Martin Vaculík porovnal benzinové a elektrické Audi A6. Teď už si je nespletete!
Podobné, a přesto úplně jiné - nějak tak by šla ve zkratce popsat situace v nabídce současné generace Audi A6. Tak si v tom pojďme udělat jasno.
U značky Audi panují poslední dobou zmatky ve značení modelů. Nejvíc jich nadělal záměr, aby sudá čísla zůstala vyhrazena elektrickým variantám e-tron a na lichá byly přeznačeny všechny spalovací verze. Výsledkem je, že místo A4 máme A5.
Když po chvíli v Ingolstadtu poznali, že to byla chyba, zplodili tím jinou kuriózní situaci: Zákazník si nyní vybírá mezi dvojicí modelů Audi A6, které jsou dokonce vizuálně podobné, ale nesdílejí snad jednu jedinou součást. Vedle spalovací C9 se totiž nabízí elektrická e-tron.
Verze označená e-tron quattro má podobnou dynamiku jako třílitrová V6 TFSI. Podobné jsou vnější i vnitřní rozměry a dokonce i cena. Oba vozy smí dokonce tahat stejně těžký přívěs. Rozhodování je tak především o tom, zda chcete a můžete jezdit na elektřinu, či nikoliv.
Zajímavé je, jak jsou si obě auta podobná zespoda. Elektrické má zcela jinak řešené chlazení a dokonce i přední nápravu. Byť spalovací verze má vyšší maximální rychlost, tak lepší brzdy najdeme na elektrické, které se zastavením obvykle pomáhá rekuperace. Redakce Světa motorů se pustila do podrobného srovnání, které si on-line můžete přečíst zde.
Já jsem pak natočil relativně jednoduché video, kde ukazuji na zvedáku technické rozdíly a svojí otylou postavou porovnávám rozdíly v prostornosti. Podařilo se zamaskovat baterku v podlaze, nebo je to stále nevýhoda?
Zdroj: Autorský text, foto a video: auto.cz