Připravovaná Dacia Bigster se odhaluje na patentových snímcích. Proti konceptu se moc nezmění

Dacii čeká v následujících letech důležité rozšíření nabídky. Automobilka na začátku roku avizovala, že do roku 2025 rozšíří svoji paletu modelů o SUV dostupné až s třemi řadami sedadel. Podobu vozu většího než stávající Duster přitom rovnou naznačila konceptem Bigster. A jak se nyní ukazuje, sériovému SUV bude mít tato vize hodně blízko.

Na internet totiž unikly patentové snímky vozu, které jako první zveřejnil španělský magazín Autofácil. A pokud jde skutečně o patentové snímky sériového automobilu, je jasné, že se připravovaná novinka bude oproti konceptu lišit jen v detailech.

To znamená, že si větší bratr Duster i v sérii uchová drsně se tvářící příď s novým logem výrobce a světlomety s motivem ležatého písmena ypsilon, stejně jako trojúhelníková koncová světla. Naopak boky nebudou tak výrazně tvarované jako u konceptu, objevuje se zde i jinak tvarovaný střešní spoiler nebo konvenčnější střešní ližiny.

Více toho zatím o připravovaném voze nevíme. Koncept byl každopádně dlouhý 4,6 metru, což je délka, kterou by si měl uchovat i sériový model. Ten jako první Dacia vstoupí do segmentu C. Jestli se bude rovněž jmenovat Bigster, je zatím ve hvězdách, vyloučeno totiž není ani použití názvu Grand Duster, pro využití již osvědčeného jména.

Takřka jistotou je pak použití hybridního pohonu, kterým i Dacia bude muset snížit své flotilové emise. Pravděpodobné je rovněž nasazení nově vyvinutého tříválce 1.2 TCe, který má debutovat v novém Kadjaru, jako náhrada za dnešní čtyřválec 1.3 TCe.

Technický základ má pak poskytnout platforma CMF-B, známá třeba ze Sandera, určená primárně pro malá vozidla. Bigster by tak byl patrně největší automobil s tímto základem.

Sériová verze konceptu Dacia Bigster je součástí rozvoje značky do roku 2025. Do poloviny dekády chce automobilka představit tři nové modely, vedle sériového Bigsteru půjde o třetí generaci Dusteru, která se rýsuje pro rok 2024. Na novinkách bude značka úzce spolupracovat s Ladou, a to kvůli snížení nákladů. Vedení aliance Renault totiž oznámilo, že tyto podobně koncipované značky budou do budoucna bližšími partnery.