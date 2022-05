Přechod k elektromobilitě mohou dál provázet problémy se zásobováním, varuje šéf Stellantis

Carlos Tavares, šéf automobilové společnosti Stellantis, během nedávné konference Financial Times Future of Car varoval, že přechod na elektromobilitu může být podle jeho názoru i v budoucích letech doprovázen problémy se zásobováním. Hlavní problémy přitom očekává především s bateriemi.

Po těch je vysoká poptávka již nyní, mezi lety 2025 a 2026 však podle Tavarese dosáhne zcela nových výšin. Šéf Stellantis navíc vyjádřil obavy nad nedostatečnou vizí regulačních orgánů, které by mohly při rozvoji elektromobility sehrát zásadní roli.

„Pokud nedojde k nedostatku baterií, bude existovat značná závislost západního světa na Asii. To je něco, co lze snadno předpokládat,“ uvedl Tavares na konferenci. „Rychlost, s jakou nyní budujeme výrobní kapacitu pro baterie, je na hraně možností, abychom byli schopni podporovat rychle se měnící trhy, na kterých působíme.“

Problémem by navíc mohly být i suroviny potřebné pro výrobu lehčích rámů a platforem, které mají alespoň částečně kompenzovat nevýhodu baterií spočívající v jejich vyšší hmotnosti.

„Znamená to velkou těžbu surovin, ale také to nakonec může znamenat nedostatek surovin a eventuálně i geopolitická rizika,“ uvedl Tavares. „Možná se nám za pár let nebude líbit způsob, jakým se tyto suroviny získávají? A co bude dál? Kde je čistá energie? Kde je nabíjecí infrastruktura? Kde jsou suroviny? Kde jsou geopolitická rizika spojená se získáváním těchto surovin? A kdo se bude dívat na celý obrázek této transformace?“ pokládal Tavares důležité otázky.

Společnost Stellantis, která je nyní čtvrtou největší automobilovou společností na světě, má přitom v oblasti elektromobility vysoké ambice. Například v Evropě by měly všechny její značky přejít od roku 2030 na čistě elektrické modely. Všechny modely značek v rámci Stellantis by navíc již od roku 2024 měly mít i čistě elektrickou alternativu. A to včetně offroadů, pick-upů, užitkových vozidel, sporťáků i rodinných automobilů.

Do roku 2030 chce navíc společnost připravit přes 75 elektromobilů, přičemž minimálně 25 poputuje na americký trh. Automobilka se navíc aktivně zabývá zvýšením výrobní kapacity baterií na 400 GWh, což je oproti původním plánům zvýšení o nezanedbatelných 140 GWh.