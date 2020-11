Pro chodce nastává nebezpečné období, srážkám lze ale snadno předcházet

Podzimní a zimní měsíce jsou pro řidiče náročné v mnoha ohledech. Od nutnosti zvyknout si na odlišné chování vozu na zimních pneumatikách, přes zhoršený stav silnic (často pokrytých vodou, listím, sněhem či náledím) až po zhoršenou viditelnost. Kromě dřívější tmy se ostatně řidiči musí vypořádat i s častějšími mlhami, deštěm a za pár týdnů k tomu nejspíš přibude i občasné sněžení.

Statistiky přitom ukazují, že u téměř čtvrtiny dopravních nehod s účastí chodce je vina na straně řidiče vozidla v důsledku omezené viditelnosti. Naopak chodec přehlédne ze stejného důvodu vozidlo ve více než deseti procentech. Dlouhodobá statistika Centra dopravního výzkumu BESIP za posledních 14 let pak potvrzuje nadpoloviční podíl usmrcených chodců na silnicích v noci. A podzimní a zimní měsíce patří mezi nekritičtější.

„Ve dne snižuje správné osvětlení pravděpodobnost, že nehoda skončí jako smrtelná, o celou čtvrtinu. V noci je ale riziko nehody končící smrtí některého z jejích účastníků více než dvakrát větší než za dne. Proto správné osvětlení a respektování pravidla ‚vidět a být viděn‘ je zde zcela zásadní,“ zdůrazňuje základní pravidlo Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh.

Základním předpokladem prevence dopravních nehod tohoto typu je přitom zajištění vyhovujícího technického stavu vozidla. „Špatně seřízené světlomety mohou dohled řidiče zkrátit až o 30 metrů nebo naopak až 20krát zvýšit riziko oslnění protijedoucích řidičů. Pravidelná kontrola osvětlení vozidla je proto velmi důležitá. Existuje i možnost nechat si za pár korun reflektory seřídit přímo na STK,“ připomíná nstržm. Michal Fridrich z Hasičského záchranného sboru ČR. Nebezpečné je ovšem i znečištění čelního skla, které je proto potřeba pravidelně čistit.

Zvláště důležitá je pak jízda takovou rychlostí, která vám umožní zastavit na vzdálenost, na kterou máte rozhled. Například při jízdě s běžnými potkávacími světlomety by tak řidič neměl jezdit rychleji, než cca 50 km/h. Na toto pravidlo by pak měli řidiči pamatovat i při přepínání světel z dálkových na potkávací, po kterém by mělo přijít zpomalení.

Rychlost okolo 50 km/h přitom neznamená jen více času na zabránění možné srážce, ale také větší šanci přežití pro chodce. Při střetu chodce s vozidlem jedoucím rychlostí 50 km/h má totiž chodec až 60% šanci na přežití. Pokud ale řidič pojede o pouhých 20 km/h rychleji, snižují se šance chodce přežít kolizi na pouhých 10 procent.

Řidiči však nejsou jediní, kdo může pomoci předcházet fatálním střetům. Chodci by totiž měli rovněž dbát na svou bezpečnost a v případě pohybu podél vozovky by tomu měli přizpůsobit svůj oděv. Výrazné a dobře viditelné oblečení, ideálně doplnění o reflexní prvky, totiž může sehrát rozhodující roli.

„S rozsvícenými potkávacími světly uvidí řidič chodce bez reflexních prvků maximálně na padesát metrů. Při osmdesátce tak má jen dvě vteřiny na reakci. Navíc, když svítí potkávacími světly, většinou je to kvůli autu v protisměru, které může řidiči třeba i znemožnit se chodci včas vyhnout,“ potvrzuje plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Rozdíly ve viditelnosti jsou přitom skutečně markantní. Například chodce v modré bundě lze spatřit na vzdálenost zhruba18 metrů, pokud má ale bunda barvu bílou, posouvá se viditelnost chodce až na cca 55 metrů. Poměrně výrazný rozdíl však stále řidiči nedává příliš času na reakce. Při použití oblečení s prvky vyrobenými z reflexního materiálu se však posouvá viditelnost chodce až na vzdálenost okolo 200 metrů, což může chodcům zachránit život.

Na nošení oblečení s reflexními prvky by přitom neměli pamatovat pouze chodci, ale také řidiči. Pokud vám například auto vypoví službu, mělo by být pravidlem vystupovat z vozu pouze v reflexní vestě. Kromě toho je ale také potřeba upozornit ostatní řidiče na překážku v podobě vašeho vozu výstražným trojúhelníkem, který by měl být umístěn v bezpečné vzdálenosti.