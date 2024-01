Před Rallye Monte Carlo 2024: Šance pro všechny

Dvaadevadesátý ročník slavné automobilové soutěže otevírá letošní mistrovství světa, které může být zajímavé více než kdy jindy. Dvojnásobný šampion z posledních dvou let Kalle Rovanperä totiž nepojede kompletní seriál. Jeho soupeřům se otevírá šance, jaká tady nebyla dvacet let.

Počínaje sezonou 2004 začali vládnout francouzští Sébastienové Loeb a Ogier, kteří získali dohromady šestnáct titulů. V roce 2019 dokázal jejich suverenitu narušit Estonec Ott Tänak. O rok později si vzal zpět žezlo Ogier a po něm přišel zázračný finský chlapec Kalle Rovanperä. Pro šampionát 2024 ohlásili Rovanperä a Ogier jen omezený závodní program, a tak se můžeme těšit na zajímavou a doufejme, že i napínavou sezonu.

Zájemců moc, míst málo

Z letošního kalendáře zmizely Mexická a Estonská rallye. Jejich místo zaujala Polská rallye, která se poprvé a naposledy jela v roce 2017. Novinkou je Lotyšská rallye, která nahradila pobaltskou „kolegyni“ z Estonska. Součástí kalendáře zůstává Středoevropská rallye, která měla loni ve světovém šampionátu premiéru a ve čtvrtek a pátek (31. 10. a 1. 11.) se pojede opět na území České republiky.

Německá promotérská společnost WRC Promoter Gmbh původně plánovala pro MS 2024 patnáct podniků. Nakonec ustoupila na třináct s odůvodněním, že očekává zvýšený počet vozů nejvyšší kategorie Rally1. Mezitím hledá nové destinace. V USA se letos pojede kandidátský podnik s výhledem, že se zde v roce 2025 uskuteční soutěž MS. Zajímavou destinací je také Čína, kde se konala světová soutěž naposledy v roce 1999. Podnik v sezoně 2016 musel být odložen kvůli škodám způsobeným záplavami. Na kandidátce pořádat podnik MS je také Saúdská Arábie, kde se mimochodem bude jezdit Rallye Dakar až do roku 2029. Ovšem mezi zájemci, kteří by chtěli dostat světovou rallye zpět do své země je Mexiko, Argentina i Španělsko. Hodně zájemců na to, že soutěží promotér neplánuje více jak patnáct na sezonu.

Komu to bude vyhovovat

Od letošního roku bude šampionát bodovaný zcela novým způsobem. Posádky nebudou dostávat body za konečné pořadí, ale za nejrychlejší časy po pátku a sobotě. Samostatně budou bodovány výsledky dosažené v neděli. Aby si však posádky body za první dva dny připsaly, musí úspěšně zdolat také závěrečnou nedělní etapu. V platnosti totiž zůstává i bodování výsledků závěrečné rychlostní zkoušky Power Stage, kde získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.

Mimo absolutní pořadí jezdců, spolujezdců a továrních týmů se budou body udělovat stále podle původního schématu, tedy podle pořadí na konci rallye. A to v klasifikaci WRC2, v níž už se mimochodem nebude soutěžit o bonusové body za Power Stage. Juniorské mistrovství pak má ještě jiné, vlastní bodování, do něhož se promítají i nejrychlejší zajeté časy v jednotlivých rychlostních zkouškách.

Dočkáme se také startů vozů s hybridním speciálem bez hybridní jednotky. Místo baterie a elektrického systému bude muset být do takového vozu vložen balast o přesně stanovené hmotnosti. Startovat s takovým autem bude možné, ale bez získání bodů do hodnocení značek.

Sobota – 1. - 18 bodů; 2. – 15; 3. – 13; 4. – 10; 5. – 8; 6. – 6; 7. - 4; 8. – 3; 9. – 2; 10. – 1.

Neděle – 1. – 7 bodů; 2. – 6; 3. – 5; 4. – 4; 5. – 3; 6. – 2; 8. – 1.

