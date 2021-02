Poprvé za volantem modernizovaných Peugeotů 3008 a 5008. Stejní, ale hezčí

Peugeot v posledních letech zažívá velice úspěšné období. Pod vedením šéfa Skupiny PSA (dnes generálního ředitele koncernu Stellantis) Carlose Tavarese se finančně stabilizoval a nabídl osobitou paletu automobilů s elegantním designem a neobvyklým řešením interiéru i-Cockpit. Do tohoto období zapadají také crossovery 3008 a 5008, které se přesně trefily do vkusu zákazníků. Léta ale utíkají, a tak letos vstupují do prodeje jejich inovované verze.

Oba automobily postupně debutovaly v roce 2016 a přestože mají každý osobité číselné označení, jedná se vlastně o bratrské modely. Nejenže stojí na shodných základech modulární platformy EMP2, ale také mají shodnou příď. I to je důvodem, proč automobilka nyní souběžně uvádí modernizovaná provedení obou těchto modelů.

Snad ještě větší elegáni

Společný technický základ dvojice přiznává i nadále, a tak se 3008 i 5008 v rámci modernizace dočkaly shodných designérských úprav. Peugeot přitom razí motto, že se design musí vyvíjet, a tak navzdory prodejním úspěchům stávajících provedení nesáhl po jemných retuších, ale zcela přepracoval přední partie těchto vozů.

Novinkou je takzvaná bezrámová maska chladiče, která opticky přechází v hlavní světlomety. Toho se podařilo dosáhnout pomocí speciálně tvarovaných lamel pod světly. Ty se přitom také změnily, designéři ještě více zdůraznili jejich vykousnutí, což je dělá ještě zajímavějšími. U vrcholných verzích se pak jedná o full-LED řešení, které postrádá klasické mlhovky, místo nich je tu speciální mód do mlhy. Při zapnutí zadních mlhovek se tak rozsvítí potkávací světla se sníženou intenzitou. Nové jsou taktéž „tesáky“ denního svícení, připodobňující dvojici k nejnovějším modelům značky, jako je aktuální 208, 2008 či 508. Na tyto modely odkazuje i název modelu na horní hraně přídě.

Musím říct, že se mi styl 3008 a 5008 líbil už doteď, až jsem si říkal, zda ho půjde v rámci faceliftu ještě vylepšit. Ono se to ale designérům povedlo a design posunuli ještě o kus dále. A tak se nebojím tvrdit, že je dvojice ještě hezčí než dosud.

Novou příď se totiž do celku povedlo zakomponovat tak šikovně, že ve výsledku nevadí, že záď se naopak prakticky nezměnila. Inovována byla jen grafika koncových světel s motivem trojrozměrných lvích drápů. Jelikož se nadále ukrývají pod průhledným kouřovým sklem, navazuje na ně černá vodorovná lišta, která má záď aut opticky rozšířit.

Jemné retuše uvnitř

To uvnitř došlo jen k jemným retuším, které jsou opět pro oba crossovery shodné. Jsou tu tak nová čalounění pro vybrané stupně výbavy, zaujme třeba také nabízený dekor z tmavého lipového dřeva, který interiér dělá ještě luxusnějším. Konkrétní změny se omezují na bezrámové vnitřní zpětné zrcátko nebo přepínače jízdních režimů už ve standardu.

Výbavu rozšířilo po vzoru 508 noční vidění nebo adaptivní tepomat s funkcí stop & go. Vylepšily se pak funkce automatického brzdění, které rozpozná chodce a cyklisty i ve tmě až do rychlosti 140 km/h nebo rozpoznání dopravních značek, které rozezná i stopku nebo zákaz předjíždění.

V duchu doby se proměnily použité displeje, jak vyvýšený digitální přístrojový štít (s úhlopříčkou 12,3 palce), tak centrální dotykový displej multimediálního systému, který je u vyšších stupňů výbavy až desetipalcový.

