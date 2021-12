Proč se vám Renault při obcházení zamkne? A jak tomu předejít? Vůbec nejde o chybu

Při příležitosti tohoto jubilea zavzpomínal český magazín RNews.cz na začátky handsfree karet v roce 2001. „Inteligentní karta uměla v té době nevídané věci. Byla v ní uložena poloha sedaček a zrcátek, nastavení ventilace či audia. Po odemknutí vozidlo vše nastavilo podle katy, kterou byl vůz otevřen. Když se na voze střídalo více řidičů a každý měl svou kartu, stačilo jen odemknout a vše se nastavilo dle dané karty,“ vzpomínají autoři magazínu o skupině Renault.

Zároveň se dozvídáme, že start inovativní technologie nebyl úplně pohádkový. První Laguny 2 trpěly na nespolehlivě fungující bezklíčový přístup. „I mně osobně se stalo, že jsem kartu v kapse kabátu položil na zadní sedačky a než jsem přešel k předním dveřím, vůz se zamknul,“ dozvídáme se z příspěvku. „Stačilo, aby karta upadla na zem a rázem bylo po bezklíčové funkcionalitě.“

Velmi lehce přiletovaný integrovaný akumulátor se utrhl. Karta přitom nemusela ani padat, plastový obal byl totiž dost křehký a snadno se prohýbal, což mohlo poškodit vnitřní integrovaný obvod. „Ledabyle pájené mikrospínače tlačítek pro manuální odemknutí a zamknutí uměly rovněž upadávat,“ dozvídáme se.

Renault se však vlastní technologie nevzdal a v průběhu let ji vyladil do podoby, kterou známe dnes. Úspěch dokazuje i fakt, že handsfree kartu nyní u francouzské značky používáme napříč celou modelovou řadou a cestu si prošlapala i k cenově dostupnějším vozům Dacie.

Karta má však jednu vlastnost, které jsme si nesčetněkrát všimli i my během testování. Když řidič vystoupí z vozu a chce jej obejít, aby si na druhé straně vzal příruční zavazadlo nebo obsloužil dětskou autosedačku, stihne se zamknout. Na podobnou věc si stěžuje i jeden majitel francouzského vozu pod příspěvkem. Někteří to dokonce považují za vadu, ale opak je pravdou.

Nejde totiž o chybu, ale bezpečnostní funkci. „V předním nárazníku není anténa pro kartu. Není to chyba, ale záměr. Mohlo by se stát, že když máte zvednutou kapotu a například doplňujete kapalinu do ostřikovačů, někdo by vám vybral auto,“ vysvětlují autoři RNews.cz, proč se auto při obcházení zamkne. Zároveň dodávají jednoduchý tip. Aby se tak nestávalo, stačí vůz obcházet zezadu. To samé se dozvídáme po nahlédnutí do manuálu auta. Tam je graficky znázorněno pokrytí handsfree kartou, přičemž vzadu zůstává podstatně více místa právě pro obejití. Při příštím testování tak zase budeme o něco chytřejší!