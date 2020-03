Pomůcky na převoz zvířat: Když se vozí zvěř

Transport psa nebo kočky řada majitelů podceňuje. Zejména menší zvířata klidně nechávají ležet na sedačce nebo je mají volně pod nohama pasažéra. To všechno je pochopitelně špatně. Německý autoklub ADAC před časem zkoušel nárazový test s plyšovou figurínou psa dováženého na hmotnost 20 kg – výsledky byly alarmující! Při nárazu v městské padesátce se plyšák proměnil v půltunový projektil, který kosil, co potkal. Takový už dokáže při letu ze zadní sedačky zlomit opěradlo s řidičem. „Mnozí majitelé si neuvědomují nebezpečí, které hrozí zvířeti při náhlém prudkém zabrzdění nebo i jen malém nárazu, natož při vážnější autonehodě,“ krčí rameny veterinářka Ivana Hantschová z královéhradecké veterinární ošetřovny Třebeš. Ačkoliv se podle jejích zkušeností pokuty nedávají, neměli by na to majitelé hřešit. Doporučuje mazlíčka odmala učit přepravě, dávat mu do klece oblíbené hračky, deku, aby si zvykl. „Mladá zvířata se učí většinou velice rychle a během týdne se to zvládnou naučit. Pokud zvíře trpí nevolností při transportu či již má s auty negativní zkušenosti, musíme být trpělivější a dát zvířeti více času na adaptaci,“ říká zvěrolékařka s tím, že u zvířat neklidných či s nevolností je vhodné poradit se s veterinárním lékařem, jaký typ přípravku je pro daného jedince vhodný. U zvířat s nevolností není podle doktorky vhodné je před cestou krmit nebo aplikovat humánní přípravky. Ovšem zvíře vyloženě neschopné transportu prý ještě nezažila.

Na trhu je k mání řada pomůcek k přepravě zvířat. Technici německého autoklubu ADAC otestovali pár z nich a potvrdili to, co si myslí většina zodpovědných chovatelů: jediným bezpečným způsobem přepravy zvířete je uzavíratelná přepravní bedna. Musí být ale také dobře zajištěna proti pohybu – buďto v prostoru pro nohy zadních cestujících, nebo v kufru připoutána, a ještě oddělena mříží. „Naši odborníci nedoporučují připevnění zvířete na zadní sedadlo pomocí postroje, který není stabilní a umožňuje pohyb vpřed. Při našem testu praskla karabinka a zvířecí figurína narazila na zadní část předního sedadla,“ varuje německý autoklub. Myslete vždy na fakt, že chráníte nejen zvíře, ale i sebe!

Pomůcky k přepravě domacích zvířat

Mříž/Síť

Mnohé automobilky rovnou myslí na převoz zvířat natahovací sítí. Ta ale většinou slouží jen k zamezení pohybu psa z kufru auta, při nárazu ho ani posádku neochrání a povolí. Nabízí se také doplňková síť, která se upevňuje za panty zadních dveří a stropní madla. Nejdůkladnější variantou – nutností pro převoz velkých plemen – je mříž. U starších aut se nabízí možnost odkoupit je z vozu kategorie N1, kde bývala povinností a dnes ji lidé houfně demontují. Ovšem pozor – univerzální mříže s nastavitelnými rozpěrkami nám vydržely jednu cestu s ovčákem, který se o ni opřel při brzdění a zcela ji rozlámal. Tudy cesta nevede! Když mříž, tak kvalitní a řádně upevněná. A taková, aby pes neprostrkoval hlavu mezi příčky.

Plusy Mříž je bezpečné řešení, síť lze zase snadno sejmout Minusy Omezená využitelnost zavazadelníku odděleného mříží, ačkoliv zrovna psa nevezete Složitější montáž mříže v některých vozech Slabá ochrana posádky v případě sítě Cena od 119 Kč síť, 1019 Kč mříž Známka 2-

Postroj na pás

Na postroj si pes zvykne snadno, stačí umět chodit na vodítku. Z hlediska bezpečnosti ale nejde o nejlepší možnost, byť je nejlevnější. Díky karabince na konci lze postroj používat i na vycházky. Při učení štěněte se nám navíc stávalo, že si buďto zamotalo nohy do vodítka vedoucího k hlavové opěrce, nebo se nudilo a v nejméně vhodný okamžik začalo olizovat ucho řidiče.

Plusy Nejlevnější řešení Pokud je pes zvyklý na vodítko, snadno si zvykne Minusy Bez deky pes zašpiní sedačku Nejnebezpečnější řešení Zvíře ruší řidiče, pokud je vodítko příliš volné Cena od od 121 Kč Známka 3

Autosedačka pro psy

Dokonce i pro domácí mazlíčky existuje nápodoba dětské sedačky – jde vlastně o mobilní pelíšek. Krabici s vycpanou dekou a čalouněným okrajem s pásy, spodní dno je protiskluzové. Do auta lze sedačka zacvaknout na isofix. Cena není nejmenší, ale pokud nemáte srdce vozit psa v přepravce, je to jen trochu horší možnost.

Plusy Šetrnější řešení než plastová přepravka Poslouží i jako pelíšek Minusy Složitější upevnění Zvíře musí být navyklé na omezení pohybu Cena od od 999 Kč Známka 2

Přepravní bedna

Plastové přenosné přepravky stojí pár stokorun a na malá plemena psů nebo koček bohatě postačují. U velkých plemen už nezbývá než investovat pár tisíc do bytelné plastové bedny, nebo rovnou kovové klece s mřížemi. Ty jsou vždy obtížně přenosné a pořádně těžké, takže je po většinu času necháte napevno v autě a smíříte se s menším prostorem pro náklad. Z hlediska bezpečnosti celé posádky ale nic lepšího neexistuje. Hodí se pro zvíře i třeba jako místo ke spaní na doma.

Plusy Přepravky lze přenášet z vozu do vozu Nejbezpečnější řešení Minusy Transportní klec pro velká plemena stojí od 4000 Kč a váží od 16 kg výš Boxy na sedačce nedrží a pod nohy se aspoň ty větší nevejdou Zvíře musíte na klec naučit Známka 1

Přívěsný vozík

Kdo má víc psů velkých plemen, musí investovat do velkého auta s klecemi, nebo přívěsného vozíku. Nejde ale o nic laciného, slušný hliníkový vozík s odvětráváním a vrchním víkem stojí i jako použitý desítky tisíc. Nový na jednoho psa startuje pod padesát tisíc. Dělají se ve variantách pro jednoho až osm psů, jako jedno- nebo dvounápravové.

Plusy Nejlepší řešení pro chovatele větších plemen Díky nízké hmotnosti je utáhne i menší auto Minusy Vyšší cena Pes bez vizuálního kontaktu s majitelem může být zpočátku vyplašený Cena od 46 000 Kč Známka 1-

Ochranná pokrývka

Na obyčejné dece se pes jednou zavrtí a shrne ji pod sebe. Speciální omyvatelná deka má gumová očka pro připevnění k opěrkám a za rohy sedaček. Jenže potah bohužel klouže, a tak se v zatáčkách zvíře vozí ze strany na stranu. Z hlediska bezpečnosti jde o nejslabší přepravní pomůcku,

sloužící leda tak k uchránění interiéru před ušpiněním.