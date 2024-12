Pontiac Star Chief (1954–1957): Deluxe, Custom a Catalina

Velké modely Star Chief vyráběl Pontiac v šesti generacích od roku 1954 až do roku 1966. Pro Pontiac, patřící do koncernu General Motors, to byly modely s nejvyšším stupněm výbavy. Vozy vyráběné v Michiganu byly pojmenovány podle indiánských náčelníků Chieftain, Star Chief a Super Chief a později sloužily jako základní platforma pro Pontiac Bonneville. Pro modely Star Chief byly typické chromované hvězdičky na bocích a široké chromované lišty na kapotě.

První dvě generace modelu Star Chief se v letech 1954 až 1957 staly prestižními modely značky Pontiac a vycházely z modelů Pontiac Chieftain. Od roku 1954 se do modelů Star Chief začala montovat klimatizacea od roku 1956 bezpečnostní pásy. Star Chief se nabízel v základním provedení Deluxe a dražším Custom. Nejvyšší úroveň výbavy měly hardtopy nazvané Catalina.

První generace (1954)

Před uvedením modelu Star Chief do výroby měly všechny vozy Pontiac rozvor náprav totožný s koncernovými modely Chevrolet. Star Chief modelového ročníku 1954 byl první s rozvorem prodlouženým na 3150 mm (124 palců), používaným u vozů Oldsmobile a Buick. Nadále využíval koncernovou platformu A, ale prodlouženou o 28 cm v zadní části podvozkového rámu. Star Chief první generace se nabízel ve verzích dvoudveřový hardtop, dvoudveřový kabriolet (foto) a čtyřdveřový sedan, dlouhý 5410 mm, široký 1925 mm a vysoký 1640 mm. Typické pro modely ročníku 1954 byla částečně zakrytá zadní kola a boční lišty rozšířené a zlomené dolů kolem zadních blatníků. Ty byly na koncích zvýšené a ozdobené třemi hvězdami.

Zadní blatníky modelů 1954 byly na koncích zvýšené a ozdobené třemi hvězdami. | classic.com

Pod přední kapotou se nacházel řadový osmiválec s objemem 4078 cm3 a rozvodem SV (s postranními ventily), který dával s karburátorem Carter nejvyšší výkon 124 k (91 kW) a točivý moment 306 Nm. Sedan s pohotovostní hmotností 1685 kg s ním dosahoval nejvyšší rychlost 140 km/h.

Druhá generace (1955–1957)

Do modelového roku 1955 vstoupil Pontiac Star Chief (foto) s novou karoserií a novým motorem Strato Streak V8, nahrazujícím řadový osmiválec. Pro vozy Pontiac ročníku 1955 byly typické dvojité široké chromované lišty „Silver Streak“ na kapotě, sahající od přední masky až k přednímu panoramatickému oknu. Ozdoba na kapotě s hlavou indiána byla z jantarového plastu a rozsvítila se spolu se světlomety. Ozdobné hvězdy se přestěhovaly ze zadního blatníku na boky za předními koly. Novinkou ročníku 1955 bylo dvoudveřové kombi Star Chief Safari s přístupem k zavazadlům vodorovně děleným zadním víkem (dolní část se otevírala směrem dolů a zadní okno nahoru). Safari mělo premiéru o tři měsíce později než ostatní modely. V modelovém roce 1955 vyrobil Pontiac přes 203 tisíc vozů Star Chief, prodávaných s cenou okolo 2600 dolarů.

Do modelového roku 1955 vstoupil Pontiac Star Chief s novou karoserií a novým motorem V8, nahrazujícím řadový osmiválec. | Wheelsage.org

Zadní kola modelů Pontiac Star Chief 1955 poháněl nový vidlicový osmiválec s rozvodem OHV a objemem válců 4706 cm3. S dvojitým karburátorem Carter WGD měl nejvyšší výkon 175 k (129 kW) při 4400 otáčkách a točivý moment 347 Nm při 2400 otáčkách. Všechny modely měly rozvor 3150 mm. Sedan byl dlouhý 5339 mm a široký 1915 mm. Motor V8 si s hmotností sedanu 1745 kg poradil snadno a dovolil mu dosáhnout rychlost 163 km/h a zrychlit z 0 na 100 km/h za 13 s. Kromě standardní třístupňové převodovky se daly modely Star Chief pořídit i s čtyřstupňovou automatickou převodovkou GM Hydra-Matic.

V modelovém roce 1956 došlo k drobným úpravám designu modelů Star Chief (foto). Do masivnějších předních nárazníkůbyly například vloženy pomocné světlomety a šikmá lišta na předních dveřích usnadňovala dvoubarevné řešení karoserie. Ročník 1956 byl jediný z druhé generace, který se obešel bez ozdob v podobě hvězd na bocích.

Pontiac Star Chief z roku 1956 měl masivní přední nárazník, ve kterém byly umístěny pomocné světlomety. | Wheelsage.org

U vidlicového osmiválce Strato Streak došlo ke zvětšení objemu na 5195 cm3 a místo dvojitého karburátoru Carter byl použit karburátor se čtyřmi směšovacími komorami. Výkon tak stoupl na 219 k (161 kW) a točivý moment na 427 Nm. Maximální rychlost sedanu stoupla na 176 km/h.

Posledním rokem druhé generace modelu Pontiac Star Chief byl modelový ročník 1957, kdy došlo opět k úpravám vzhledu a použití výkonnějšího motoru. Star Chief 1957 (foto) už neměl široké pásy na kapotě a „indián“ ze středu kapoty se přestěhoval nad světlomety. Lišty na bocích se rozdvojily a vzadu rozšířily tak, aby se mezi ně vešly čtyři hvězdy a chromované výstupky zakončené koncovými světly. Ty byly umístěné ve zvýšených zadních blatnících a navazovaly na falešné koncovky výfuků v zadním nárazníku.

Posledním rokem druhé generace modelu Pontiac Star Chief byl modelový ročník 1957. | Wheelsage.org

Vidlicový osmiválec Strato Streak opět nabral v roce 1957 na objemu i na výkonu. S objemem 5690 cm3 a čtyřnásobným karburátorem Carter nebo Rochester měl nejvyšší výkon 248 k (182 kW) a točivý moment až 475 Nm. Pontiac Star Chief 1957 se s rychlostí 185 km/h stal nejrychlejším modelem prvních dvou generací.

V roce 1957 se začal prodávatještě výkonnější model, kabriolet Star Chief Custom Bonneville, který se vstřikováním paliva do motoru V8 dával výkon až 315 koní. V lednu 1957 se začalo prodávat čtyřdveřové kombi Custom Safari Transcontinental. V modelovém roce 1958 se začala prodávat třetí generace modelu Star Chief s dvojitými světlomety a ještě objemnějším motorem V8.