Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Hamburská dílna Patina Garage si připsala jedno pomyslné zmrtvýchvstání. Ačkoliv obvykle se zde zabývají renovacemi a servisem amerických automobilových legend, slabost mají také pro domácí produkci. Jedním z posledních jejich „pacientů“ je nádherné Porsche 911 Carrera 4 generace 993, jež jako poslední ještě dostala vzduchem chlazený plochý šestiválec odkazující na samotné začátky automobilky ze Zuffenhausenu na předměstí Stuttgartu.

Tenhle konkrétní exemplář s plochým šestiválcem o objemu 3,6 litru a výkonu 210 kilowattů je přitom zajímavý hned z několika důvodů. Jedná se totiž o jeden z pouhé dvojice vozů lakovaných zeleným odstínem Ragusa Grün. Ten se přitom v běžné nabídce automobilky nevyskytoval (Porsche navíc v půlce 90. let minulého století ještě ani standardně nenabízelo možnost individuálního lakování, jako je tomu dnes), pocházel totiž z portfolia Audi RS2 Avant, které však vznikalo právě u Porsche.

Druhým signifikantním znakem dvoudveřového sporťáku je vysoký nájezd. Předchozí majitelé totiž vůz používali dennodenně, od 4. července 1996 do konce roku 2021 s ním tudíž najeli 373.321 kilometrů. A to vše s původním motorem! Náročná služba za každého počasí se logicky promítla do stavu auta. Největším problémem při renovaci byla koroze. Porsche 911 totiž evidentně jezdilo i v zimních měsících, tudíž se v hojné míře setkalo s posypovou solí, která je jedním z hlavních „zabijáků“ starších aut se slabší antikorozní ochranou.

V Patina Garage se proto zaměřili především na karoserii. Oranžový mor napadl rámy oken, spodek auta, prahy a další části. Neunikla mu ani kola. Dvoudílné 18palcové ráfky BBS Sport Design z modelu 911 GT3 (996) sice neodpovídají originálu, v dílně se však rozhodli je zachovat. Každé z kol proto prošlo důkladnou renovací, přesto se v Hamburku rozhodli částečně zachovat původní stav. Ostatně také proto se jmenují Patina Garage.

Patina zůstala také v interiéru. Navzdory velmi vysokému nájezdu byla kabina velmi zachovalá, proto zůstala z větší části netknuta. Výjimkou byla demontáž dodělávaného alarmu. Vnitřek samozřejmě prošel důkladnou očistou včetně palubních přístrojů a renovací koženého čalounění věnce volantu a sedadla řidiče.

Video se připravuje ...

Díky kompletní rozborce byl prostor pro nahrazení starších dílů novými. Například přední světlomety nejsou od firmy Bosch jako původně, jelikož již prakticky nejsou k dostání, zvlášť když toužíte po xenonech. Na řadu proto musela přijít moderní náhrada, kterou ve svém portfoliu má například firma Magneti Marelli.

Plochý šestiválec spolu s manuální převodovkou prošly generálkou, dostalo se ale také na podvozek. Porsche 911 Carrera s pohonem všech kol se nově může pyšnit novým stavitelným odpružením Bilstein PSS10. Úpravy se zaměřily též na brzdy s novými kotouči a repasovanými třmeny.

Ačkoliv by se vzhledem ke kompletní renovaci nabízelo vynulování odometru, v Patina Garage na budících nechají původní nájezd. Ten je ostatně spolu s lakem jedním z hlavních lákadel „oživeného“ porsche.

Foto a zdroj: Patina Garage a Auto Bild