokonalosti shnilou Škodu Felicia Pickup, ke které se dostali náhodou. Bratři Martin a Ondřej Reichovi ze Stráže nad Nežárkou to zvládli. I když těžkostí zažili víc než dost…

Parkují před nás vymazlenou Škodu Felicia Pickup z roku 1997 s nejrůznějšími vychytávkami. V ruce drží fotky z počátků renovace a pořád tomu nemůžou uvěřit. Jsou dva. Bratři. Reichové. Šestatřicetiletý Ondřej a o rok starší Martin. Nadšenci ze Stráže nad Nežárkou, kteří se živí servisem a přestavbou motorek. V roce 2019 si však na sebe ušili bič a hupsli od jedné stopy k autům. Jejich vysněný pickup jsme měli možnost prozkoumat jako první a během projížďky oba naráz vyzpovídat.

Proč zrovna Škoda Pickup?

Martin: Je to české auto. Je to jednoduché auto. Navíc se jedná o jedno z posledních, kde si člověk udělá v podstatě všechno sám.

Ondřej: Taky na něj bylo dostupných hodně dílů. I originálních, které jsme sehnali z klasické felicie – a daly se implementovat: napadají mě třeba zrcátka.

Kde jste vůz sehnali?

Ondřej: Přestavujeme s bráchou motorky. Měli jsme jednoho zákazníka v Praze, kterému jsme vezli červenou babettu z naší dílny. Při zpáteční cestě jsme vydělané peníze investovali do nákupu tohohle pickupu.

Martin: Nosil jsem ten nákup dlouho v hlavě. Že koupíme a přestavíme pickup na převoz motocyklu. Ondra ale říkal, že je to hovadina. Naštěstí ten nákup byla taková rychloakce, že nestačil nesouhlasit a už jsme si ho vezli na jih.

V jakém stavu?

Oba naráz: V šíleném!

Jak to?

Martin: Prahy byly opravené montážní pěnou. Trhali jsme je rukama dolů. Někdo tam musel vystříkat pár flašek.

Čili nákup zajíce v pytli?

Ondřej: Trošku.

Martin: Víc.

Ondřej: Auto jsme rozebrali do šroubku. Teda kromě motoru – ten je původní 1.9 Diesel. Přesto jsme si původně pohrávali s myšlenkou umístění turba. Byla to holá karoserie, která se částečně obrousila. Musela se vyvařit, což bylo peklo. To už nechceme nikdy vidět!

Pojďme si projít, co všechno je v pickupu nové/jiné.

Ondřej: Bezklíčové odemykání a startování. Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka, elektricko-mechanické naklápění světel, vyhřívané ostřikovače z dvojkové octavie s ukazatelem nízké hladiny vody, stěrače z dvojkové fabie, automatické rozsvícení světel po nastartování. Větší přední brzdy… Martine, pokračuj teď chvíli ty.

Martin: Trojblik směrovek při lehkém stlačení páčky, couvací kamera, palubní kamera přední i zadní, zadní parkovací radar s přepnutím parkovacích senzorů po sklopení zadního víka. Kožený volant, řadicí páka a ruční brzda. Konektor USB v přední přihrádce, palubní deska potažená umělou kůží, na vnitřních sloupcích a stropnicích se zase nachází látka připomínající alcantaru. Potom sedmipalcové autorádio 2DIN s androidem a navigací GPS. Kvůli jeho instalaci jsme museli posunout ovládání ventilace a všechna táhla prodloužit.

Svět motorů 28/2021

Kolik času vám přestavba zabrala?

Ondřej: Dva roky. Čistého času kolem sedmi osmi měsíců.

Martin: I díky vám. Jak jsme si spolu volali, tak nás to nutilo dokončit dřív. Byť od jedné věci jsme museli upustit: od klimatizace. Stejně nás to stálo šíleně sil a zdraví.

Co se stalo?

Martin: Kombinovali jsme zpočátku kromě motorek i servis počítačů. Takže na pickup zbýval čas pouze v noci a brácha na to dojel.

Ondřej: Ležel jsem pod autem v extrém ním tempu pořád, až mě odvezli do špitálu. Měl jsem dohromady pásový opar a zánět mozkových blan. Možná jste si všimli toho, jak se mi hůř pohybuje pravou stranou obličeje.

Martin: Aby toho nebylo málo, pásový opar jsem chytil taky. Pojďme ale od toho pryč!

Chtěli jste to vzdát?

Ondřej: To ne, ale chvilkami nás to dost štvalo.

Pohádali jste se?

Martin: Asi stokrát.

Čím dalším je váš pickup unikátní?

Martin: Vybavili jsme interiér včetně zadní stěny antivibračním a odhlučňujícím materiálem. Je ho tam kupa.

Ondřej: Nějakých padesát kilo. Je vážně všude. Ve dveřích, ve střeše…

Musíte zvládat spoustu činností. Jakou vlastně máte průpravu?

Ondřej: Jsem původem aranžér a brácha obchodník. Takže trošku mimo. Ale milujeme motory a jsme zapálení, což je podle mě nejdůležitější.

Martin: Nějaké geny ovšem máme. Jeden děda byl automechanik, druhý elektrotechnik. Táta to přerušil coby doktor, ale my jsme to zase dostali do správných kolejí.

Barvu jste volili rovněž s nějakým záměrem?

Ondřej: Především jsme se snažili vyhnout divočině. Mimochodem pokusili jsme se o odstín, který používá Porsche u modelu 911 nebo Cayenne.

Martin: Nechtěli jsme klasický tuning – spíš decentnost a solidnost. Přece jen mělo jít o firemní auto.

Mělo?

Ondřej: Naši fanoušci tvrdí, že je škoda pickup prodávat, ale my pro něj asi nenajdeme dostatečné využití.

Martin: Shodli jsme se, že je lepší, když bude dělat někomu radost – tudíž jezdit. Jinak víte, že jsme nezmínili ještě řadu úprav?

Slovo je vaše…

Ondřej: Museli jsme vyříznout pedály.

Martin: Vyměnili jsme je za ty z modelů RS první generace, stejně jako design budíků.

Ondřej: A prostor nohou u řidiče a spolujezdce nadto osvětlili. Co se týče sedaček, ty jsme si vzali z pětkového golfu, kola jsou ATS Cup.

Martin: Samostatnou kapitolou pak byla příprava korby pro motorku.

To byla asi taky pěkná lopota…

Ondřej: U ní jsme využili naši dřívější profesi – práci s počítači.

Martin: Korbu jsme vyřízli a brácha v počítači nakreslil celé plato, které je z třímilimetrového plechu. Přičemž podlaha je vyztužená.

Ondřej: A nebyli bychom to my, kdybychom nákladový prostor neosvětlili.

Stále jste skálopevně přesvědčeni, že chcete poslat pickup dál – do jiných rukou?

Martin: Třebaže pár much bude ještě zapotřebí vychytat, jsme spokojeni, svůj cíl jsme splnili. Chtěli jsme mu dát maximální výbavu, ale takovou, aby pořád zůstal ten samý pickup a vše odpovídalo zdejším pravidlům. Teda trošku hezčí. Teda snad. Přeju si, aby někomu přinášel potěšení.

Ondřej: I když mě stál kus zdraví, nelituji ničeho. Lidé logicky hodnotí fyzický výsledek. Ale kdybyste viděli, kolik času zabralo vymýšlení nových postupů, nejrůznějších řešení nebo realizace našich bláznivých nápadů. To pokládám za nenahraditelnou školu. A když jsme do přestavby investovali tolik úsilí, zaslouží si maximální zápřah, který my mu bohužel nemůžeme nabídnout.