Prodeje spalovacích motorů ještě nedosáhly vrcholu, věří šéf Renaultu

Evropa se sice pomalu chystá zakázat prodej nových automobilů se spalovacími motory (včetně hybridů), k čemuž by podle nejčastějších (ale stále nepotvrzených) spekulací mohlo dojít již v roce 2035, v automobilovém průmyslu se však ozývají hlasy, které varují před unáhleným přechodem na čistou elektromobilitu.

Jedním z kritiků příliš agresivní strategie elektrifikace je i Luca de Meo, šéf automobilky Renault, podle kterého by takové jednání mohlo mít negativní dopady jak na životní prostředí, tak i na společnost.

Během nedávného kongresu Financial Times Future of the Car měl de Meo podle britských kolegů z Autocar prezentovat svůj názor, podle kterého není rychlý přechod na čistě elektrickou osobní mobilitu odpovědí na záchranu planety. Investování všech peněz do vývoje technologií elektromobilů by totiž znamenalo konec investic do spalovacích motorů, které by tak mohly být „špinavější.“ De facto tak vyzval k dalším investic do této technologie, která zřejmě ještě neřekla poslední slovo.

„Nejprve chci říci, že Renault je samozřejmě velmi odhodlán k elektromobilitě,“ citují zahraniční kolegové šéfa automobilky. „Začali jsme s tím velmi brzy a stále věříme, že elektromobily a možná i vodík mohou být dobrým řešením pro některá uplatnění. Ale pokud se podíváte na data, je zřejmé, že prodeje spalovacích motorů – včetně hybridů – teprve dosáhnou vrcholu. Jsou zde výzvy napříč společenskou, finanční a ekologickou perspektivou, které musí být zváženy.“

Luca De Meo přitom není jediným šéfem významné evropské automobilky, který varuje před unáhleným přechodem na čistou elektromobilitu. Podobný názor vyjádřil na stejné konferenci také Herbert Diess, šéf koncernu Volkswagen, podle kterého na takový přechod není připravena infrastruktura ani průmysl.

Příznivcem unáhleného zákazu spalovacích motorů není ani Oliver Zipse, šéf skupiny BMW, který již v minulém roce varoval, že podobný krok by mohl vážně poškodit nejen značku BMW, ale také německý automobilový průmysl. Přitom by nejspíš nijak výrazně nepomohl klimatu.

Šéf Renaultu měl navíc ve svém projevu upozornit také na ekonomické rozdíly mezi elektromobily a automobily se spalovacími motory, které měly podle původních očekávání zmizet v roce 2025. S rostoucí inflací a cennou surovin se však situace může změnit.