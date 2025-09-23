Turbína coby generátor? Subaru zkoumá nový přístup k hybridům
Subaru si nechalo patentovat systém s turbínovým motorem pro prodlužovač dojezdu. Turbína má být kompaktnější a účinnější než pístové motory, ale nevýhod není málo.
Subaru představilo nekonvenční přístup k elektromobilům s prodlouženým dojezdem – žádá o patent na systém využívající turbínový motor místo tradičního pístového pro pohon generátoru. Patent, registrovaný u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), počítá s využitím zkušeností japonské automobilky z leteckého průmyslu pro automobilové aplikace.
Subaru, respektive mateřská společnost Fuji Heavy Industries, má s turbínovými motory bohaté zkušenosti prostřednictvím své letecké divize, která vyrábí letadla Fuji T-7 a vrtulníky AH-64DJP nebo Bell 412EPX. Turbínové motory nabízejí několik výhod proti pístovým agregátům – vyšší poměr výkonu k hmotnosti, kompaktnější rozměry, nebo vyšší spolehlivost a účinnost díky menšímu počtu pohyblivých částí. Dokonalejší spalování také může přinést lepší emise než u tradičních motorů.
Turbíny však mají i nevýhody – vysokou hlučnost, velmi horké výfukové plyny, neefektivní provoz na volnoběh a zdlouhavé startování. Tyto problémy vedly k neúspěchu projektů, jako Chrysler Turbine Car z 50. let minulého století. Patent Subaru se proto zaměřuje především na řešení problému dlouhého spouštění turbíny.
Navrhovaný systém využívá stejný elektrický generátor, který turbína pohání pro výrobu elektřiny, také k jejímu roztočení na provozní otáčky. Tento přístup je podobný současným hybridním vozům, kde elektromotor okamžitě roztočí spalovací motor na volnoběh místo použití pomalého 12V startéru. Princip vychází ze skutečnosti, že každý elektromotor může fungovat jako generátor při obrácení toku proudu.
Většina patentovaných detailů se týká řídicího systému, který koordinuje činnost turbíny, elektromotoru, generátoru a dalších komponentů. Systém je navržen tak, aby turbína nabíjela baterii kontinuálně po dosažení provozních parametrů, nikoliv v krátkých intervalech.
Systém vyžaduje druhou 12V baterii, standardní komponent současných automobilů, která napájí generátor při spouštění. Tento akumulátor je nutný pro případy, kdy je hlavní vysokonapěťová baterie příliš vybitá pro spuštění turbíny. Ačkoliv patent neřeší všechny problémy turbínových motorů, vypořádává se s jednou z jejích hlavních nevýhod.
Samozřejmě, pořád jde o patent, což neznamená, že Subaru takovouto technologii použije v sériových automobilech. Hybridní auta, respektive elektromobily s prodlouženým dojezdem, které by kolem projížděly za svistu turbíny, však jsou zajímavým nápadem.