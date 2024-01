Proč se nádrž plug-in hybridů otevírá zevnitř auta? Důvod je ryze technický

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Některým autům se krytka hrdla palivové nádrže otvírá zevnitř vozu, někde od místa řidiče, u jiných zase zvenčí pomocí vybrání na prst nebo zatlačením na krytku samotnou. Plug-in hybridy však mají až na naprosté výjimky způsob otvírání stejný – zatímco krytka nabíjecí zásuvky se otvírá zmáčknutím, krytka hrdla palivové nádrže má tlačítko v interiéru.

Této zdánlivé nelogičnosti si člověk všimne i u extrémně drahých plug-in hybridů, jako je např. BMW M760e, u nichž by se mohly dát čekat obě krytky plně motorizované. Fakt, že se zrovna krytka hrdla palivové nádrže u plug-in hybridů odjišťuje z interiéru, má konkrétní důvod – nádrž je třeba odvětrat.

Video se připravuje ...

Automobilky, které jsem s dotazem na důvod tohoto způsobu otvírání oslovil, se všechny v odpovědi víceméně shodly – palivová nádrž je na rozdíl od aut s konvenčním nebo i full-hybridním pohonem přetlaková. Právě ten přetlak benzínových výparů je nutné upustit, než vůz umožní otevření hrdla nádrže a následné tankování.

Tlak par v nádrži roste prostě proto, že benzín je těkavý. To znamená, že se sám vypařuje a v podstatě bez ohledu na teplotu či jeho množství v nádrži postupně páry vytvoří zhruba stejný tlak. Podle Dalibora Krejčíka z Peugeotu není velký, jde nanejvýš o desetiny baru.

Přetlak se upouští skrz filtr s aktivním uhlím, stejně jako u aut s pohonem pouze na benzín. To aktivní uhlí se však v určitý moment naplní a dále by svou funkci neplnilo. U konvenčních vozů to problém není, neb uhlí se „čistí“ odvodem par do motoru, kde jsou spáleny spolu s benzínem, pokračuje Krejčík.

U plug-in hybridů se ale počítá s tím, že budou několik dní jezdit pouze na elektřinu, takže kdyby se nádrž odvětrávala průběžně, uhlí by se nasytilo a přestalo by plnit svou funkci. To jde vyřešit buď zvětšením filtru a přidáním většího množství aktivního uhlí, nebo vyrobením přetlakové nádrže se silnější stěnou. A většina automobilek se rozhodla pro tu druhou možnost.

V praxi to pro řidiče vypadá tak, že když zastaví u benzinky, zmáčkne v interiéru tlačítko a než vystoupí a obejde auto k hrdlu nádrže, je odvětráno a on může zasunout pistoli. Samozřejmě, je-li třeba nějaký tlak odvětrat; pokud před tankováním jedete dlouho na benzín, upuštění přebytečného tlaku nemusí být nutné. Tlak může klesnout díky tomu, že se z nádrže odebírá benzín.

„U plug-in hybridů není palivová nádrž nepřetržitě ventilovaná do atmosféry přes filtr s aktivním uhlím. Je hermeticky uzavřena elektromagnetickým ventilem. Proto je vyztužená a pracuje s podtlakem/přetlakem v rozsahu –100 až +300 mbar. Na modulu čerpadla je doplněn snímač tlaku v nádrži.

Po stisknutí otvíracího tlačítka dojde k otevření uzavíracího elektromagnetického ventilu a propojení nádrže s filtrem a aktivním uhlím, aby se vyrovnal tlak v nádrži s atmosférickým tlakem. Teprve potom dojde k otevření hrdla palivové nádrže. Benzinové auto ‚čistí‘ filtr s aktivním uhlím průběžně, přisáváním ‚falešného‘ vzduchu do sání a přes filtr s aktivním uhlím. PHEV může ale jezdit jen čistě elektricky, tudíž by se filtr s aktivním uhlím nečistil. Proto je nádrž hermeticky uzavřena,“ říká Sylva Marounková, zástupkyně automobilek Fiat a Jeep na českém trhu.

Zástupce automobilky Hyundai David Pavlíček přitakává: „Jedná o zamezení výpravu jedovatých uhlovodíků z nádrže stojícího benzínového vozidla. Vozidla už jsou dlouhodobě vybavena uhlíkovými filtry, které pohlcují vypařené plyny, které se následně použijí k provozu vozidla. Nově ale došlo k zpřísnění limitů s emisní normou EURO 6d-temp, když už není dovoleno uvolňovat dva gramy plynů jednou za 24 hodin do ovzduší, ale nově za 48 hodin.“

Michaela Sklenářová ze Škodovky přidává ještě jeden důvod, proč se musí tlak z nádrže upustit, než bude možno otevřít hrdlo: „Pokud vozidlo nenastartuje spalovací motor, neaktivuje se systém EVAP a tudíž se nádrž nezbaví přebytečného tlaku benzinových par, které se postupně nahromadí. Proto je otvírání ovládáno elektricky, aby se tlak z nádrže upustil a nemohlo tak dojít k potřísnění uživatele palivem; vlivem tlaku by totiž mohlo z hrdla nádrže vystříknout malé množství paliva ven.“

Důvod je tedy jasný a veskrze technický. Ovšem – proč se z interiéru vozu neodjišťuje tlačítkem také kryt nabíjecí zásuvky? Tady už budeme spíše odhadovat, ale jeví se to celkem jasně – mechanické tlačítko pod krytkou je levnější a jednodušší – a tedy spolehlivější, a to třeba i při námraze – než jakýkoliv elektronický systém.