Porsche věří, že jejich syntetické palivo může být čisté jako elektrický pohon

Představitelé automobilky Porsche nedávno prozradili, že se již v příštím roce chystají zahájit testování syntetického paliva, na jehož vývoji a výrobě dlouhodobě pracují. Nyní však zástupci automobilky také prozradili, že po stránce ekologičnosti snese jejich syntetické palivo srovnání i s elektromobily. Tedy přinejmenším prozatím.

Frank Walliser, viceprezident Porsche v oblasti motorsportu a GT modelů, totiž v rozhovoru pro Evo Magazine zmínil, že jejich syntetické palivo dokáže být při analýze z pohledu „Well to Wheels“ (od zdroje do nádrže) až překvapivě ekologické.

„Emise jsou lepší než u v současnosti tankovaných paliv, s méně částicemi a nižším podílem NO x ,“ uvedl Walliser. „Z perspektivy ‚Well to Wheel‘ – a při zvážení ‚Well to Wheel‘ dopadů všech vozidel – se dostáváme na stejnou úroveň CO 2 jako při výrobě a provozu elektromobilů.“

Do „Well to Wheel“ analýzy je totiž potřeba započítat emise vzniklé nejen při užívání paliva, ale také při jeho výrobě. V případě syntetického paliva navíc hraje roli, že automobily schopné jeho využívání již byly vyrobeny, zatímco při výrobě nových elektromobilů a jejich baterií stále vznikají další emise CO 2 .

Není přitom tajemstvím, že při výrobě elektromobilů nejsou emise zrovna nejmenší. Například automobilka Polestar měla během minulého roku zmínit, že po započtení emisí vznikajících při výrobě vozu a baterií se jejich elektromobily stávají zelenější než vozy se spalovacími motory až po nájezdu necelých 50.000 kilometrů.

Výrobci automobilů i elektromobilů se sice neustále snaží snižovat vznik CO 2 během výroby, stále rostoucí poptávka po bateriích však může celou ekologičnost odsunout na druhou kolej. Už jen těžba vzácných kovů potřebných pro výrobu baterií totiž není nic extra ekologického, což platí zejména pro některé zapadlejší části světa, kde se nacházejí bohatá ložiska.

Porsche přitom již v minulosti uvedlo, že s jejich novým syntetickým palivem může bez problému fungovat až 70 procent vozů, které kdy automobilka vyrobila. Během procesu výroby syntetického paliva se navíc používá i uhlík zachycený ze vzduchu nebo energie získaná z větrných elektráren.