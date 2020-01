Rallye Dakar 2020: Macík si užije soutěž s fanoušky

Loni nic, letos devět defektů

Posádka černožlutého kamionu, který patřil k nejvíce obdivovaným především pro svůj design, si na více než sedmi tisících kilometrech poradila s ohnutou spojovací tyčí řízení, jednou dojela etapu s utrženým uchycením kabiny nebo pouze pohonem na zadní kola. „Zatímco minulý rok jsme neměli ani jeden defekt, letos jich bylo devět. Sedm klasických a dva po mojí jezdecké chybě. Na autě máme totiž klasické, nikoliv speciální pneumatiky. Pokud člověk jede několik desítek minut rychlostí 140 km/h, tak prostě běhoun nevydržel. Bohužel se to jednou stalo také ve chvíli, kdy jsme se předjížděli s jiným kamionem,“ přiznává Macík.

Sedlčanský jezdec je i navzdory těmto problémům spokojený. „Máme skvělé páté místo a jsem za to vděčný, protože jsme si s celým týmem obrovsky mákli. Přál bych každému zažít tu dobrou náladu v našem bivaku i v kabině. Kluci mechanici šli do všeho s vervou, každý den dřeli do ranních hodin, každý den u nás hrála muzika. Musím říci, že taková parta se těžko hledá. Dík si samozřejmě zaslouží také fanoušci, obchodní partneři a rodiny, protože podpora od nich byla letos neuvěřitelná a my si ji moc vážíme,“ uvedl Macík.

Po návratu přebaluje dceru

Organizátoři slibovali ve druhé polovině soutěže velké množství dun a ty také přišly. „V předposlední etapě jsme jeli rychlostní zkoušku dlouhou 377 kilometrů a všechno v dunách. Takové množství dun člověk v životě nezažil, i když vyšší jsem poznal například v Peru,“ uvedl Macík. Na jedné ze stovek možná tisíci dun se mu stalo, že zapadl. „Jel kolem nás Nizozemec Van den Brink, chtěl nás vytáhnout, ale vysmeklo se lano. On si zacouval, ale bohužel vinou technické závady zapadl. Naštěstí nám pomohl Martin Šoltys, který nás na laně popotáhl, a bylo to. Podobné okamžiky, kdy si soupeři na trati pomáhají, jsou na Dakaru běžné. Například o den dříve před touto událostí jsme zase my tahali zapadnutého Nizozemce Van Kasterena na iveku,“ říká Macík.

Český jezdec také připomněl okolnosti kolem narození dcery jménem Mia, která přišla na svět 16. ledna. „Byli jsme v té době v bivaku maratónské etapy, kde byl shodou okolností špatný signál. Zpráva na mobil mi přišla v půl třetí ráno s textem: „Ahoj táto.“ Po návratu jsem si už naši malou pochoval. Moje partnerka mi už ukázala, jak se koupe a přebaluje, takže to už samozřejmě dělám, jenom nevím, proč při těchto činnostech nejvíce křičí (smích). Je to pořádný kus ženské, měří 51 centimetrů a váží čtyři kila,“ říká Macík.

Součástí týmu byl také motorkář Jan Brabec, který však měl ve druhé polovině soutěže smůlu. Na začátku etapy zlomil po doskoku řídítka a musel opravovat. Organizátorům se však jeho počínání nelíbilo a přidělili mu penalizaci šesti hodin. „Vydal jsem letos ze sebe na Dakaru maximum. Byl připravený, jak nejlépe za daných okolností šlo. Děkuju všem, kteří mě podpořili a sám sobě za to, že jsem to nevzdal,“ uvedl český motocyklový jezdec.

Jsou posedlí Dakarem

Po skončené Rallye Dakar však členové týmu Big Shock Racing odpočívat nebudou. Od konce ledna se vydají na túru po devíti českých městech, která nese označení Posedlí Dakarem. Budou pořádat ve stylu talk show besedy, samozřejmě s promítáním fotografií a videí z letošního ročníku. „Besedy původně vznikly na přání fanoušků. Postupně se sály zvětšovaly a míst přibývalo. Pro nás je povinnost objet republiku a poděkovat všem fanouškům za to jak nám fandili a podporovali nás. Sociální sítě jsou sice fajn, ale nic nepřekoná sílu osobního setkání. Fanoušky bereme jako součást našeho týmu. Máme radost, že to vnímají stejně a podporují nás během Dakaru i na besedách,“ vysvětluje Macík.

Současně probíhá v sedlčanských dílnách stavba nového vozu pro další ročník. „Jedná se o jedenáctou generaci kamionu, který na letošní soutěži prokázal, že má neuvěřitelně pevný rám, který vydrží všechno. Samozřejmě si probereme všechny poznatky a postřehy, které jsme získali, a o to lepší by měl být nový vůz, který vyjede pravděpodobně během léta. Na současném voze budeme vylepšovat motor, převodovku a řadu dalších dílů, protože s vývojem se musíme snažit držet krok se soupeři. Budeme řešit motor, převodovku,“ doplnil týmovou mozaiku Martin Macík starší, který je konstruktérem závodního speciálu. Zda ponese jméno Karel jako ten stávající, nebo dostane nové označení, to se teprve uvidí.

Dílčí výsledky na Rallye Dakar 2020