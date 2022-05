Předprodukční Mitsubishi Lancer Evo VI má zajímavou historii a nyní čeká na nového majitele

Již v roce 2011 přišla japonská automobilka s nepopulární zprávou, že desátou generací Lanceru Evolution skončí jeho úspěšná éra, zatímco se Mitsubishi začalo zaměřovat na crossovery, elektromobily... Do jaké míry se to Mitsubishi povedlo, je téma na jiný článek. Dnes se podíváme na jeden ze sedmi předprodukčních modelů Mitsubishi Lancer Evo VI, který si našel cestu do anglického Lancashiru.

Video se připravuje ...

Sedm předprodukčních typů šesté generace Lanceru Evo se vyrobilo v roce 1999 pro japonské novináře a kromě dvoutýdenní lhůty určené pro novináře k testování se tyto prototypy nesměly jako neregistrované dále objevit na japonských silnicích. Jejich cesty se následně rozdělily. Čtyři byly vráceny sportovní divizi Ralliart, aby sloužily jako rallyeové speciály, jeden prototyp byl nešťastně odcizen a poslední dva se prodaly partnerům Mitsubishi Ralliart s podmínkou opuštění země. Prototyp nabízený v aukci se tedy tímto způsobem dostal do Velké Británie.

Vůz byl ve Velké Británii zakoupen s nájezdem 3.500 kilometrů. Během svého působení na britských ostrovech byl pravidelně využíván, jelikož jeho aktuální stav tachometru činí necelých 84.000 najetých kilometrů. Potenciálnímu novému majiteli tedy odpadá dilema ohledně strachu ze ztráty hodnoty kvůli najetým kilometrům.

Stav tohoto prototypu se dělí na dvě strany. V roce 2014 dostal novou hlavu válců, o čtyři roky později byly repasovány brzdové třmeny Brembo a pístová diferenciální čerpadla. V témže roce také proběhla oprava všech čtyř závodní kol OZ, která jsou obuta pneumatikami Toyo Proxes. Samozřejmostí je pravidelné servisování vozu.

Pod kapotou prototypu Lanceru Evo VI se skrývá přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s označením 4G63T s výkonem 206 kW (280 k), pochopitelně s pohonem všech kol. Pohonná soustava je dle prodejce právě díky pravidelným servisním kontrolám v perfektním stavu bez jakýchkoliv technických závad.

Interiér vám nedá nic více, než standardní Lancer Evolution. Výjimkou je nový audiosystém, jinak zůstalo vše při starém. Sportovní sedadla Recaro projevují pouze nepatrnou známku opotřebení, mírná patina ve výsledku interiéru Lanceru Evolution VI sluší.

Přes všechny superlativy má však prototyp Lancer Evo VI stejně jako většina japonských vozů z této doby problémy s korozí. Dle přiložených fotek v inzerátu si můžeme všimnout drobné koroze na předních dveřích u řidiče nebo v oblasti podlahy u rezervního kola, kde je koroze rozlehlá o něco více. Majitel tedy musí počítat s investicí do renovace. Na přiložených fotkách si můžeme všimnout nových dílů (lišty, panely), které již nejsou oficiálně k prodeji, a tak mají pro budoucího majitele nevyčíslitelnou hodnotu.

Jakou celkovou hodnotu bude mít tento ojedinělý prototyp z roku 1999? Prodejce si myslí, že by prototyp Lancer Evo VI mohl mít v budoucnu ještě větší prestiž, než limitované edice čtyřnásobného šampiona WRC s vozy Mitsubishi Tommiho Makkinena. Tak si přihoďte, aktuálně se cena pohybuje kolem půl milionu korun.