Oba nabízejí detailnější rozlišení a díky tomu i jasnější obraz, potěší také rychlejší reakce infotainmentu. Multimediální systém tak nadále doplňují elegantní „klavírová“ tlačítka pro vyvolání vybrané části menu.

Peugeot 3008 – technická data a české ceny modernizované verze *Celkový výkon hybridní soustavy Motor 1.2 PureTech 1.6 PureTech 1.5 BlueHDi Hybrid Hybrid4 Zdvihový objem [cm3] 1199 1598 1499 1598 1598 Největší výkon [kW/min] 96/5500 133/5500 96/3750 165* 220* Točivý moment [N.m/min] 230/1750 250/1650 300/1750 360* 520* Převodovka 6M (8A) 8A 6M (8A) 8A 8A Max. rychlost [km/h] 188 (188) 222 192 (189) 225 240 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,5 (9,7) 8,0 11,5 ? 5,9 Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 6,2 (6,5) 6,9 5,0 (5,2) 1,4 1,3 Provozní hm. [kg] 1395 (1395) 1504 1504 (1504) 1835 1915 Cena Active [Kč] 562.000 (-) - 602.000 (-) - - Cena Active Pack [Kč] 577.000 (627.000) - 617.000 (667.000) - - Cena Allure [Kč] 627.000 (677.000) - 667.000 (717.000) - - Cena Allure Pack [Kč] 657.000 (707.000) - 697.000 (747.000) 1.005.000 - Cena GT [Kč] - (765.000) 825.000 - (815.000) 1.080.000 1.200.000 Cena GT Pack [Kč] - (835.000) 895.000 - (885.000) 1.150.000 1.270.000

Koncepce interiéru každopádně zůstává shodná. Mně osobně vyvýšený přístrojový štít a malý volant nevyhovují, věnec mi zakrývá část obrazovky a malý volant je nepříjemný na dlouhých cestách, vzhledem k úspěchu Peugeotu s tímto řešením to však zákazníkům evidentně nevadí. Stejně tak mám výhrady ke zpracování, dojem z krásných, luxusních materiálů kazí nepravidelné spáry, které jsou přitom podle mě primárně způsobeny komplikovaným tvarováním palubní desky. A z různých grafik palubních přístrojů si vyberu stejně jen tu nejobyčejnější, protože ostatní mi přijdou nepřehledné, nebo naopak s minimem informací. Plusem je ale možnost přepnutí podbarvení budíků.

Více prostoru logicky nabízí až sedmimístná 5008, která těží z rozvoru prodlouženého na 2840 mm (3008 má 2675 mm). Jen o výhodách to ale není. Oddělená trojice zadních sedaček je sice praktická, jenže dospělému to neposkytne příliš komfortu. Lavice je ukotvena nízko a krajní sedačky jsou až příliš natlačeny na dveře, což omezuje místo pro lokty. Navíc to ovlivňuje i prostor nad hlavou, kterou už máte povážlivě blízko hraně mezi stropem a dveřmi.

Nadále pohodář

Co se týče jízdních zážitků, tak už před faceliftem hrály 3008 i 5008 spíše na komfortní notu, což se s modernizací vůbec nezměnilo. A je to logické, co jiného od rodinného SUV čekat, než příjemné odtržení od reality vnějšího světa. Podvozek tak komfortně tlumí nerovnosti, byť na větších nerovnostech se občas dočkáte dusotu od 18palcových kol.

Spalovací motory jsou příjemně odhlučněné a na dálnici vás neruší ani aerodynamický šum. Během tuzemské prezentace jsem měl možnost vyzkoušet oba modely s různými motory. Nepřekvapí, že 3008 je díky kompaktnějším rozměrům hbitější než delší 5008.

