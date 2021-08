Motoristické sprinty v Jindřichově Hradci a Panenském Týnci: Sezona začala!

Šampionát, jenž již řadu let představuje nejlacinější tuzemské závodění, funguje devátým rokem. Druhou sezonu se jede jako oficiální mistrovství republiky.

Bezpečnosti není nikdy dost

V letošním kalendáři jsou zapsány čtyři podniky na dvou místech. V doznívající době koronavirové je však každá příležitost vítána. Navíc klíčovým parametrem pro přidělení závodů jsou bezpečnostní hlediska a rovná trať minimálně 400 metrů dlouhá. Komise sprintů Autoklubu ČR (AČR) zastřešuje národní šampionát, ale není pořadatelem. Organizátoři jednotlivých akcí zabezpečují a zodpovídají za bezpečnost na trati i ve všech prostorech pro diváky a závodníky.

„Bezpečnost je vždy na prvním místě, klademe na ni zásadní důraz. Všechno konzultujeme s odborníky z Autoklubu České republiky,“ říká Tomáš Vavřinec. Úspěšný reprezentant v závodech do vrchu je současně předsedou Komise sprintů AČR.

Potlesk pro Podmola

Letošní republikovou premiéru sprintů na jihu Čech zpestřila účast Libora Podmola. Legendární jezdec freestyle motokrosu světového formátu má aktuálně za sebou úspěšnou premiérovou účast na Rallye Dakar. Příští rok se dokonce chystá na kategorii bez asistence mechaniků. V Jindřichově Hradci představil svůj stroj, a dokonce si vyzkoušel čtyři sta měřených metrů.

Jeho čas nebyl porovnatelný s motocyklovými závodníky, protože se jednalo o terénní stroj, navíc o objemu 450 cm3. Ovšem maximální změřená rychlost 162,372 km/h přinesla českému jezdci potlesk diváků. „Mám za sebou bezvadný den. Hodně jsem si ho užil. Doufám, že i fanoušci, kteří byli skvělí. Vytvořili spontánní atmosféru, jakou mám rád,“ pochvaloval si Libor Podmol.

Svět motorů 32/2021

Život se Suzuki

Závod v Jindřichově Hradci, který organizovala společnost JH Tuning, byl jedním ze dvou letošních vypsaných také pro motocykly. Podruhé se svezou na stejné trati začátkem září. Nejvyšší rychlost naměřili Jaroslavu Špačkovi, který se Suzuki GSXR 1000 dosáhl 249,329 km/h! „Musím přiznat, že na konci rovinky jsem už brzdil dost natvrdo, protože tráva se rychle přibližovala,“ uvedl dvaapadesátiletý řidič z povolání, který v civilu šoféruje nákladní kontejnerový vůz.

„Motorky mě bavily vždycky a začínal jsem s motokrosem. Na silniční mašiny jsem přesedlal před třiadvaceti lety,“ říká. Jeho stroj má upravený výfuk i vačky, z 0 na 100 km/h zrychluje za 2,5 sekundy a má 228 koní. Sprinty jezdí od roku 2014. „Samozřejmě sleduji také silniční motocyklové závody v televizi a držím příslušnost ke značce. Když loni získal Joan Mir titul mistra světa v MotoGP se suzuki, tak to byla velká paráda a člověk si to parádně užil,“ uzavírá Jaroslav Špaček.

Tradice je dobrá věc

Týden po setkání v jižních Čechách se sjeli motorističtí nadšenci na tradiční trať v Panenském Týnci, ležícím dvanáct kilometrů od města Louny. V Jindřichově Hradci prošlo přejímkami 101 účastníků včetně motorkářů. V severních Čechách se sešlo 130 automobilových nadšenců! Tribuny byly i letos do posledního místa obsazené.

Mezi startujícími nechyběl častý účastník motoristických sprintů, sedmašedesátiletý Jiří Toula s bílým VW Brouk. Základem jeho vozu je originál po dědečkovi, vybavený motorem Audi, který už byl na šrot, ale po rekonstrukci má bezmála tři stovky koní. Výfuk pochází z umývacího dřezu, který vyhodil soused. Podlážky vznikly z kuchyňského odkapávače a nádrž udělal majitel z vojenské várnice.

