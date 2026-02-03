Audi omylem vyzradilo, co bude pod kapotou nové generace RS 5. Šestiválec zůstane
Audi se chystá udělat zásadní krok i u své sportovní špičky. Nová RS 5 má dorazit jako plug-in hybrid. Automobilka to neprozradila tiskovou konferencí, ale krátkým, rychle smazaným příspěvkem na sociálních sítích.
Audi si pečlivě hlídá, kdy a co o svých novinkách vypustí do světa. O to překvapivější bylo, když se na oficiálním profilu značky na LinkedInu objevila zmínka o nové generaci RS 5, která potvrdila to, o čem se už delší dobu spekulovalo.
Informace byla záhy odstraněna. Profil však sleduje přes 2,2 milionu lidí a nemálo odběratelů si příspěvek okamžitě uložilo. Už se nedozvíme, zda značka informaci tuto formou nepustila schválně. Příspěvek každopádně informoval o tom, že nové Audi RS 5 bude plug-in hybrid. Zároveň tak bude prvním modele divize Audi Sport, který tuto technologii použije.
Fanoušci nemusí smutnit, protože z dostupných informací zároveň vyplývá, že pod kapotou zůstane šestiválcový motor, velmi pravděpodobně známý přeplňovaný 2,9litrový V6. Ten však nově doplní elektromotor a trakční baterie.
Vznikne tak kombinace, která má nabídnout nejen nižší emise, ale také vyšší výkon a okamžitější odezvu na plynový pedál. Hybridní systém má přinést i vyšší točivý moment dostupný už od nízkých otáček.
Současná generace RS 5 nabízí výkon 444 koní, to má novinka s hybridním ústrojím výrazně překonat. Přesná čísla Audi zatím oficiálně nepotvrdilo, ale očekávání jsou vysoká. Plug-in hybridní řešení navíc umožní krátké jízdy čistě na elektřinu, což je v dnešním světě přísných emisních limitů klíčová vlastnost.
Změny se nemají týkat jen pohonu, ale i samotné koncepce vozu. Nové Audi RS 5 má navázat na transformaci modelové řady A5, na výběr by měl tedy být pětidveřový liftback a praktičtější varianta Avant.
Nezávisle po úniku informací Audi láká první fotkou RS 5, jde o červené kombi z úvodní fotky tohoto článku. Oficiální premiéra nové generace RS 5 by měla přijít ještě v průběhu letošního roku.
Zdroje: Audi, Carscoops