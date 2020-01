Prokop po Dakaru: Dal si pivo a chce se vyspat

Jak se staví ke svému letošnímu vystoupení? „Moc ne, protože mě mrzí ten průběh. Fajn, jsme v cíli, vše je v pohodě, ale na nic jsem si nesáhl. Vždy jsme přijeli s Viktorem do cíle a říkali si, bude to dobrý, ale dobrý to zase nebylo. Bylo vidět, že Viktor je z toho špatný, viděl, že jsem se snažil, člověk prometl každou díru, ale nestačilo to. Asi je správně zažít si nějaký neúspěch si zažít. A jestli je tohle neúspěch, tak je to komfortní,“ komentuje Prokop výsledek.

Myslel na Kolomého

Původně měl startovat v týmu také Martin Kolomý, ale havaroval při shakedownu a zlomil si dva obratle. Do republiky byl přepraven letecky, v Olomouci ho operovali a momentálně je v domácím léčení. „Musím říct, že po tom, co se stalo, jsem z toho byl hodně špatný. Najednou jsem byl na vše sám, musela přijít úplně jiná strategie. Během závodu jsem na to nemyslel, spíše měl v hlavě to, že člověk není nesmrtelný. I takový kabrňák jako Martin prostě může přijít ke zranění. Byl jsem u toho, když jsme s doktorem Martina z auta vyndávali a pak ho dávali do vrtulníku, takže to jsou věci, které člověku v hlavě uvíznou a nejsou příjemné. Tohle vymazat nejde. Byl to handicap, že jsem měl za sebou dvě nehody a nakládal kamarády do vrtulníku,“ vzpomněl si Prokop na také své stálého navigátora Jana Tománka, který se těžce zranil v říjnu při Marocké rallye.

Navigátor nebyl náhradní

Jeho místa zaujal Viktor Chytka, pro kterého to byla desátá účast na Dakaru, počtvrté jako spolujezdec. Při ostatních startech působil jako řidič novinářského vozu, ve kterém seděl také jeho mladší bratr Marian. Jak probíhala jejich spolupráce? „Myslím, že Viktor si nezaslouží slovo náhradní, je to plnohodnotný navigátor. Fungoval skvěle. Myslím, že největší problém pro něj byla rychlost. Měl zkušenostmi s pomalejšími auty a se mnou zkušenost z pouště, kde jsou rychlostní průměry někde jinde. My tady závodili po planinách, kde se jelo 160 km/h přicházely informace v road booku rychle. Tohle pro něj byla nová věc, co se musel naučit. To jsme se učili za pochodu. Trápila se ovšem i konkurence, obhájce titulu Nasser Al Attíja prohrál Dakar díky navigátorovi. Viktor v té konkurenci obstál a spolupráce byla příjemná.“

O tom, zda zůstane se současným kopilotem, nebo se vrátí k Tománkovi, Prokop zatím řešit nechce. Nejdříve má v plánu se s Tománkem potkat, aby od něj slyšel, jak se zdravotně cítí. Totéž platí i o Martinovi Kolomém. Oni sami musí říci, zda se chtějí do mašin vrátit. „Věřím, že Jenda se bude chtít v jakékoliv formě na Dakar vrátit, ale jestli to bude tak že bude sedět na sedačce spolujezdce, to nedokážu odpovědět,“ uvedl Prokop.

Já tobě motor, ty mě gumy

V průběhu soutěže půjčil Prokop náhradní motor Borisi Vaculíkovi, jehož agregát Ford se rozpadl. „Neviděl jsem v tom, žádný problém. Tím, že nejel Martin Kolomý, bylo mechaniků více a dali si jednu noční směnu. Jsem rád, že ty vztahy se takhle vylepší. Je vidět, že tam nejsme všichni oddělení od sebe. Musím zase poděkovat Martinu Macíkovi, že mi vezli náhradní gumu, protože jsem počítal s tím, že budu mít gumy u Martina Kolomého.

Dvakrát za sebou jsme pak měli tři defekty, což je velký průšvih. Některá tovární auta měla i pět defektů, takže se musela měnit kola mezi sebou a to já nemohl. Macík kývnul na to, že to kolo poveze. Nikdy bych nečekal, že Marťas takovéto gesto udělá, ale bylo to skvělé a byl jsem mnohem klidnější. V momentě, kdybych vyndal kolo, tak končím. Jestli za to můj fyzioterapeut narovnal jeho navigátora, tak je to správně. Občas se na tom Dakaru dají napsat hezké příběhy. Když vidím, že třeba motorkáři mají úplně v háji ruce nebo koleno, tak proč jim nepomoct. Přišlo by mi divný za to něco chtít,“ glosuje český jezdec události, které běžný fanoušek nemůže vidět.

Sedmatřicetiletý jezdec připouští, že mu nehoda s Tománkem i bouračka Kolomého ubraly na razanci. „Nechtěl jsem přijít do momentu, kdy by hrozilo něco, co se stalo v Maroku. Vnitřně to bylo ve mě zablokované, i když jsem si říkal, že to nesmím připustit. Uvědomujete si, že ten průšvih je blízko, ale bez razance tam není ten čas. Když vidíte horizont, tak se čeká, co bude za ním. Když je stopa rozšířená, takže se brzdí, ale tady ty stopy končily a auta skákala v hrozných rychlostech. To se dělá na rallye, kde máte rozpis a víte co za horizontem je, ale tady se jelo naslepo.“

Vězni tleskali výsledku

Čím se odmění nejlepší Čech v kategorii automobilů za výsledek? „S manželkou jsme šli na pivo, to nám tam chybělo. Rád bych se ještě odměnil nějakým spánkem, ale zatím to nebylo možné, protože jsem se ještě nedokázal srovnat s tou fyzickou zátěží, která byla velká,“ říká český závodník.

Martin Prokop také tvrdí, že v Česku je publicita Dakaru extrémní. „Byla vidět spousta našich vlajek, lidé za námi chodili a znali naše výsledky. Myslím, že jdeme po cestě, kterou kdysi prošláply liazky a tatrovky,“ říká jezdec. Jeho navigátor Viktor Chytka, který je civilní profesí advokát, k tomu připadal neuvěřitelnou příhodu: „Po návratu jsem byl u klienta v pankrácké věznici. On i jeho spoluvězni mě tam vítali a měli přesný přehled, jak jsme si na Dakaru vedli.“

Dílčí výsledky na Rallye Dakar 2020