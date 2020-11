Video: Tato maličkost v kufrech amerických aut zachraňuje životy už čtvrt století

Na začátku byl únos ženy v USA, kterou někdo i s manželem zavřel do zavazadlového prostoru jejího vozu. Naštěstí se jí povedlo uniknout, a tak mohla o pár let později zvýšit bezpečnost amerických aut.

Když jsem za kolegy do redakce přišel s objevem, že testovaná limitka Dodge Challenger má v kufru fosforující táhlo, kterým zavazadelník otevřete zevnitř, koukali, jako kdybych objevil Ameriku. Přiznávám bez mučení, že já tento prvek neznal. Nakonec se mi ale povedlo vygooglit i pár zajímavostí, o kterých neměli tušení ani zkušenější chlapci z našeho sdíleného newsroomu.

Jak se můžete přesvědčit ve videu výše, táhlo je opravdu určené k otevírání zavazadlového prostoru zevnitř. Svého času byly únosy lidí v kufrech aut velice populární a díky tomuto prvku (který ve tmě navíc jasně svítí) měli šanci se z nebezpečí dostat, otevřít si a utéct. Od roku 1998 je táhlo povinnou součástí výbavy všech amerických sedanů, respektive vozů se samostatně odděleným zavazadelníkem.

Teď přijdou na řadu ta méně známá fakta. O prosazení táhla do sériové výroby se prosadila Američanka Janette Fennellová. Ta se po návratu z halloweenských slavností roku 1995 stala i se svým manželem obětí přepadení v jejich garáži v San Franciscu. Lupič je zavřel v kufru a odvezl za město, kde otevřel a žádal po nich veškeré cennosti a PIN kódy ke kartám. Fennellová prosbě vyhověla a únosci vše dala. Ten je přesto znovu zavřel a vyrazil k nejbližšímu bankomatu. Žena vycítila šanci, pod obložením víka našla lanko pro otevření a oba mohli utéct.

Ne všichni ale měli takové štěstí. Podle studie z roku 2000 bylo za dvacet let zaznamenáno okolo 1250 případů, kdy lidé skončili v kufru (nejčastěji svého) auta a nemohli se dostat ven. Kromě samotných únosů se hromadily i případy, kdy se do zavazadelníku nedopatřením zavřely děti.

Vraťme se do roku 1995. Krátce po otřesném zážitku začala Fennellová bojovat za vyšší bezpečnost amerických aut. Toho času už Ford fosforující táhla do kufrů vybraných modelů montoval, aby podobným situacím předešel. U modrého oválu našla americká aktivistka podporu a nakonec se jí podařilo přesvědčit i příslušné orgány. Nebylo to ale vůbec snadné a nakonec její návrh na zavedení povinného táhla pro všechny americké sedany prošel o jediný hlas.

Statistiky napříč Spojenými státy ukazují, že od tohoto rozhodnutí počet únosů klesl. Bohužel se neštěstím nepodařilo zabránit zcela. Od roku 2001 do 2012 zemřelo v kufrech aut dvaadvacet dětí, avšak všechny ve starších typech automobilů, které táhlem ještě nebyly vybaveny. I proto Fennellová ve své aktivitě pokračovala a nadále bojuje za dodatečné montování do starších vozů.

A nejen to. Žena je dnes prezidentkou sdružení Kids and Cars a hledá nejrůznější způsoby, jak zvýšit bezpečnost dětí ve spojení s automobily. Pamatujete, kterak jsme vás před lety informovali, že od roku 2018 bude zadní parkovací kamera v USA povinnou výbavou? Hádejte, kdopak to asi prosadil...