Polestar chystá ještě menší SUV, konkurovat by mělo Porsche Macan

Značka Polestar, sportovně orientovaná a elektrifikovaná divize automobilky Volvo, v posledních letech rozšiřuje svou působnost na stále více trhů a slibuje také postupné rozšiřování nabídky. Jedním z nejnovějších přírůstků by se přitom mělo stát kompaktní SUV s označením Polestar 4.

Svou velikostí by se přitom kompaktní SUV mělo zařadit mezi elektrické SUV Polestar 3, jehož vývoj automobilka potvrdila již v červnu, a elegantní grandtourer s označením Polestar 5, jehož maskovanou siluetu automobilka představila v minulém měsíci.

Thomas Ingenlath, CEO značky Polestar, pak v rozhovoru pro britský Car Magazine prozradil několik zajímavých detailů. Polestar 4 by měl být například levnější než Polestar 3 a současně bude i menší, uvnitř by však měl stále nabídnout vnitřní prostor bez kompromisů. Vůz by však měl působit i nižším dojmem a zřejmě nabídne střechu ve stylu SUV-kupé.

Pokud se vrátíme k otázce ceny, pak by měl Polestar 3 stát okolo 75.000 eur, zatímco menší Polestar 4 okolo 55.000 eur. Při své ceně a parametrech by tak novinka mohla soupeřit například s připravovaným elektrickým Porsche Macan EV a dalšími prémiovými kompaktními SUV. Není to přitom poprvé, co Ingenlath srovnává vozy své značky se značkou Porsche.

U nového modelu by také měl být kladen důraz na aerodynamiku, neboť dny krabicovitých offroadů už mají být podle Ingenlatha minulostí. Design vozu by pak mohl naznačovat koncept Precept. Šéf značky ovšem dodal, že každý budoucí model nabídne rozdílné tvary a siluety i rozdílené interiéry. Jejich pohonné jednotky pak zaručí, že budou všechny vozy pořádně výkonné.

Informací k novým modelům je sice prozatím poměrně málo, očekává se však, že model Polestar 3 dorazí na trhy v průběhu tohoto roku. Menší Polestar 4 by se pak mohl k zákazníkům dostat do konce roku 2023, tedy pokud nedojde k neočekávaným komplikacím. Jeho výroba by přitom měla probíhat v čínském závodu Geely Hangzhou Bay.