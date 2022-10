Příběh jedné z nejúžasnějších škodovek: Speciál 200 RS vznikl z nadšení!

Ve Škodovce vzniklo během sto dvaceti let mnoho zajímavých závodních speciálů. Jedněmi z nich byly prototypy Škoda 200 RS a 180 RS, které měli tu čest řídit tovární jezdci týmu AZNP Mladá Boleslav – Oldřich Horsák, Ing. Jiří Šedivý a Josef Srnský.

V sedmdesátých letech vládl československým soutěžím Vladimír Hubáček s Renaultem Alpine, který byl v podstatě neporazitelný. A protože škodovákům ležel v hlavě, přemýšleli, jak jej porazit. Až do té doby byla jejich nejvýkonnějším automobilem Škoda 120 S a její základní koncepce také posloužila při konstrukci nového soutěžního automobilu. To znamená s poháněcí soustavou vzadu, motorem za zadní nápravou a chladičem vpředu.

Jízdní vlastnosti i celkovou dynamiku pomáhal při vývoji nového vozu vyřešit samočinný počítač IBM na několika modelových koncepcích podvozku.

Samotná karoserie kupé Š 110 R doznala řady úprav. Především byla snížena o 150 mm větším náklonem střešních sloupků a čelního skla a poklesem pontonu. Do přídě byl zabudován náporový chladič. Upravené podběhy a blatníky dovolily využít širších pneumatik a zvětšit rozchod vpředu i vzadu. Vlastní karoserie byla vyrobena z tenčích plechů, některé díly jako přední víko a střecha z hliníkového plechu, zadní kapota z laminátu. Součástí nosného systému byl ochranný rám, zasahující až do oblasti čelního okna. Do vpředu umístěného nápravového chladiče se vedla kapalina ocelovými trubkami. Palivová nádrž o objemu 55 litrů byla umístěna rovněž vpředu, nalévací hrdlo pak pod víkem zavazadlového prostoru.