VW zvažoval vstup do nejdrsnější kategorie rallye. Měl skvělé auto, přesto dostal stopku

Volkswagen sbíral v minulé dekádě ve WRC vítězné vavříny. Úspěch mohl přijít už o několik let dříve.

Není to tak dávno, kdy mistrovství světa v rallye dominovaly vozy Volkswagen Polo R WRC. V letech 2013 až 2016 získala německá automobilka celkem dvanáct titulů - čtyři ve značkách, čtyři mezi jezdci (Sebastien Ogier) a čtyři mezi spolujezdci (Julien Ingrassia). Dominanci Volkswagenu podtrhuje fakt, že během zmiňovaných čtyřech sezon vyhráli 83 procent závodů.

Úspěchy v rallye mohly přijít o mnoho dříve. Osmdesátá léta byla divokým obdobím, kdy ve světě rallye létaly vozy skupiny B. Volkswagen Motorsport se chtěl do skupiny B a mistrovství světa zapojit s druhou generací modelu Scirocco.

Vedení koncernu VW bylo od začátku k projektu skeptické a to z důvodu, že z koncernu v mistrovství světa již působilo veleúspěšné Audi Quattro. Šéf sportovního oddělení Klaus-Peter Rosorious vzal situaci do svých rukou a odvážný projekt nadupaného Scirocca odstartoval.

VW Motorsport přišel s velmi divokým nápadem. Aby automobilka při stavbě výkonného Scirocca snížila náklady, Rosorious navrhl připravit model se dvěma motory. Montáž standardního čtyřválce na každou nápravu zvlášť by znamenala absenci tradičního pohonu všech kol. Dále by nebylo nutné stavět výkonnější motor a na závěr by si Volkswagen ulehčil práci při homologaci sériového modelu.

Prototyp byl Kurtem Bergmannem a týmem inženýru VW dokončen v roce 1983. Scirocco dostalo větší kotouče, závodní odpružení Bilstein a výztuhy zejména v zadní části karoserie. Motory byly opravdu dva - identické 1,6litrové čtyřválce z Golfu GTI první generace. Inženýři věřili, že by při kombinaci těchto motorů mohli naladit výkon přesahující 300 koní.

Aby systém fungoval, byl vymyšlen takzvaný E-Gas, který synchronizoval motory a převodovky. Projekt udělal na vedení VW dojem zejména díky velmi nízkým nákladům. Rosorious dostal zelenou a taky úkol připravit druhý, vymakanější prototyp.

Druhý prototyp měl ukázat, jaký by byl finální vzhled homologovaného speciálu, poptávka po něm a jeho výrobní náklady. Vůz byl dokončen v roce 1984 a nově obdržel dva nové 1,8litrové čtyřválce, které měl na starosti odborník na motory Eckhart Berg. Kombinovaný výkon vzrostl na 360 koní, což bylo dokonce více, než mělo sériové Audi Quattro. Druhý prototyp navíc dostal exteriérové úpravy, které z něj mohly udělat nejagresivnější dostupné Scirocco.

Volkswagenu se nejprve nápad vozu podobnému modelu Audi Quattro s logem VW líbil. Všechny testy byly úspěšné, náklady rozumné a poptávka po vozu, který ještě neexistoval, byla ohromující. Automobilka ale nakonec z plánu bohužel couvla.

Za neslavným koncem projektu údajně měla stát automobilová federace FIA, která nesouhlasila s použitím dvoumotorového speciálu v mistrovství světa i přesto, že tehdejší pravidla nic takového nezakazovala. Oba prototypy tak nakonec skončily v muzeu německé automobilky.