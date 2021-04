Nová Dacia Duster se začíná rýsovat. Očekává se konec klasické čtyřkolky

Dacia Duster se rumunské automobilce náramně vyplatila, dostupné kompaktní SUV se stalo hitem a úspěšně se prodává na mnoha trzích. I proto aktuální druhá generace uvedená v roce 2017 vlastně navázala na předchůdce a ladila jen detaily, což se podepsalo i na velice blízkém designu. To třetí generace Dusteru připravovaná pro rok 2024 se dočká výraznějších úprav.

Jak už to tak dnes bohužel bývá, nesouvisí to ani tak se zákaznickým zájmem, jako spíše se stále přísnějšími emisními normami. To se podepíše na nabídce, která podle zákulisních zpráv už nebude zahrnovat klasický pohon všech kol řešený kardanem.

Jestliže nedávno se spekulovalo o úplném konci čtyřkolky v nabídce, poslední zprávy hovoří jinak. Duster má totiž v nové generaci vsadit na moderní řešení využívající spalovacího motoru pod kapotou pohánějícího přední kola a elektromotoru u zadní nápravy pohánějícího zadní kola. Ano, to znamená, že se Duster v třetí generaci má stát plug-in hybridem, který zároveň podle všeho bude jediným derivátem s pohonem všech kol.

Oproti dnešní nabídce to ale nebude jediná zásadní změna. Skupina Renault do budoucna počítá s koncem vznětových motorů v osobních vozech, když mají nadále pokračovat jen v užitkových modelech, což se samozřejmě týká také značky Dacia. Příští Duster tak už s velkou pravděpodobností nenabídne 1.5 Blue dCi, ani jiný naftový agregát. Naopak derivát na LPG zůstane, pořád půjde o levné řešení, jak snížit emise. Benzinové jednotky by pak minimálně u těch silnějších měl doplnit malý elektromotor pro zajištění mildhybridního pohonu. Do příchodu Dusteru III má tato technika natolik zlevnit, že bude možné ji využít i v cenově dostupném automobilu.

Všechny tyto novinky umožní využití nové platformy. Jestliže současný Duster využívá architekturu B0 vycházející z první generace, nástupce vsadí na modulární alianční platformu CMF, sdílenou s aktuálním Sanderem a Loganem.

Právě na Sandero by nový Duster měl navázat také svým designem, byť už se očekává inspirace konceptem Bigster. Rozměry však zůstanou na úrovni aktuální generace, Duster tak nadále bude pětimístným SUV. Tři řady sedadel nabídne právě až sériová verze Bigsteru, která bude na trh uvedena do roku 2025. Také u ní se mimochodem již počítá s plug-in hybridním pohonem.

Třetí generace Dusteru je připravovaná pro rok 2024, což v dnešním moderním světě je celkem dlouhá doba, a tak se může při jeho přípravách ještě leccos změnit. Už letos se však každopádně můžeme těšit na modernizaci stávající generace, která má přinést optické prvky ve stylu aktuálního Sandera.