CO2 z atmosféry se může stát palivem budoucnosti, výzkum financuje i Bill Gates

Věděli jste, že oxid uhličitý (CO2), kvůli kterému nám už z trhu zmizelo tolik úchvatných motorů, by se mohl v blízké budoucnosti stát palivem budoucnosti? Potřebné technologie už známe řadu let.

Lidstvo se snaží bojovat s emisemi CO 2 co mu síly stačí. A i když jsou některé způsoby extrémně přehnané, stále to nestačí. Řada odborníků už si ale uvědomuje, že dosáhnout vytyčených cílů nebude pouhými restrikcemi možné. Namísto pouhého omezování vypouštění CO 2 je potřeba začít CO 2 z atmosféry odstraňovat. Ale jak na to? Technologie už by měla být známá poměrně dlouho, jejímu rozšíření však dlouho bránily vysoké náklady. To by se teď ale mělo pozvolna měnit.

V devadesátých letech měl být objeven nový způsob zachytávání CO 2 z atmosféry, označovaný jako Direct Air Capture, u kterého se podařilo náklady na provoz výrazně snížit. A i když se zatím uvedení této technologie ve větším měřítku stále nevyplatí, v blízké budoucnosti by se mohla situace změnit, uvádí web Autoevolution, který na toto zajímavé téma upozornil.

Největším jménem v tomto oboru je přitom společnost Cabron Engineering, která už postavila jeden závod schopný zachytávat CO 2 ze vzduchu a následně ho přeměňovat do použitelných paliv. Za financováním společnosti však nestojí vlády, ale několik výrazných sponzorů ze soukromého sektoru, včetně Billa Gatese a velkých ropných průmyslových společností BHP, OXY nebo Chevron Technology Venture.

Přeměna CO 2 ze vzduchu na použitelné palivo by přitom neměla být nijak extrémně náročná. Celý proces, označovaný jako Air to Fuels (zkráceně A2F), sestává ze tří důležitých kroků. Tím prvním je zachycení CO 2 ze vzduchu, což se provádí pomocí obřích ventilátorů. Ty vhánějí vzduch do speciálního filtru, který pomocí plástve-připomínajících struktur zachycuje molekuly CO 2 .

Filtrem navíc neustále protéká speciální kapalina, která molekuly CO 2 splachuje a odvádí je k dalšímu zpracování. Druhým krokem je pak elektrolýza, během které dochází k přeměně vody na vodík a kyslík. V posledním kroku jsou pak zachycené molekuly CO 2 promíchány s vodíkem a výsledná směs se dá použít jako palivo.

Problémem je ale vysoká nákladnost celého procesu, který je náročný především kvůli obrovskému množství elektrické energie potřebné k elektrolýze i napájení celého závodu. Pokud by se podařilo zajistit dostatek energie z obnovitelných zdrojů, probíhala by výroba takřka dokonale ekologicky, s minimálními náklady a bez vedlejších produktů. Ovšem i při použití konvenčních způsobů napájení závodu by se dala část emisí znovu využít, stejně jako jiné chemické odpadní látky.

Zajímavostí přitom je, že palivo získané tímto procesem by mělo mít podstatně lepší vlastnosti, než tradiční paliva vyráběná z ropy, měl uvést Steve Oldham, ředitel společnosti Carbon Engineering. Podle jeho tvrzení je spalování tohoto paliva nejen výrazně čistší, ale také pomáhá motoru dosahovat vyššího výkonu, než tradiční ropná paliva.

Na první pohled by se tak mohlo jednat o skvělého nástupce ropných paliv, který by měl přinášet samá pozitiva. Ať už pro přírodu, tak pro motoristy. Problémem v masovém šíření této technologie však stále představují poměrně vysoké náklady. Podstatně vyšší, než v případě ropných paliv. Podle Carbon Engineering bychom se však mohli dočkat komerčního rozšíření těchto paliv zhruba během pěti let. Celý proces by ale podstatně usnadnil objev, který by lidstvu dovolil snáze získávat vodík. Ten je sice jedním z nejhojněji zastoupených prvků ve vesmíru, jeho získávání, přeprava a skladování je pro nás ale v současnosti stále poměrně náročné a hlavně nákladné. Podle dostupných informací by však měl být jediný závod Carbon Engineering schopen odstranit z ovzduší tolik oxidu uhličitého, co 40 milionů stromů.

A i když je společnosti Carbon engineering často vytýkáno financování od ropných gigantů, společnost zatím jiné možnosti nemá. Vlády se totiž o problém odstraňování CO 2 ze vzduchu a jeho následného zpracování / ukládání bohužel příliš nezajímaví a tak vlastně Carbon Engineering nezbývá nic jiného. Ropné společnosti se navíc nemají podílet na projektu jen proto, aby jim nová technologie usnadnila další výrobu a prodej ropných produktů.

Řada z nich by naopak ráda zařadila nové palivo, získané z recyklace CO 2 , do své nabídky. Nové palivo by se tak dostalo k zákazníkům snáz, než kdyby se distribuci pokoušel zajistit sama společnost Carbon Engineering. Některé ropné společnosti se navíc snaží pozměnit svůj pošramocený veřejný obraz a snaží se prezentovat více jako technologické společnosti, než ropní magnáti.