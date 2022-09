Pomůže aerodynamika proti aquaplaningu? General Motors si to myslí

Jedním z rizik jízdy za špatného počasí je takzvaný aquaplaning, tedy situace, kdy jedno či více kol vašeho vozu ztratí kvůli vodě na silnici kontakt s vozovkou. A pak už je vcelku jedno, jestli za to může množství vody, nepřiměřená rychlost, hloubka vzorku pneumatik nebo jakýkoliv jiný faktor, případně jejich kombinace. Jak jednou ztratíte kontrolu nad vozem, žádné výmluvy nepomohou.

Americkému koncernu General Motors byla před několika dny schválena žádost o patentování řešení, které slibuje pomoci právě ve chvíli, kdy dojde k aquaplaningu. Nejde tedy o předcházení situaci, spíše o zmírňování následků. Jedná se v podstatě o využití aktivní aerodynamiky ke zvýšení přítlaku na té straně auta, kde došlo ke ztrátě kontaktu kola se silnicí. Patent se nazývá Control of Vehicle Aerodynamics Force for Hydroplaning Mitigation, což by se dalo přeložit jako kontrola aerodynamiky vozidla za účelem zmírnění aquaplaningu.

Systém popisovaný v uděleném patentu funguje tak, že na několika místech na autě sbírá data, která pak používá k vyhodnocení, zda došlo k aquaplaningu. Konkrétně jsou zmiňovány například senzory snímající rychlost otáčení kol či brzdný tlak. Pokud systém vyhodnotí, že k aquaplaningu právě dochází, začne na příslušném místě pomocí aktivní aerodynamiky zvyšovat přítlak. Idea je taková, že zvýšený přítlak pomůže dostat kolo zpět do kontaktu s vozovkou.

V patentu je popisováno, jaké všechny části aktivní aerodynamiky by mohly být do funkce systému zapojeny. Zmíněno je prakticky vše, co se dnes v této oblasti používá – různé klapky, křidélka a splittery, které mohou v závislosti na své poloze či náklonu ovlivnit aerodynamiku automobilu. Protože na aktivní aerodynamiku v současnosti ve větší míře spoléhají především drahé a sportovní vozy, případné zavedení podobného systému do produkce by si vyžádalo rozšíření aktivní aerodynamiky na běžných vozech.

Je však otázkou, do jaké míry by v případě aquaplaningu mělo podobné řešení skutečně nějaký vliv, a zda by se jeho instalace vyplatila. Udělený patent na druhou stranu ještě neznamená, že se ochráněné řešení dostane do výroby. Často jde jen o ochranu nápadu automobilky před konkurencí, ať už ho plánuje využít nebo ne. Co myslíte vy? Má podobné řešení smysl? A připlatili byste si za něj, kdyby ho nějaký výrobce nabídl?

Závěrem ještě připomeneme nedávný článek o bulharské společnosti Alieno, která tvrdí, že její (jistě skutečný) supersport Unum může být vybaven 24 vzduchovými tryskami. Mají pomáhat nejen s aerodynamikou vozu, ale také mají při dešti foukat vzduch na vozovku před autem a tím rozhánět vodu nebo vozovku dokonce vysoušet. To už nám patent GM přijde jako mnohem realističtější řešení.