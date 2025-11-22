Nejžádanější ojetiny podzimu 2025: Češi na svůj bestseller nikdy nezanevřou
Současná nabídka ojetin je natolik pestrá, až se v záplavě různorodých modelů kdekdo pomalu ztrácí. Přestože je typický Čech v bazaru i před zimou 2025 ve výbavě stále náročnější, ve výběru konkrétního modelu má překvapivě jasno už dávno před vstupem do areálu.
Když jsme minulý týden prozkoumávali tuzemskou inzerci ojetin, napočítali jsme téměř 94.000 vozů mnoha značek i modelů. Nabídka je jedna věc, poptávka druhá. A tak přestože zájemce o starší vozy vábí cenově dostupné přepychově vybavené modely luxusních světových značek, našinec se v drtivé většině případů zlákat nenechá a zůstane stát nohama pevně na zemi. I na konci první čtvrtiny nového století je tak bazarovým lídrem velká škodovka, od jejíž premiéry už v příštím roce uplyne kulatých třicet let.
S manuálem za tři sta
Poptávka mezi ojetinami tak kopíruje situaci na trhu nových aut. Když se totiž podíváme na jejich statistiky registrací SDA za posledních sedm let, najdeme na první příčce s výjimkou roku 2020 s fabií vždy stejné jméno: Škoda Octavia. Totéž platí i v prvních letošních devíti měsících. Obrovské vysloužilé firemní flotily se obvykle po uplynutí leasingové smlouvy přesouvají na plochy bazarů a do inzerce, kde nyní najdete 6700 octavií všech generací. A zatímco ta první představuje spíš volbu pro motoristy s hodně malým rozpočtem, případně sběratele zachovalých specialit Laurin & Klement či RS, nejčastěji dnes volí zájemci třetí, případně druhé vydání oktávky.
„Kdyby si český bazarový trh chtěl na svou pomyslnou vlajku vybrat ojetinu, která je průsečíkem všech nejčastěji zastoupených parametrů, měla by podobu bílé trojkové Octavie Combi s cenovkou 299.000 korun,“ uvažuje Jindřich Topol ze sítě AAA Auto. „Byla by dvanáct let stará, na tachometru by svítilo 161.000 kilometrů a pod kapotou by měla diesel pohánějící přední kola skrz manuální převodovku,“ upřesňuje volbu typického tuzemského zájemce o ojetinu.