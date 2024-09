Modernizovaný Nissan Qashqai na českých silnicích: Tichý, ale umí zabrat

Jarní facelift Nissanu Qashqai mu přivál ještě odvážnější tvář než dosud, nový světelný podpis i pár technických vylepšení. Kolega Lukáš se jim podíval na zoubek už zkraje léta, já dostal příležitost se posadit za volant novinky až nyní, o čtvrt roku později – ale zato na českých cestách, které jsou pro každý podvozek tvrdou zkouškou.

Začněme ale tou hrstkou technických změn. Předně, vůz dostal tlustší skla a lepší těsnění kolem dveří pro zlepšení tichosti v kabině, a nutno říci, že odhlučnění je opravdu výborné, a to nejen na crossover střední třídy se základní cenou těsně pod 600 tisíci korunami.

Další vylepšení se týkají třeba světlometů – nejsou tu klasické mlhovky, ale aspoň přísvit do zatáček qashqai nabídne, a také bylo vylepšeno fungování vystiňování okolního provozu systému LED Matrix. Nová jsou i zadní světla, mají čirou optiku a červeného v nich není vůbec nic, dokud se nerozsvítí.

Na to je však třeba rozsvítit potkávací světlomety. S denním svícením je vzadu tma a manuální zapnutí obrysovek ztlumí přední světla. Příjemná jsou také párová a dobře viditelná couvací světla; mlhovka je jen vlevo.

Osvětlení nového nissanu Qashqai • Marek Bednář/Auto.cz

Lepší než dřív je také kamerový systém pro 360° pohled kolem auta. Nabízí virtuální průhled skrz kapotu, ptačí pohled na auto z osmi perspektiv a také přední i zadní kameru se 180° zorným polem. Díky tomu doslova vidíte za roh.

Ještě lepší je, že k zapnutí kamerového systému zůstává fyzické tlačítko pod centrálním displejem. Zkoušel jsem také mrtvé úhly kamer při aktivovaném 360° pohledu a těší mě, že nohy kolegy obcházejícího auto jsou vždycky aspoň trochu vidět, i u rohů auta.

Nissan Qashqai | Nissan

Největší novinkou centrálního displeje, který se sám o sobě v rámci modernizace nezměnil, je integrace Map Google místo původní vlastní navigace Nissanu spolu s Asistentem Google, kterého je možné použít i pro nastavování klimatizace. Také se dají z Obchodu Play stáhnout další navigační aplikace, např. Waze nebo Sygic, pokud by vám Mapy Google nevyhovovaly.

Jejich velkou výhodou je aktuálnost bez nutnosti dalších plateb, po skončení tříleté záruky na vůz však bude třeba začít platit za připojení vozu k internetu, bez nějž se tato navigace pochopitelně neobejde. Také ho je třeba ke komunikaci s aplikací ve smartphonu, která člověku řekne např. to, že při odchodu zapomněl zavřít okna; uzamknout se vůz umí sám, když odcházíte s klíčem v kapse.

Poprvé s novým Nissanem Qashqai: Bez technických změn, ale v tichosti Lukáš Volšický Novinky

Za zmínku stojí ještě pohodlné sedačky, dobrá prostornost a ergonomie bez velkých vad, snad až na tu, že jízdní asistenty se nastavují nikoliv v centrálním displeji, nýbrž v přístrojovém štítu pomocí tlačítek na volantu. Lze si nicméně, podobně jako u renaultů, uložit vlastní nastavení a pak se k němu dostat dvěma tlačítky, snadno a i za jízdy bezpečně.

Nissan Qashqai | Nissan

Co do toho nastavení budete chtít uložit? To samozřejmě záleží na preferencích každého, já osobně vypnul zvukové hlášení překročení rychlostního limitu. A poté, co jsem zjistil, že hlídač čar na silnici kromě navrácení vozu od čáry taky sahá do brzd, což je nepříjemné a na kluzkém povrchu to může vozu rozhodit stabilitu, jsem vypnul i ten. Navíc, na úzkých silnicích třetí třídy, kde nejsou čáry, poměrně horlivě tahá vůz od krajnice, takže je třeba dávat pozor, aby vás neposlal pod kola protijedoucí tatrovce naložené štěrkem.

Táhne hezky

Na kratičkou zkoušku jsem vzal verzi Tekna se sériovým hybridem e-Power a 19“ koly. Začněme od těch kol – „devatenáctky“ jsou těsně nad hranicí toho, co odpružení s jistotou zvládá stran hlídání pohybů kol při rychlém přejíždění větších nerovností. Jsou zkrátka těžké a na rozbitém asfaltu se – pokud nezpomalíte – stává, že auto „dupe“. Z tohoto důvodu bych byl radši za 18“ kola, která má verze N-Connecta, ale ta zase má jen základní LEDková světla.

Nutno však říci, že i ty „devatenáctky“ mají dost vysoký profil, jsou rozměru 235/50 R19 99V, takže není problém s přílišným drncáním na ostrých nerovnostech. Dodejme také, že u verzí s koly do průměru 19“ je zadní náprava řešená torzní příčkou, kdežto u verzí N-Design a Tekna+ s dvacetipalcovými koly je vzadu víceprvková náprava.

Za volantem nového Renaultu Symbioz: Více než jen prodloužený captur Ondřej Šámal Novinky

Vůz obecně tlumí hrboly v silnici hezky, a zároveň – ze značné části i díky pneumatikám Continental EcoContact 6 – dobře drží stopu i na silnici zaneřáděné těmi tatrovkami, vyjíždějícími ze štěrkovny.

Nissan Qashqai | Nissan

Sériový hybrid e-Power má se 190 koňmi (140 kW) a 330 newtonmetry dost síly na poměrně svižnou jízdu, a to i se zhruba 1,7 tuny těžkým vozem. Vůz působí rychleji, než by papírové zrychlení na stovku za 7,9 s napovídalo. Je to však dané tím, že se o pohon stará výhradně elektromotor a ten má v nižších rychlostech větší sílu, stejně jako u elektromobilů.

Spalovací tříválec o objemu 1,5 litru sice má turbodmychadlo a proměnlivý kompresní poměr, ale funguje jen jako generátor energie, kola napřímo nikdy nepohání. Součástí systému je ještě 1,97kWh lithium-iontová vyrovnávací baterie.

Nissan Qashqai e-Power vs. Renault Austral E-Tech Full Hybrid – Totéž, ale jinak Michal Dokoupil Srovnávací testy

Slibovanou spotřebu paliva 5,1–5,3 l/100 km vyzkoušíme až při klasickém týdenním testu. V něm se také můžete těšit na to, jak pracují vylepšené „matrixy“ či nakolik chybí klasické přední mlhovky. Celkově však musím z prvních dojmů hodnotit modernizovaný qashqai veskrze pozitivně.