Britové představují další Škodovku v policejních barvách, tentokrát pro psy

Modely mladoboleslavské automobilky byly na britském trhu nejprve terčem řady žertů a narážek, během let si však automobilka získala skvělé renomé nejen mezi běžnými zákazníky, ale také u bezpečnostních a záchranných složek, pro které v nedávné době upravila hned několik modelů.

Jedním z nejpopulárnějších je přitom SUV Škoda Kodiaq, které jsme mohli vidět jak v úpravě pro policisty, kteří dostali dokonce verzi RS, tak i pro zdravotníky. A nyní se představuje i v úpravě pro britské policejní kynology.

Na oficiálně zveřejněných fotografiích sice nejsou typičtí policejní psi, ovšem to nic nemění na skutečnosti, že interiér vozu nabídne komfort a hlavně bezpečí prakticky pro jakékoliv plemeno.

Na místo zadních dvou řad sedadel a zavazadlového prostoru totiž zabudovali speciální kotec rozdělený na dvě části, který by měl služebním psům zajistit maximální komfort i bezpečí. Kotec je totiž klimatizovaný a hlavně splňuje nároky britské organizace RSPCA (Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals).

Kromě klimatizace, která automaticky udržuje nastavenou teplotu, je zajímavostí kotce i únikový východ, jenž umožňuje rychlou a bezpečnou evakuaci psů průlezem k předním sedadlům. V přední části kotců je navíc připraven i úložný prostor pro bezpečnostní vybavení.

Kromě výbavy pro psy se samozřejmě myslelo i na výbavu pro posádku. Kodiaq pro policejní kynology tak nabídne tradiční policejní barvy, výstražná světla, sirénu a veškeré potřebné komunikační vybavení.

Specialitou je pak systém „Run Lock“, který umožní nechat nastartovaný motor i po vyndání klíčků ze zapalování. Motor pak de facto supluje generátor, který napájí světla i komunikační techniku a zbytečně se tak nezatěžuje baterie.

Britské zastoupení nabídne policistům model se čtyřmi motorizacemi a s pohonem předních i všech kol. Volba přitom bude poměrně jednoduchá - dva vznětové a dva zážehové motory nabídnou výkon buď 110, nebo 140 kW.

„Víme, že policejní psi hrají důležitou roli ve službě záchranných složek, proto potřebují prostředí, které poskytuje přiměřenou úroveň bezpečnosti a pohodlí, aby se dostali na místo i z místa zásahu,“ uvedl Henry Williams, šéf oddělení fleetových vozů britského zastoupení Škody. „Všestranný policejní vůz Kodiaq pro přepravu psů má všechny potřebné funkce aby zajistil, že bude o policejní psi dobře postaráno poté, co zastanou svou důležitou práci.“