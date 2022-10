Tesla vyvíjí novou platformu, cenu chce srazit na polovinu

Automobilka Tesla již dlouhé roky hovoří o výrobě dostupného elektromobilu, který by mohl elektrifikovat masy. Dosud nejlevnějším vozem se stal sedan Model 3, na který navázal crossover Model Y. V obou případech se jedná o relativně dostupné elektromobily, rozhodně však nejsou laciné.

Automobilka přitom v minulosti hovořila o cíli nabídnout elektromobil s cenou okolo 25.000 dolarů, tedy zhruba cca 625.000 Kč, což měla umožnit nová platforma. Musk kdysi zmínil, že s jejím vývojem se počítá pro rok 2023, v uplynulých letech se však na dostupnou platformu spíše zapomnělo.

Elon Musk například oznámil, že v roce 2022 se společnost Tesla soustředila především na navyšování produkce crossoveru Model Y, který má ambice stát se jedním z nejprodávanějších automobilů na světě, a vývoj nového robota Optimus, jenž byl představen před pár týdny.

Chvíli to dokonce vypadalo, že vývoj laciné platformy spadl ze stolu, během konference k finančním výsledkům Tesly za třetí čtvrtletí roku 2022 ale Musk oznámil, že Tesla nově soustředí své technické oddělení na vývoj nové elektrické platformy, která by měla umožnit výrobu levnějších elektromobilů.

„Je to samozřejmě hlavní zaměření našeho týmu pro vývoj nových vozidel. V tuto chvíli jsme skončili s konstrukcí pro Cybertruck a Semi. Takže je to samozřejmě to, na čem pracujeme, vozidlo nové generace, které bude pravděpodobně o polovinu levnější než platforma 3 a Y. A bude menší, aby bylo jasno,“ cituje slova šéfa automobilky web Electrek.

Předpokládá se, že cena nového dostupného elektromobilu by se mohla pohybovat mezi již zmiňovanými 25.000 a 35.000 dolarů. Ostatně právě na vyšší cenovce měla startovat cena vozu Model 3, čehož se podařilo dosáhnout jen krátkodobě. Dnes se však cena vozu pohybuje v zámoří okolo 47.000 dolarů.

Vraťme se ale ještě k dostupnému elektromobilu, během jehož vývoje chce značka zužitkovat vše, co se v minulosti naučila při vývoji a výrobě ostatních elektrických modelů – a to všech velikostí.

„Je zřejmé, že do této platformy promítneme vše, co jsme se naučili z modelů S, X, 3, Y, Cybertruck a Semi,“ měl uvést přímo Musk. Vzápětí pak dodal, že cílem značky bude dostat se na poloviční náklady při vývoji/výrobě vozu. Lze přitom očekávat, že dostupný elektromobil by se brzy mohl stát kandidátem na nový bestseller značky.

S ohledem na skutečnost, že se automobilka začíná na vývoj nové platformy soustředit teprve nyní, se však nabízí otázka, kdy vlastně můžeme novou platformu a především nový dostupný elektromobil očekávat. S trochou opatrnosti bychom navíc přistupovali i k cílové ceně. Jak víme z minulosti, automobilce se jí sice dařilo dosáhnout, ovšem vždy jen krátkodobě a za cenu výrazných ústupků.