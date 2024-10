Příští Nissan Leaf může vydělávat peníze i zaparkovaný

Elektrické nissany od roku 2026, včetně nástupce modelů Leaf, Qashqai a Juke, nabídnou funkci V2G, při níž wallbox používá trakční baterii vozu coby úložiště energie pro rozvodnou síť. Majitel vozu za to může dostat zaplaceno.

Nadšenci do elektromobility a technologové o tom mluví už pár let – že vám vaše auto bude moci vydělávat peníze, i když bude zaparkované a připojené k domácímu wallboxu. Jednoduše proto, že ho chytrá rozvodná síť použije pro vyrovnání přebytků či naopak nedostatků energie v síti.

O čem je řeč? O systému V2G, Vehicle-to-Grid. V jeho rámci má být možno energii do baterie vozu skrz speciální wallbox nabít, ale také vybít. Wallbox je řízen na dálku distributorem energie a „šťávu“ do vašeho auta nabíjí, je-li v síti elektřiny přebytek, a naopak energii z baterie čerpá v době nedostatku, resp. velké poptávky po elektřině.

V obou případech za to majitel elektromobilu dostává peníze, nebo alespoň nic neplatí, a elektronika zajistí, aby vůz byl v nastaveném čase, např. ráno při odjezdu do práce, nabitý na požadovanou hodnotu. Od připojení vozu do té doby však s baterií pracuje jako s úložištěm energie pro rozvodnou síť.

Technologie Nissan V2G • Nissan

Dosud to vše ale byla jen teorie. Změnit to má nástupce Nissanu Leaf, který automobilka hodlá v produkční verzi odhalit v roce 2026. A říká, že jako první zvládne vyvinout „průlomový“ dvoucestný nabíjecí systém a zároveň zajistit potřebnou certifikaci k umožnění cesty energie z baterie auta do rozvodné sítě.

Lze namítnout, že dvoucestné nabíjení už má řada zejména východoasijských elektromobilů, jenže to jde o technologii V2L – Vehicle-to-Load. Z trakční baterie elektromobilu lze pohánět „jen“ elektrospotřebiče či třeba dům, je-li na to připraven; není možné z ní posílat energii zpátky do rozvodné sítě.

Zprvu ve Velké Británii má k příštímu leafu být k dispozici speciální wallbox, vyvinutý ve spolupráci s belgickým výrobcem nabíječek Dreev. Podle Huguese Desmarcheliera, globálního ředitele ekosystému elektrifikace u Nissanu, je tato technologie přelomem ve způsobu, jakým pohlížíme na automobil, a dostanou ji „téměř všechny nové elektromobily, které vypustíme na trh po roce 2026“.

Modernizovaný Nissan Qashqai na českých silnicích: Tichý, ale umí zabrat Marek Bednář Novinky

To znamená, že V2G můžeme očekávat na budoucích elektromobilech, které nahradí již zmíněný leaf, ale také crossovery Qashqai a Juke. Naopak příští micra, kterou vyvine Renault coby sourozence modelu 5, má dostat jiný systém obousměrného nabíjení, shodný právě s „pětkou“.

Nissan uvádí, že využívání tohoto systému může snížit roční náklady lidí na nabíjení až o 50 %. Pochopitelně bude záviset na tom, jak moc člověk nabíjí doma skrz konkrétní speciální wallbox, a jak moc na cestách na rychlonabíječkách. Druhou otázkou samozřejmě je, jak se častější nabíjení a vybíjení, byť pomalé střídavým proudem, podepíše na životnosti baterie.