Peugeot 5008 – technická data a české ceny modernizované verze Motor 1.2 PureTech 1.6 PureTech 1.5 BlueHDi 2.0 BlueHDi Zdvihový objem [cm3] 1199 1598 1499 1997 Největší výkon [kW/min] 96/5500 133/5500 96/3750 130/3750 Točivý moment [N.m/min] 230/1750 250/1650 300/1750 400/2000 Převodovka 6M (8A) 8A 6M (8A) 8A Max. rychlost [km/h] 188 (188) 219 191 (190) 215 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,9 (10,2) 8,3 1,1 (11,8) 9,2 Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 6,4 (6,6) 7,1 5,1 (5,3) 5,8 Provozní hm. [kg] 1504 (1505) 1596 1590 (1611) 1682 Cena Active [Kč] 605.000 (-) - 645.000 (-) - Cena Active Pack [Kč] 620.000 (670.000) - 660.000 (710.000) - Cena Allure [Kč] 670.000 (720.000) - 710.000 (760.000) - Cena Allure Pack [Kč] 700.000 (750.000) - 740.000 (790.000) 850.000 Cena GT [Kč] - (805.000) 865.000 - (855.000) 915.000 Cena GT Pack [Kč] - 935.000 - 985.000

Překvapit však může to, že turbodiesel 2.0 BlueHDi (130 kW) mi přišel bezprostřednější a vlastně i příjemnější společník než benzinový čtyřválec 1.6 PureTech (133 kW). Naftový dvoulitr má sice v přímém srovnání se zážehovou šestnáctistovkou logicky syrovější zvuk, díky pečlivému odhlučnění vám to ale nijak nevadí. Akcelerace je s ním ale nenucenější. Ne že by šestnáctistovka na tom byla z hlediska dynamiky špatně, do otáček se ale moc nežene a celkově je znát její ladění spíše na úspornější jízdu. Osmistupňové automaty pak hladce a komfortně mění převod v obou případech.

Každopádně zamrzí, že Peugeot naftový dvoulitr v rámci modernizace vyškrtl z nabídky 3008 a nechal ho jen ve větší 5008. Příjemným parťákem by byl i v 3008. V případě kompaktního modelu nicméně automobilka raději vsadila na plug-in hybridní pohon, když k dispozici nadále zůstávají dvě verze - ta silnější s pohonem obou náprav. Spotřeba pak u dvoulitrové 5008 čítala rovných šest litrů na krátké trase v okolí Prahy, kombinující městské ulice, dálniční úsek i okresky. S šestnáctistovkou si vůz na té samé trase vzal 7,6 litru.

Závěr

Peugeoty 3008 a 5008 se ve stávající generaci staly z obchodního hlediska nadmíru úspěšnými vozy. Pětimístný model za svoji kariéru dosáhl už na 800.000 vyrobených kusů, až sedmimístná 5008 přidala dalších více než 300.000 exemplářů. Peugeot tak v rámci faceliftu neměl důvod nic zásadního měnit.

Není tak divu, že se největší změnou stal design, který chtěl dvojici dále podpořit jako stylovou ikonu, 3008 a 5008 se mi líbily už dosud, nová příď je ale udělala snad ještě hezčími. Nové displeje uvnitř pak reagují na rychle postupující vývoj těchto prvků.

Charakterově se ale nic nezměnilo. Nadále tak automobily lákají na komfortní jízdu a atraktivní vzhled, ať už zvenku nebo uvnitř. Mně jako tradičně vadí maličký volant i-Cockpitu nepohodlný na dlouhých cestách a omezujících výhled na vysoko usazený přístrojový štít. Poněkud komplikovaně tvarovaná palubní deska pak znamená jisté mezery ve zpracování, respektive ne vždy hezky vytyčené spáry.

Celkově vzato ale facelift 3008 a 5008 nepřináší nic zásadního, co by najednou mělo změnit váš názor na ně. Rozšíření výbavy třeba o noční vidění totiž není ničím, co by mělo rozhodnout o tom, zda ho koupíte, či nikoliv. Jestliže se vám tak 3008 a 5008 líbily už dosud a vyhovuje vám i jejich i-Cockpit, budete si je chválit i nyní.