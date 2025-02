Potřebujeme jasná pravidla, říká šéf Morganu k nucené elektromobilitě

Malí výrobci aut mají v Británii úlevu od povinnosti prodávat téměř jen elektromobily a plug-in hybridy od roku 2030. Jak to bude o pět let později, však zatím není jasné.

Velká Británie si slavně stanovila datum zásadního omezení prodejů aut se spalovacím motorem na rok 2030 a následně jejich plný zákaz o pět let později. Ten první termín se blíží mílovými kroky; pro vývojáře, plánovače a účetní automobilek, kteří stojí na začátku vývojového procesu nového auta, je už teď skoro pozdě na to, mít jakékoliv nejasnosti o tom, co v té době budou nebo nebudou smět prodávat.

Přesto v britských pravidlech trhu nových aut po roce 2030 pořád existují nejasnosti, což je pro malé výrobce typu Morganu, Caterhamu, BAC nebo Arielu vážný problém. Britskému webu Autocar to přiblížil Matthew Hole, šéf prvně jmenované značky. „Upřímně, to datum už bylo,“ odpověděl na otázku, do kdy potřebuje mít jasno o výjimkách pro malé firmy.

Pravidla pro dobu po roce 2030 říkají, že 80 % prodaných nových aut určité značky musí mít „významný“ dojezd na elektřinu. Co znamená „významný“ v kilometrech, však zatím není stanoveno. Podle původních plánů měly být povolené plug-in hybridy, takže dost možná půjde o desítky kilometrů elektrického dojezdu, ale jasné minimum vláda dodnes neřekla.

Morgan Plus Six Pinnacle – závěrečná série • Morgan Motor Company

Zůstane malým výjimka?

Automobilky, které prodají méně než 2.500 aut za rok, jsou od této povinnosti osvobozeny a mohou prodávat auta se spalovacími motory stejně jako dosud. Zda ale tato či podobná výjimka bude platit i po roce 2035, nikdo neví. „Nemůžu se to dozvědět v lednu 2027. Musím plánovat své investice na rok 2030 teď,“ říká Hole.

V pravidlech je podle něj „příliš mnoho nejasností“. „Jestli musíme mít elektromobil v roce 2030 nebo v roce 2035, to je velký rozdíl a znamená to velkou změnu v tom, jak plánujeme,“ zdůrazňuje Hole.

Morgan a Pininfarina uvádí Midsummer, ručně vyklepanou barchettu za šest milionů Daniel Fuglevič Novinky

Říká však také, že vláda s malými výrobci na téma elektrifikace bude jednat. „Jsme kamarádi a máme zájem na zachování tohoto odvětví,“ komentuje svůj vztah k šéfům značek Caterham BAC a Ariel. „Předchozí vláda učinila nějaké ústupky pro malé výrobce a já věřím, že zvítězí zdravý rozum a okolo spalovacích motorů u výrobců, jako jsme my, budou nějaké ústupky,“ neztrácí Hole naději.

Elektromobily totiž nejsou něco, co by zákazníci Morganu vyhledávali. Navíc, vozy této značky jsou podle šéfa udržitelné tak, jak jsou. „Naše motory jsou neuvěřitelně čisté. Je to velmi čisté pohonné ústrojí, auta jsou opravdu lehká, mají nízké emise, vlastně jsou udržitelná už ze svého návrhu,“ tvrdí.

Elektromobil je v přípravě

Přesto na elektrifikaci značka nezanevřela. „Nezastavili jsme plán na elektrifikaci, ale základem je, aby naše auta byla lehká a dynamická,“ říká Hole. „Je důležité, aby elektromobil, který přivedeme na trh, byl lehký a dynamický. To je klíčová součást DNA Morganu. Nemůže to být velké a těžké auto.“

V roce 2023 automobilka představila elektrickou verzi svého modelu Super 3, nazvanou XP-1, coby testovací stolici a výzkumný stroj. Tříkolka měla elektromotor u zadního kola a v přídi nesla 33kWh baterii, která měla zaručit dojezd až 240 km.

Morgan Super 3 přijíždí v parádní dobrodružné edici Malle Rally Special Ondřej Mára Novinky

Kdyby to s elektromobily z jakéhokoliv důvodu nevyšlo, existuje možnost, že by se morgany v Británii prostě přestaly prodávat? „To je výsledek, který bych viděl velmi nerad, protože je to náš domácí trh, je to země, v níž žijeme, kterou máme rádi a kde stavíme auta,“ odpověděl Hole. Morgan by podle něj přežil, ale „byla by to až poslední možnost“.

Značka v poslední době expandovala na řadu zahraničních trhů – do Spojených států vstoupila koncem loňského roku a je tam schopná prodat 325 aut ročně, tedy zhruba půlku své produkce. Na blízkém východě posílila své pozice a připravuje další expanzi. „Výhledy v Británii v současnosti nejsou jasné. Británie nicméně začíná představovat menší část našeho byznysu,“ uzavírá Hole.