Souboj generací a zkušeností

Podle jezdeckých sestav je zjevné, že o titulu se rozhodne mezi piloty týmů Toyota a Hyundai, dvojice u Fordu je vzhledem ke svým dosavadním výsledkům mimo hru. Omezený program startů v sezoně mají Sébastien Ogier, Kalle Rovanperä (oba Toyota), Andreas Mikkelsen, Dani Sordó a Esapekka Lappi (Hyundai). Z toho vychází jako největší trojice favoritů – Velšan Elfyn Evans (Toyota), Estonec Ott Tänak a Belgičan Thierry Neuville (oba Hyundai).

Mimochodem, všichni tři jmenovaní mají dohromady devět titulů vicemistra světa! Neuville to dokázal pětkrát (2013, 2016, 2017, 2018, 2019), Evans třikrát (2020, 2021 a 2023), Tänak jednou (2022), ale právě on už dokázal za volantem Toyoty Yaris WRC vybojovat světový titul (2019).

Toyota získala v posledních třech letech titul mistrů světa, ale letos to bude mít s obhajobou složité. Všechny podniky jedou Evans a Takamoto Katsuta a proti nim stojí Tänak s Neuvillem. Z pohledu zkušeností i úspěchů jsou na tom lépe piloti jihokorejské značky.

Jezdec Výhry Stupně vítězů Evans (Toyota) 8 30 Katsuta (Toyota) 0 4 Tänak (Hyundai) 19 46 Neuville (Hyundai) 19 63

Hyundai má tři jezdce, kteří se mohou střídat za volantem třetího vozu. Jsou to Mikkelsen a Lappi. V případě Sordá má jít o jeho poslední start v mistrovství světa a to v Portugalsku. U Toyoty mají ovšem jiný systém. Rovanperä a Ogier se o třetí vůz dělit nebudou. Každý z nich má svůj vlastní program takže se společně mohou potkat na některých soutěžích, kde může Toyota nasadit až čtyři vozy. S ohledem na strategické uvažování továrního týmu tak mohou vypomoci v boji o titul značek.

Ford kouká na Dakar

Třetí značka ve světovém šampionátu Ford bude s velkou pravděpodobností jen sbírat to, co zbude po souboji dvou továrních týmů. Ford provozuje ve světovém šampionátu od roku 1996 britská společnost M-Sport, kterou založil a dodnes vede bývalý úspěšný jezdec Malcolm Wilson. V porovnání s týmy Toyota a Hyundai, za kterými stojí továrny, je Ford malou soukromou společností. M-Sport má ještě jiné zájmy než klasickou rallye. Již druhým rokem se objevil na Rallye Dakar, kde sbírá zkušenosti. Rád v příštích letech vstoupil do nejprestižnější kategorie této slavné soutěže. A zřejmě půjde o výrazný vstup, který podle dostupných informací podporuje vedení automobilky v USA.

Škodovka zbrojí

Úvodní podnik sezony 2024 odstartuje ve čtvrtek večer (25. ledna) před světoznámým kasinem v Monte-Carlu, následovat budou dvě noční rychlostní zkoušky o délce přibližně 46 kilometrů. V pátek, respektive v sobotu bude následovat dalších šest rychlostních zkoušek. V neděli jsou pak připraveny tři rychlostní zkoušky. Na týmy čeká 17 rychlostních zkoušek na 324,44 kilometrech alpských silnic severně od knížectví. Očekávají se všechny druhy silnic: asfalt od suchého až po mokrý, stejně jako ledové a sněhové plotny v místech, kde zimnímu slunci brání hory.