„Dal jsem si nějakou dobu pauzu, ale zase mě to zlákalo. Byl jsem v Jindřichově Hradci, teď v Panenském Týnci a určitě to letos ještě zkusím,“ usmívá se. „Všichni víme, že motoristický sport je finančně hodně náročný. Jsem rád, že sprinty pořád fungují. Vidíte tady sice spoustu drahých aut, ale také hodně nadšenců realizujících své nápady za snadno dostupné peníze,“ upřesňuje Jiří Toula.

Spokojený byl rovněž Tomáš Vavřinec, který stačí závodit nejenom ve sprintech, ale také v závodech do vrchu a občas i v automobilových soutěžích (rallye). Se svým vozem Mitsubishi Lancer Evo9 RS se zúčastňuje také evropského šampionátu vrchařů. Při třech svých letošních startech nechyběl ani jednou na stupních vítězů.

„Mám radost, když se dokáže spousta lidí odreagovat a zdravě pobavit. Věřím, že tuhle sezonu dotáhneme úspěšně do konce a pak se připravíme na jubilejní, desátou. Jsem po listopadu 1989 zakládající člen Autoklubu České republiky, a tak si současné spolupráce moc vážím,“ dodává Tomáš Vavřinec.

Výsledky Jindřichův Hradec

Kategorie I: 1. Kratochvíl (Nissan GTR), 2. Říha (Nissan GTR), 3. Hercok (Nissan GTR).

Kategorie II: 1. Vavřinec (Mitsubishi Evo9 RS), 2. Neshyba (Golf II), 3. Zeiml (Toyota Supra Mk4).

Kategorie I – do 1400: Ladra (Citroën AX), do 1600: Šebela (Alfa Romeo 156), do 2000: Rošťák (Honda EPC3 Civic), do 2500: Franc (BMW e46 323ci), do 3000: Říhová (BMW E36 325i), do 3500: Sirbu (VW Golf), do 4000: Husic (Porsche FR-GT3), nad 4000: Říha (Ferrari F12), 4x4 do 4000: Horák (VW Golf 7R Reyo 4x4), 4x4 nad 4000: Kratochvíl (Nissan GTR), diesel do 2000: Nevídal (VW Polo), diesel nad 2500: Sviták (BMW E60 530J), elektro + hybridy: Kinský (Mercedes Benz 5560 el.).

Kategorie II – benzin do 2000: Burda (Škoda 110 R), benzin nad 2000: Vavřinec (Mitsubishi Evo9 RS), diesel do 2000: Neshyba (Golf II).

Motocykly – do 600: Jílek (Suzuki GSX-R600), do 750: Böhm (Suzuki GSX-R 750), do 1000: Špaček (Suzuki GSXR 1000), nad 1000: Hrnčíř (Suzuki Hayabusa 1300).

Výsledky Panenský Týnec

Kategorie I: 1. Říha (Nissan GTR), 2. Kratochvíl (Nissan GTR), 3. Kučera (Lamborghini Aventador).

Kategorie II: 1. Vavřinec (Mitsubishi Evo9 RS), 2. Hudeček (Golf II), 3. Hájek (Pontiac Fiero).

Kategorie I – do 1400: Ladra (Citroën AX), do 1600: Bránik (Honda Civic), do 2000: Jíša (Honda Civic), do 2500: Illek (BMW E36), do 3000: Mimra (BMW E46 328ci), do 3500: Horák (Seat Leon FR APR), do 4000: Kefurt (Ford Probe), nad 4000: Říha (Ferrari F12), 4x4 do 4000: Horák (VW Golf 7R evo 4x4), 4x4 nad 4000: Říha (Nissan GTR), diesel do 2000: Nevídal (VW Polo), diesel do 2500: Jun (Alfa Romeo 156), diesel nad 2500: Ďuroška (BMW E60 535D), diesel 4x4 do 2500: Tauchamn (VW Arteon), diesel 4x4 nad 2500: Zahradník BMW F10 535D), elektro + hybridy: Egliová (Tesla Model X), veteráni do roku 1989: Čech (Chevrolet Camaro).

Kategorie II – benzin do 2000: Burda (Škoda 110 R), benzin nad 2000: Vavřinec (Mitsubishi Evo9 RS), diesel do 2000: Hudeček (Golf II), nad 2000: Šebestian (Mercedes Taxi).

