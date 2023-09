Značka MG během právě probíhajícího autosalonu IAA Mobility v Mnichově představila pestrou paletu svých vozů, čemuž jsme se věnovali v samostatném článku. Zvláštní pozornost si ale zaslouží výrazný roadster MG Cyberster, u kterého poprvé zazněla informace, že vstoupí do prodeje také v České republice a na Slovensku.

Ostatně v prodeji by se brzy měly objevit prakticky všechny vystavované modely MG, tedy s výjimkou Marvel R. Potvrzení prodejů MG Cyberster je však dlouho očekávanou zprávou, kterou jsme si nebyli vůbec jistí. Ostatně jedná se o první roadster značky od 90. let, který bude dost speciálním zbožím. A to nejen díky vzhledu.

Video se připravuje ...

Jak už dnes víme, sportovně laděný roadster bude osazen dvojicí elektromotorů, které nabídnout nejvyšší výkon 536 koní a 725 Nm točivého momentu. Baterie s kapacitou 77 kWh by měla zajistit dojezd okolo 580 kilometrů, ovšem dle čínské metodiky CLTC. Dojezd podle standardu WLTP bude ještě upřesněn, zatím se však očekává zhruba o 130 kilometrů méně.

Vrcholný roadster by měl měřit asi 4,53 metru na délku, 1,91 metru na šířku a zhruba 1,32 metru na výšku. Rozvor má mít hodnotu 2,68 metru a navzdory hmotnosti kolem 1984 kilogramů by měl vůz zrychlovat z 0 na 100 km/h v čase okolo 3,2 sekundy.

K dispozici by ale měla být i slabší verze modelu, osazena elektromotorem pouze u zadních kol. Ten by měl nabízet výkon okolo 300 koní a energii by měl čerpat z baterie o kapacitě cca 64 kWh, jež by měla zajistit dojezd okolo 520 km na jedno nabití (opět dle CLTC).

Konkrétní technické parametry modelu pro evropské trhy se pravděpodobně dozvíme v blízké době, stejně jako první ceny. Už teď se ale nemůžeme dočkat osobního setkní.