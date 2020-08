Porsche promluvilo o atmosférických motorech, co s nimi chystá?

Automobilka je prý velmi motivovaná zachovat atmosférické motory, bez elektrifikace to ale nejspíš nepůjde.

Značek nabízejících zajímavé modely s atmosférickými motory je dnes na trhu jako šafránu a pravděpodobně bude ještě hůř. Jednou z nich je i automobilka Porsche, která se však podle zákulisních informací kolegů z britského Autocaru svých atmosférických motorů rozhodně nechce vzdát.

V pravidelné rubrice „Autocar Confidential“ se totiž objevila informace, podle které je Porsche „velmi motivované“ udržet své atmosférické motory naživu. Pravděpodobně to však nebude možné bez elektrifikace, která by jim ale mohla do určité míry pomoci.

„Točivý moment elektromotoru v nízkých otáčkách a vysokootáčkový atmosféricky plněný motor by spolu mohli fungovat perfektně,“ měl uvést Frank-Steffen Walliser, šéf divize sportovních automobilů Porsche. „Atmosférickým motorům by to mohlo pomoci přežít,“ dodal.

Andreas Preuninger, šéf divize Porsche GT, přitom zhruba v polovině minulého roku v rozhovoru pro australský web Which Car zmínil, že vozy Porsche s manuálními převodovkami a atmosférickými motory zůstanou na trhu přinejmenším ještě v průběhu příštího desetiletí. Jenže je možné, že koncem tohoto desetiletí se z nich začnou stávat hybridy.

Automobilka se totiž netají velkolepými plány na elektrifikaci svého portfolia, do které chce investovat částku okolo 10 miliard euro. Pokud ovšem všechno půjde podle propočtů Porsche, pak by čistě elektrické a plug-in hybridní modely mohly v roce 2025 tvořit až padesát procent prodejů značky. A navíc by mohly atmosférickým motorům umetat flotilovou emisní cestičku.

Konkrétní plány Porsche s atmosférickými, byť hybridními, motory v současnosti neznáme, plány s elektromobily jsou ovšem mnohem jasnější. Již letos bychom se totiž měli dočkat nového Porsche Taycan Cross Turismo, po jehož představení budeme čekat na premiéru čistě elektrického crossoveru Porsche Macan.

To bude postaveno na zcela nové platformě „Premium Electric Platform“, vyvíjené ve spolupráci s automobilkou Audi, která dost možná poslouží jako základ pro další koncernová SUV. Rozhodně se tedy máme na co těšit.