Proč auta potřebují dotykové obrazovky? Odpovídá šéfdesignér automobilky Hyundai
Kabina téměř každého moderního auta obsahuje větší či menší počet obrazovek. Je to móda nebo spíš nutnost? Jak to vidí šéfdesignér firmy Hyundai Simon Loasby?
Zejména konzervativně založení řidiči na moderní auta často žehrají. Neřeší přitom ani motor, ani podvozek a ani velikost zavazadlového prostoru, ale jako negativum zmiňují ovládání naprosté většiny funkční výbavy vozu přes dotykovou obrazovku.
Opravdu jsou tyhle obrazovky nezbytné? Jedním z důvodů jejich zavádění byla rostoucí výbava a množství funkcí. Zpočátku se tak dělo u aut vyšší třídy, dnes ale postupně mnohé z prvků sestupují i do nižších a tedy levnějších segmentů vozidel. Ovládat velké množství funkcí pouze tlačítky by znamenalo mít jich na palubní desce značné množství.
Obrazovky a displeje ale nejsou zdaleka jen záležitostí osobních automobilů. Mnohem déle se používají v letectví a na železnici. V tomhle případě bylo prvotním smyslem jejich uplatnění snížit pracovní zatížení pilota a strojvedoucího, který tak již nemusí sledovat tak velké množství ukazatelů, jako tomu bylo u analogových systémů. Také možnosti zobrazení různých provozních veličin jsou u obrazovek výrazně lepší než u analogových ukazatelů. V posledních letech „do hry“ vstupuje také cena.
A právě ta je v současnosti tím hlavním motorem pro nasazování obrazovek u aut. Pokud bychom cenu tolik nezohledňovali, mohli bychom obrazovky částečně vypustit. V úvodu zmíněný designér Simon Loasby v rozhovoru pro britský magazín Auto Express potřebu obrazovek v kabině auta zpochybnil. Opírá se o skutečnost, že mnozí spotřebitelé stále vyžadují k ovládání některých funkcí tlačítka. Ideálně s mechanickou vazbou.
Loasby zmiňuje jejich použití třeba pro zapínání a regulaci vyhřívání sedadel, ovládání hlasitosti audia nebo třeba nastavování klimatizace a ventilace. Zmíněné funkce se skutečně u některých aut ovládají na obrazovce. Britským novinářům doslova řekl: „Pak se začnete ptát, proč potřebujeme obrazovku? Mělo by to být ale spíš naopak. Proč potřebujeme tlačítka?“
Jak si u Hyundai představují moderní koncept kabiny, ukazuje koncept Hyundai Concept Three. Ani ten se neobejde bez obrazovek. Jsou však zvoleny rozumně a navíc nechybějí klasická tlačítka, kterých je na dnešní poměry nečekaně hodně. Pravdou je, že vozy Hyundai skutečně stále lpějí na tlačítkách i přes uplatnění obrazovek. Určitě v daleko větší míře než třeba produkty skupiny Stellantis nebo VW. Dokazuje to i novinka Ioniq 9. Luxusní auto, které si ale stále zachovává lehce konzervativní ovládání.
Ovládání mnoha funkcí přes dotykovou obrazovku má ale i jiné stinné stránky. V některých případech je tak komplikované, že odporuje požadavkům na bezpečnost. Jinak řečeno to velmi odvádí pozornost řidiče od sledování vozovky a provozu. Občas tak s hrůzou zjistíte, že jste s očima zabodnutými do obrazovky ujeli i několik stovek metrů. A to je špatně. Hyundai není jediným výrobcem aut, který chce omezit obrazovky na palubních deskách svých produktů. Nejnovější koncept Cadillacu dokonce postrádá centrální dotykový monitor. Obrazovka je tady po celé palubní desce.
Jednou z možností, jak ovládat značné množství funkcí u moderních aut, je využít pokročilého hlasového asistentu. Jeho kvalita je však kolísavá. Výrazné zlepšení si výrobci aut slibují od umělé inteligence. Možná součástí řešení je také průhledový displej (HUD), který údaje promítá na čelní sklo nebo pomocnou zobrazovací plochu přímo v zorném poli řidiče. Problém je, že na HUD nic nenastavíte ani nezapnete. Jde tedy o čistě informační systém.
Zdroj Auto Express, Wikipedia
Foto archiv Světa motorů