Na nadcházející Rallye Monte-Carlo bude jezdec značky Škoda Chris Ingram bojovat o body do kategorie WRC2. Mistr Evropy z roku 2019 se spolujezdkyní Hannah McKillopovou startují s vozem Škoda Fabia RS Rally2 portugalského týmu The Racing Factory. Britská posádka se utká s trojnásobným vítězem španělského mistrovství Pepem Lópezem, který sdílí vůz Škoda Fabia RS Rally2 týmu Mapo Motorsport se spolujezdcem Davidem Vázquezem. V loňském roce španělská posádka dokončila Rallye Monte-Carlo na třetím místě ve WRC2. Na mladoboleslavský rallyeový vůz spoléhá na Rallye Monte-Carlo celkem 13 z 23 posádek přihlášených do třídy RC2.

Dalším startujícím jezdcem značky Škoda je Oliver Solberg, který bude se Škoda Motorsport spolupracovat i v roce 2024. Společně s britským spolujezdcem Elliottem Edmondsonem pojede s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT. Nejvyšším Solbergovým cílem je získat titul v kategorii WRC2.

Narozdíl od Ingrama se Solberg rozhodl, že Rallye Monte-Carlo jako jeden z podniků pro bodování do WRC2 nenominuje. Místo toho půjde „naplno“ za vítězstvím ve vysoce konkurenční třídě RC2. „Rallye Monte-Carlo je jednou z nejnepředvídatelnějších soutěží. Chci si tuto klasickou rallye užít a jet co bez jakéhokoli tlaku. Svoji účast ve WRC2 zahájím později, na druhé rallye, mé domácí rallye ve Švédsku,“ vysvětluje 22letý Švéd. Syn bývalého mistra světa v rallye Pettera Solberga se utká s 29 soupeři reprezentujícími šest výrobců. Úřadující mistr světa kategorie WRC2. Podle předpisů mohou jezdci přihlášení do kategorie WRC2 bodovat pouze na sedmi ze 13 podniků sezony.

Věděli jste, že…

První Rallye Monte-Carlo se jela v roce 1911 a je nejstarší soutěží aktuálního kalendáře WRC, a současně jednou z nejstarších rallye vůbec?

Tato soutěž byla původně navržena jako propagační akce Monaka pro posílení obvykle slabší zimní turistické sezony? Do roku 1998 se vyjíždělo z různých konců Evropy, někdy dokonce až ze severní Afriky, a účastníci se sjeli v Monte-Carlu nebo ve Francii, kde se konal skutečný start rallye.

Na Rallye Monte-Carlo je zcela zásadní a extrémně náročná volba správných pneumatik? Týmy musí zvládnout až tři rychlostní zkoušky bez servisní zastávky. K dispozici mají pouze čtyři pneumatiky namontované na voze plus maximálně dvě rezervy. Teoreticky se celá soutěžní trasa jede na asfaltu. Protože se často stává, že zatímco jedna rychlostní zkouška je pokryta sněhem a další je namrzlá, mokrá nebo suchá, je volba pneumatik vždy kompromisem, kdy někteří jezdci zvolí lépe než ostatní.

- Někdy se používají zdánlivě podivné kombinace pneumatik? Občas se montují současně sněhové pneumatiky s hroty a slicky téměř bez drážek, snahou je být připraven na měnící se podmínky na trati.

Program Rallye Monte Carlo 2024

Čtvrtek (25. 1.) – 20.35 RZ1 (21,01 km), 21.58 RZ2 (25,19 km). Celkem 46.20 km.

Pátek (26. 1.) – 8.51 RZ3 (16,68 km), 10.24 RZ4 (17,87 km), 11.57 RZ5 (18,31 km), 14.56 RZ6 (16,68 km), 16.29 RZ7 (17,87 km), 18.02 RZ8 (18,31 km). Celkem 105,72 km.

Sobota (27. 1.) – 8.05 RZ9 (18,79 km), 9.53 RZ10 (20,04 km), 11.06 RZ11 (21,37 km), 14.05 RZ12 (18,79 km), 15.53 RZ13 (20,04 km), 17.06 RZ14 (21,37 km). Celkem 120,40 km.

Neděle (28. 1.) – 7.04 RZ15 (18,31 km), 8.35 RZ16 (19,01 km), 12.15 RZ17 (14,80 km). Celkem 52,12 km.