Policejní Tesla Model Y prý za 10 let služby ušetří 1,8 milionu, tvrdí policisté z USA

Policejní vozy s čistě elektrickým pohonem se ve světě začínají stávat docela populární volbou, stále se však objevují i skeptické komentáře, které kromě dojezdu řeší i cenu. Ve srovnání s běžnými služebními vozy totiž bývá podstatně vyšší, podle amerického policejního oddělení Somerset ve státě Wisconsin se však elektromobil začne poměrně rychle vyplácet.

To měl být ostatně důvod, proč se policisté z tohoto oddělení během poslední obměny vozového parku rozhodli pro pořízení čistě elektrického crossoveru Tesla Model Y, namísto běžného a u zámořských policejních složek populárního Fordu Explorer Hybrid. Své rozhodnutí pak policisté obhajují i zveřejněním předpokládaných nákladů na provoz vozu pro následující roky.

Video se připravuje ...

Z tabulky v galerii je sice zřejmé, že Tesla vychází podstatně dráž při pořízení, o pár řádků níž ale vidíme podstatně lepší očekávanou spotřebu (uváděnou v mílích na galon paliva), očekávané nižší náklady na palivo/elektřinu, očekávané nižší náklady na roční servis a celkově nižší předpokládané nároky na roční provoz služebního vozu.

Podle tabulky by se náklady na roční provoz služební Tesly Model Y měly pohybovat pouze kolem 1300 dolarů, zatímco u Fordu PI (Police Interceptor) Hybrid jsou předpokládané roční náklady 6800 dolarů (cca 28.900 vs. 151.200 Kč). Provoz služební Tesly by se tak měl stát výhodnějším již během tří let provozu.

Podle kolegů z Carscoops přitom policejní oddělení k tabulce uvedlo, že mezi výhody Tesly patří například absence pravidelných výměn oleje, lepší výkon i delší životnost. Baterie by měla vydržet kolem 500.000 mil (cca 804.700 mil), u elektromotoru se pak čeká až dvojnásobná životnost.

Z toho důvodu se u Tesly Model Y očekává životnost vozu až 10 let, zatímco u Fordu s hybridním spalovacím motorem se očekává životnost pouze 5 let. Poté je potřeba koupit nový vůz, což znamená výrazné navýšení nákladů. Podle zveřejněného dokumentu by tak Tesla Model Y měla ve srovnání s klasickým služebním Fordem Explorer Hybrid ušetřit za 10 let částku až 83.100 dolarů, což je v přepočtu přes 1,8 milionu korun.

Ke spotřebě pak policisté dodávají, že jejich služební vozy poměrně často jezdí nižší rychlostí, často zastavují a znovu se rozjíždění nebo jen stojí se zapnutou klimatizaci. Z toho důvodu je u služebního Fordu poměrně vysoká očekávaná spotřeba, zatímco u Tesly nízká. S tím souvisí i vyšší očekávané náklady na benzín než elektřinu.

Majáky, sirény a další policejní vybavení elektromobilu je nabíjeno z externí baterie, která by měla vydržet plné zatížení až 24 hodin. Napájena je z hlavní baterie přes dvojici továrních USB portů. Dojezd elektromobilu přes 300 mil pak výrazně převyšuje denní potřeby policistů, kteří za směnu najedou zhruba jen 30 až 60 mil. Vůz je nabíjen prostřednictvím wallboxu přímo na základně.

Video se připravuje ...

Joel J. Trepczyk z policejního sboru Somerset v příspěvku na Facebooku uvedl, že zpětná vazba policistů k novému vozu je zatím především pozitivní. Ostatně Tesla je prý populárnější než jiné služební vozy. Policisté si prý ale stále zvykají na ovládání jedním pedálem nebo brutální akceleraci.

Vedle tradičních policejních majáků, sirény a rámu na předním nárazníku je nová policejní Tesla Model Y zajímavá také svým polepem, který je vyroben z reflexních materiálů. V noci tak ve světle doslova září. Tato úprava prý vychází z toho, že Tesla Model Y není typickým policejním vozem, proto chtělo policejní oddělení schválně upozornit na skutečnost, že jde o vůz strážců zákona.