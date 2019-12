Připravované BMW iNext má být průkopníkem mnoha klíčových inovací

Většina z nás mu zatím říká BMW iNext, jak se bude jmenovat jeho produkční varianta je však otázkou. Už nyní je však jisté, že elektrické SUV, které by mělo na trh zamířit v roce 2021, bude do budoucna patřit mezi nejdůležitější mnichovské modely. A tak se do něj BMW nebojí investovat pořádný balík.

Například v rámci příprav na výrobu modelu iNext investovalo BMW 400 milionů euro do svého německého závodu Dingolfing, díky čemuž zde bude možné na jedné lince vyrábět modely s různými pohonnými jednotkami. Od klasických spalovacích motorů, přes hybridy až po čistokrevné elektromobily.

Kromě úprav vybavení bylo nutné celý areál závodu zvětšit a vyškolit stávající pracovníky k práci s novými technologiemi. Souběžná výroba modelů s různým pohonným systémem by však měla BMW umožnit potupně adaptovat některé nové technologie z modelu iNext i do konvenčních automobilů.

„BMW iNext je víc než jen novým modelem. Je to průkopník mnoha klíčových inovací v automobilovém průmyslu, zejména v oblasti autonomního řízení. Současně také dláždí cestu pro širší uplatnění těchto technologií v budoucích letech. Ze současných úprav pro iNext budou v budoucnu profitovat i další modely vyráběné v Dingolfing,“ uvedl Christoph Schröder, ředitel nového závodu Dingolfing.

V době spuštění výroby bude model iNext vyráběn na stejné lince, jako modely řady 5, 7 a 8. Oproti konvenčním modelům však iNext čeká poněkud odlišný výrobní proces, jako je instalace kabeláže, baterií, elektromotorů, atd. Dále se do iNext budou kromě jiného instalovat i nové senzory a výkonné počítače, které jsou u vozů s „vysoce-autonomními“ funkcemi nutností, dodává BMW.

Díky společné výrobě iNext a řady 7 se tak automaticky nabízí myšlenka, že se nové technologie postupně nastěhují například do vrcholných modelů z vlajkové sedmičkové řady.

Automobilka sice k autonomním technologiím neuvádí nic konkrétního, podle častých spekulací by však BMW iNext mělo nabídnout funkci semi-autonomního řízení na 3. úrovni. Očekávaný elektrický dojezd by se pak měl pohybovat na úrovni přes 600 kilometrů, čímž by mohlo BMW výrazně překonávat své konkurenty.

Jak už jsme ale zmínili, produkční model BMW iVision by se měl na trhu objevit až v průběhu roku 2021. Je tedy otázkou, co do té doby představí klasičtí konkurenti v podobě Audi, Mercedes či Jaguar, kteří již v současnosti získávají pozornost a důvěru zákazníků s moderními elektrickými modely E-Tron, EQC nebo I-Pace.