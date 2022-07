Před padesáti lety se představila první Honda Civic!

Japonská továrna Honda se po druhé světové válce prosadila nejprve svými motocykly, už od první poloviny 60. let minulého století se ale pokoušela proniknout i na automobilový trh. Začínala nejprve malými, typicky japonskými vozy kategorie kei car, postupně ale uvedla také větší automobily a 11. července 1972 pak představila model, který je dodnes základem její nabídky: Hondu Civic.

Automobil, který dnes vzniká už v jedenácté generaci, patří na čelní příčky žebříčku nejprodávanějších vozů všech dob.

Podobně jako Toyota Corolla nebo Volkswagen Golf, které jsou stále ještě před ním, se ale během let i Civic změnil k nepoznání a současný model je nejen větší a těžší než auto ze začátku 70. let, ale samozřejmě také nabízí mnohem pokročilejší techniku. Zatímco původní typ byl malé auto do města a pod kapotou měl čtyřválec o objemu 1169 kubických centimetrů s výkonem 50 koní, dnešní Honda Civic - tedy ta od letoška prodávaná v Evropě - je rodinný hybridní liftback s dvoulitrovým benzínovým motorem a výkonem 180 koní.

Civic, jehož jméno je odvozené od latinského termínu pro občana či město, je ale od počátku "světové auto", které japonská automobilka upravuje podle zvyklostí jednotlivých trhů. A zatímco v západní Evropě bude k dostání už jen jako hybrid, ve Spojených státech se stále prodává benzínová verze, která může mít pod kapotou atmosféricky dvoulitr nebo přeplňovaný motor o objemu 1,5 litru. Druhá z těchto pohonných jednotek je pak k dostání v domácím Japonsku i na dalších asijských zemích. Základní design vozu je ale po celém světě stejný.

Čeští a slovenští motoristé se s Hondou Civic mohli seznámit a dokonce si ji pořídit už krátce po jejím představení, v polovině 70. let se totiž menší množství dovezlo pro Tuzex, což byla síť obchodů, kde se prodávalo většinou západní zboží za valuty nebo zvláštní poukázky zvané bony. Základní třídveřová verze stála 18.000 bonů (jeden se během let prodával za tři až pět korun), což japonský vůz řadilo někam na úroveň Lady 2101, Škody 120 GLS nebo silnější verze Fiatu 125P.

Civic se ale v Československu proslavil zejména jako auto, kterým jezdil doktor Blažej v podání Josefa Abrháma v seriálu Nemocnice na kraji města. Podle scénáře ho koupil za 40.000 korun a vzhledem k tomu, že ojetá auta se v ČSSR kvůli nedostatečné nabídce někdy prodávala dráž než nová, to byla docela výhodná cena. Rekvizitáři a produkční ale měli s neobvyklým automobilem starosti, protože případná nehoda by televizi stála vzácnou západní měnu, takže Abrhám hondu před kamerou řídil jen občas.

Od začátku 70. let minulého století se prodalo už přes 18 milionů kusů Hondy Civic, což tento model řadí na páté až šesté místo historické tabulky. V jejím čele je jiný podobně japonský vůz, který se zrodil o šest let dříve: Toyota Corolla, které se podle dostupných údajů prodalo už přes 50 milionů, na druhém místě je pak typický americký pick-up Ford série F (přes 40 milionů), třetí Volkswagen Golf (zhruba 36 milionů) a čtvrtý původní Volkswagen Brouk (21,5 milionu).

Honda Civic je velmi populární v USA, kde se nyní ročně prodá přes půl milionu kusů. Na místní poměry velmi malý vůz tam přišel krátce před vypuknutím ropné krize na podzim 1973. Benzín, jehož cenu do té doby Američané příliš neřešili, tehdy prudce zdražil a o malá a úsporná auta začal být rázem velký zájem. To, jak byl první Civic malý, je dobře vidět třeba v prvním díle Policejní akademie, kde se obří kadet Hightower učí řídit v autě, ze kterého vtrhl přední sedačku a auto ovládá ze zadní lavice.

Automobily se značkou Honda mají zaslouženě pověst spolehlivých vozů a Civic není výjimkou. Na druhu stranu ale trochu postrádá individualitu (snad s výjimkou osmé a navazující deváté generace, přezdívané v ČR ufo) - na rozdíl od malé sportovní dvoudveřové Hondy CR-X, založené na mechanice z civicu, jež se vyráběla v letech 1983 až 1997 a dodnes má po celém světě řadu fanoušků. Na milovníky menších sportovních vozů nicméně Honda nezapomněla ani později, musí jim ale stačit pouhá "ostřejší" verze Hondy Civic s označením Type R.